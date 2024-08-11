Русский язык настолько богатый, что в нём нередко можно встретить словесный каламбур, а иногда прямое значение слова может запросто обозначать нечто иное. Вспомните хотя бы историю с сырниками, которые на самом деле творожники. Нередко люди задаются и другим вопросом — почему туалетная вода называется туалетной? В чём логика?!

Что такое туалетная вода?

Туалетная вода это парфюмерное средство, которое в отличии от духов обладает менее резким запахом. Ароматная жидкость держится на теле не более трёх часов, при чём её нередко наносят на волосы и даже используют в качестве ароматизации воздуха в помещении.

Впервые данный термин применил Наполеон Бонапарт, однако технология была известна ещё в Древнем Риме. Там ароматной водой обливали даже животных, но чаще обрызгивали навесы, а в некоторых городах наливали в городские фонтаны. Ходить о улицам становилось приятнее, видимо.

Так откуда взялось такое название?

Как уже было сказано выше — в обиход туалетную воду ввёл Наполеон Бонапарт. Однажды он, находясь на острове Святой Елены, обнаружил, то его одеколон закончился. Не долго думая полководец вооружился эфирными маслами и вскоре получил ароматную жижу, которая вполне себе справлялась со своими обязанностями. Изобретение показалось Наполеону гениальным, только вот названия у чуда средства не было. Пришлось придумать.

Далее придётся окунуться в детали французского языка. В словосочетании еau de toilette всё можно разобрать на запчасти. Так еau переводится «вода», toile — тряпка, а ette просто уменьшительно ласкательный суффикс. Дословно получается вода для тряпочки. По всей видимости именно так Бонапарт и применял полученный раствор, смачивал тряпочку, а затем обтирал себя.

Чуть позже смысл фразы изменился, хотя название осталось прежним. Дело в том, что во франции словом «toilette» называют укромное место, где женщина без посторонних глаз может привести себя в порядок. Это может быть как комната, так и столик с необходимыми инструментами.

Таким образом еau de toilette это уже вода для специального женского места, то есть помещения, в котором есть возможность подпудрить носик и напшикать на себя разные ароматы. В России словосочетание звучит не очень красиво, но девушкам нет до этого никакого дела, главное чтобы запах парфюмерного средства нравился как самой представительнице нежного пола, так и её кавалеру.

Что сильнее духи или туалетная вода?

Туалетная вода имеет самый слабый аромат среди имеющихся конкурентов. По уровню резкости лидирующую позицию безальтернативно занимают духи. Они и запах издают резкий и не выветриваются очень долго. С точки зрения практичности это лучший вариант, однако не всем нравится душок «сбивающий с ног».

На втором месте располагается парфюмерная вода, которая представляет из себя что-то среднее. Туалетная вода содержит от 4 до 10 эфирных масел в своём составе, быстро выветривается и не раздражает нежные носы окружающих. Благодаря современным флаконам с распылителем её больше не нужно выливать на тряпочку и натирать ей тело. Наполеон был бы счастлив получить такой подарок!