Почему сохранить деньги сложнее, чем заработать?

Когда речь заходит о деньгах и уровне жизни, люди как правило сетуют на низкие доходы и невезение, из-за чего не удаётся обеспечить себя необходимым. Историй о том, что человеку не хватает на путешествия, развлечения, ремонт, бытовую технику, еду и лекарства, довольно много. Буквально каждый второй испытывает дефициты, а если размышлять глобально, то пожалуй каждый первый. Но парадокс в том, что абсолютное большинство из нас держали «бога за бороду» и обладали ресурсами для качественного изменения ситуации. Многие вообще стояли на пороге финансовой независимости, но умудрились остаться ни чем. И обвинять во всём глупость было бы наивно, здесь всё гораздо сложнее.

Примеры потери в ситуации, когда потерять было невозможно

Навык создания активов является ключевым в финансовой грамотности. Увеличивать доходы полезно, но это вам никак не поможет, если деньги расходуются на пассивы. Бесполезно расти по карьере и идти по головам, если в конечном итоге все финансовые потоки направляются на увеличение жилплощади и покупки всё более современной техники. В какой-то момент уровень жизни становится удовлетворительным настолько, что развивать успех совершенно ни к чему. Между жигулями и тойотой камри огромная разница, но между камри и майбахом она уже не столь существенна. Все базовые потребности закрыты, лишняя сенсорная кнопка не добавит удовольствий. Внешний вид и статусность автомобиля нужны разве что для создания впечатления, но не слишком ли дорого вы платите за «вау» незнакомых людей?

Имел 10 000 000 и остался с 0

Я в одной из прошлых статей рассказывал про мужчину, которому повезло выиграть 10 000 000 рублей в лотерею. Обычный слесарь в одночасье оказался на вершине мира. Ему открылся уровень жизни, который раньше можно было видеть только в роликах на ютуб и фотографиях в пинтерест. Вложив всё в активы он мог рассчитывать на 1 000 000 дивидендов уже в первый год. А как мы знаем выплаты акционерам растут постоянно. Для примера — Новатэк заплатил 14 рублей на одну акцию в 2017 году. В 2018 уже 17. А в 2024, несмотря на тяжелейший кризис, 79! И это при том, что новатэк одна из самых скупых компаний на российском фондовом рынке.

У сбера ситуация куда веселее. В 2017 году 6 рублей на акцию, в 2024 уже 33. Это почти 30% на первоначальные вложения. Инвестиция могла сделать счастливчика не только обеспеченным человеком, но ещё и бесконечно богатеющим. Год от года его пассивный доход мог увеличиваться и уровень жизни стремительно шёл бы вверх. Но он потратил деньги на развлечения и очень скоро вернулся в прошлое, заново устроившись на работу сантехником.

Имел 3 000 000 000 долларов и очутился в нищете

Джесси Ливермор сколотил состояние на спекуляции ценными бумагами в разгар 1929 года, когда в США буквально рухнула экономика. Миллионы американцев потеряли все свои накопления, производство останавливалось, тот кризис в будущем назвали «великая депрессия». Но Джесси каким-то чудом пошёл против рынка и открыл шорт сделки с плечами, что на фоне тотального обвала котировок сделало его богачом. Всего за один день он заработал около 3 миллиардов долларов.

Достаточно было скупить все подешевевшие активы с применением высокой диверсификации и больше вообще никогда не двигаться. Ежегодно Ливермор мог забирать дивиденды, сумма которых не поместится в большинстве калькуляторов. Все последующие поколения были обеспечены так, что запросто могли никогда не работать. Но уже в 1933 году он снова залез в спекуляцию с кредитными плечами и доигрался до того, что потерял все свои деньги, оказавшись по уши в долгах. И уже совсем скоро покончил с собой, находясь в нищете и отчаянии. В его руках была мечта 100% людей, однако он так и не смог распорядиться ресурсами.

Зарабатывал 80 000 000 евро в год и стал банкротом

Имя этого волшебника вы абсолютно точно знаете. Роналдиньо творил на футбольном поле волшебство и все мальчишки планеты хотели научиться делать также. Карьера бразильца впечатляет и естественным образом успех отразился на банковском счёте. Доход кудесника достигал 80 миллионов евро в год без учёта рекламных контрактов. Такие деньги при самом простом инвестировании очень скоро превращаются в пассивный доход с 6 нулями, но здесь случилось по-другому.

На заработанные гонорары Роналдиньо сначала веселился, расходуя баснословные суммы, а потом ударился в покупку недвижимости. Беда в том, что квартиры, дома, дачи и отели являются пассивами до тех пор, пока вы не сдали их в аренду. За каждый квадратный метр нужно платить и чтобы убытки превратить в прибыль, придётся организовать целый бизнес. Бразилец с этим не справился, недвижка часто простаивала и в плюс кудесника не выводила. Накопились налоги, штрафы и пени. В какой-то момент выяснилось, что стоимость приобретенных отелей ниже долга и их просто конфисковали.

Самые обычные акции могли генерировать денежный поток, который можно было распределять по другим активам, включая бизнес. При такой конструкции бразилец мог оставаться финансово независимым до конца своей жизни, но в 2019 году оказался на нуле. К счастью он всё ещё зарабатывает деньги и использует своё прошлое для получения доходов, однако капитала давно нет и скорее всего уже не будет.

Копейка рубль бережёт

Абсолютно разные истории, совершенно разные суммы денег, но одна и та же проблема. Были доходы, выигрыши, куш, наследство, прибыль, но человек не приобрёл активы. Потратил на хотелки или положил на депозит. Один мой знакомый получил от умершей бабушки миллион рублей. Проживая в общежитии на очень скромную зарплату он видимо ослеп от своей удачи и потерял рассудок. Миллион это с одной стороны очень мало, а с другой очень много. Ворваться в список форбс не получится, но это минимум 100 000 пассивного дохода уже в первый год, а далее всё больше и больше.

В такой ситуации разумным было бы инвестировать, а потом уже брать кредиты (если уж очень хочется) и выплачивать их дивидендами, постепенно улучшая уровень жизни. Но он сделал всё наоборот. Просто потратил миллион на хотелки, а когда всё закончилось, обнаружил себя всё в том же бедственном положении. Появилась машина, но обслуживать её не на что. В общежитии сделан шикарный ремонт, но это всё ещё общежитие с общим туалетом и душем на целый этаж.

Был шанс выбираться из нищеты постепенно, как минимум увеличив свою зарплату на 10 000 в месяц сразу. Вроде бы ерунда, но это 50% его дохода на тот момент. Уже через 3-4 года дивиденды достигли бы оклада и обошли его, но всего этого не случилось, потому что вместо активов мой знакомый купил пассивы. Журавль был в руках, но спустя пару месяцев снова упорхнул в небо.

Вместо итога

Чтобы сохранить деньги, не нужно обладать ни гениальным умом ни образованием Гарварда. Вы должны запомнить одну очень простую конструкцию. Доходы следует переводить в активы и жить уже на дивиденды. Большинство людей упускают эту маленькую деталь, поэтому в конце жизни остаются один на один с пенсией, которой не хватает даже на лекарства. Хотя все возможности были у них перед носом. Мы все, точнее почти все, совершаем одну и ту же ошибку. Заработок тратим на пассивы, хотя правильнее было бы немного удлинить схему: заработок на активы, а доход от активов на пассивы.

Здесь вы справедливо можете возразить, якобы денег и сейчас ни на что не хватает. Если я получу свою нищенскую зарплату в 50 000 рублей и куплю на них акции или другие инвестиционные инструменты, то кто накормит моих детей, оплатит счета за коммуналку и обует жену? И вы будете на 100% правы, но у финансистов есть ответ на эту загадку. Отправляйте в активы 10% своих доходов. Я понимаю ваше негодование, но 50 000 в месяц это тоже самое, что и 45 000. Ваша жизнь не изменится, поверьте. Однажды я с приличных доходов рухнул на минималку, сначала был в шоке, а потом осознал, что оказывается так тоже можно! Не нравится, но мир не рухнул и сердце не остановилось. Десять процентов это ничто, но именно они могут в один прекрасный момент сделать вас финансово независимым.

Напоследок напомню цитату из фильма «игрок», По моему она как нельзя лучше описывает всё, что я написал выше по тексту. К сожалению поисковые системы ругаются на копипаст, поэтому я немного сокращу цитату и использую пару синонимов, но сохраню смысл фразы: «Когда у тебя на руках оказалось 2 500 000 долларов, любой идиот знает что с ними делать. Покупаешь недвижимость для жизни, неубиваемую японскую машину, остальное вкладываешь в банк под 3-5 процентов и этими доходами покрываешь все налоги и платежи. Это твоя база, которая позволяет тебе мгновенно переместиться на уровень под названием «пошёл ты». Начальник бесит? Пошёл ты! Кто-то что-то требует? Пошёл ты!». Единственное что здесь нужно заменить, это банк на активы. Тогда фраза будет правильной.

В один ряд с чудесами света я бы поставил ещё одно самое необъяснимое чудо. Как все мы, имея в руках ресурсы для полной независимости от нищенской пенсии и бесячего начальника, умудряемся не использовать это? По какой причине люди упускают одну единственную деталь, способную навсегда изменить их жизнь? Грёбаные 10% от доходов могли бы спустя несколько лет переместить самого обычного менеджера на уровень «пошёл ты», но вместо этого он какое-то время наслаждается зарплатой, а потом вляпывается в долги и обнаруживает, что очередной платёж по ипотеке внести нечем. И до пенсии ещё далеко…