Почему сохнут губы: какие причины и что с этим делать?

Сухость губ — довольно распространенная проблема, интересующая как женщин, так и мужчин. Вопрос «почему сохнут губы?» требует более глубокого понимания. Это явление может быть вызвано множеством факторов, включая изменения температур, давление окружающей среды и состояние здоровья. В данной статье мы разберём причины сухости губ и предложим эффективные методы ухода.

Почему сохнут губы: восемь причин

Отсутствие здоровых губ может быть связано с различными факторами. Часто желание облизывать губы и обкусывать их возникает из-за неприятного ощущения стянутости. Для того чтобы избежать проблем с кожей губ, полезно изучить причины их сухости.

Особенности кожи губ

Кожа на губах значительно отличается от кожи на других участках тела. Она гораздо тоньше и более чувствительна к воздействию окружающей среды. Именно отсутствие сальных и потовых желез приводит к недостатку самоувлажнения, что, в свою очередь, фиксирует необходимость часто увлажняться через облизывание.

Погодные условия

Различные погодные условия также значительно влияют на состояние кожи губ. Ультрафиолетовые лучи, ветер, жара и холод — все эти факторы способствуют потере влаги и возникновению шелушений и трещин. Особенно это становится заметно в зимний период, когда резкие перепады температуры могут вызвать ещё больше дискомфорта.

Стресс и нервное напряжение

Не стоит забывать о том, как негативные эмоции и стресс воздействуют на здоровое состояние кожи. Подъём уровня адреналина и кортизола приводит к значительному снижению упругости кожи губ. Это также может произвести эффект, при котором губы могут сильно шелушиться.

Заболевания

Силиконовая документация часто указывает на то, что сухость губ может сигнализировать о наличии более серьезных заболеваний. В частности, надо обратить внимание на такие болезни, как:

Синдром Шегрена — аутоиммунное заболевание, поломка которого проявляется в сухости глаз и рта.

Хейлит — состояние, при котором губы трескаются. Эта проблема сопровождается корками и зудом.

Ринит — при затрудненном дыхании через нос, люди чаще дышат ртом, что может вызвать сухость.

Аллергия — реакция организма, приводящая к обезвоживанию и воспалению, также может быть причиной.

Дефицит витаминов и макроэлементов

Анормальные условия могут указывать на недостаток важных витаминов и микроэлементов. Особенно важны витамины A, E, B и C для поддержания тонуса кожи. Параллельно с этим, дефицит важных макроэлементов — белков и жиров — может вызвать проблемы с кожей губ.

Обезвоживание

При недостаточном потреблении воды регенерация кожи на губах существенно снижается. Чешуйки старой кожи не отшелушиваются, оставляя губы шершавыми. Гладкие губы требуют увлажнения, поэтому важно следить за своим водным балансом.

Издержки профессии

Некоторые профессии также влияют на здоровье губ. Например, музыканты, играющие на духовых инструментах, могут столкнуться с проблемами сухости, боли и зудом из-за частого контакта мундштука с губами.

Что делать, если сохнут губы: советы по уходу

Первое, что следует сделать, это обратиться к специалисту. Имеется вероятность, что вашему организму не хватает каких-либо витаминов или микроэлементов. Если с состоянием здоровья всё в порядке, попробуйте придерживаться простых рекомендаций. Важно соблюдение простых правил, способствующих улучшению состояния губ:

Регулярное питье. Вода необходима для поддержания нормального функционирования организма. Особенно полезны фильтрованная или минерализованная вода, способствующие улучшению циркуляции крови. Избегайте облизывания губ. Когда возникает желание облизать губы, лучше применять ухаживающее средство для их увлажнения. Как только вы начнёте замечать связь между стрессом и желанием облизывать губы, возможно, потребуется проанализировать причины стресса. Защитные средства. Важно, чтобы ежедневный уход не заканчивался лишь увлажнением. Обязательно используйте защитные средства с SPF для защиты от солнечных лучей и холодного воздуха. Сбалансированный рацион. Отдавайте предпочтение продуктам, богатым витаминами и минералами. Избегайте соленой и острой пищи, которая может способствовать обезвоживанию. Увлажнитель воздуха. Особенно актуален в отопительный сезон. Сухой воздух в помещениях может усиливать проблемы с губами.

Правила домашнего ухода за губами

Не забывайте уделять внимание губам во время ежедневных процедур ухода за собой, поскольку их кожа требует особого подхода. Омывайте губы мицеллярной водой или специальным очищающим средством, подходящим под ваш тип кожи.

Следующий этап — увлажнение. Выбирайте бальзамы и масла, содержащие церамиды, гиалуроновую кислоту и витамины, которые необходимы для поддержания увлажненности губ.

Также не забывайте об отшелушивании. Лучше всего использовать мягкие скрабы на масляной основе, чтобы избежать повреждения кожи губ. Эффект увлажнения можно усилить с помощью специальных патчей.

И, наконец, если у вас нет под рукой специального увлажняющего средства, в качестве замены можно воспользоваться оливковым маслом. Оно не только увлажнит, но и придаст губам красоту.

Как увлажнить губы: лучшие бьюти-средства

Важно выбирать гигиеническую помаду, бальзам или масло, обращая внимание на их состав. Хорошие компоненты должны включать в себя увлажняющие и питательные вещества.

Обратите внимание на средства с окклюзивными свойствами, создающими защитную пленку на губах. Это предотвращает быстрое испарение влаги и создает эффект парника.

Итак, какие составные части должны присутствовать в увлажняющих средствах? Это

гиалуроновая кислота;

растительный или пчелиный воск;

масла, такие как авокадо, ши или жожоба;

пантенол;

витамины A и E;

алоэ вера;

церамиды, создающие защитный барьер на коже.

Заключение

Сухость губ — это распространенная проблема, которую можно решить, соблюдая простые правила ухода. Применение правильных средств и рекомендаций поможет сохранить вашей улыбке здоровье и привлекательность. Не забывайте про полноценный уход, различные увлажняющие средства и профилактические меры для поддержания природной красоты ваших губ.