Мало кто знает почему собаки виляют хвостом, несмотря на то, что все в курсе такой особенности поведения пса. Когда он чему-то рад и у него хорошее настроение, это сразу заметно окружающим. Можно было бы предположить, что у животных таким образом выражаются эмоции, но тогда встаёт вопрос о кошках. Они то почему хвостом не машут когда счастливы? Придётся изучить источники информации, чтобы найти мнение учёных на этот счёт.

Хвост в качестве языка общения

Первым открытием стало то, что собачий хвост не несёт никакой практической пользы для животного. С его помощью пёс не входит в повороты на скорости как гепард и не использует его в качестве руля как пингвин. По логике он должен был исчезнуть эволюционно, но по каким-то причинам остался. Это навело на мысли, что единственная его функция — коммуникация с человеком и сородичами.

Пристальное изучение виляния подтвердило догадки специалистов. В отсутствии других животных или человека, с которым можно установить связь, движений хвостом не наблюдается вовсе. Проще говоря этот атрибут включается только в тех ситуациях, когда необходимо донести какую-то информацию до хозяина, посторонних людей, сородичей или иных животных.

Информирование о своём положении в иерархии

В различных ситуациях собаки ощущают себя то лидерами положения, то подчинёнными. Это легко можно вычислить по высоте, на которой находится и движется хвост. Высоко поднятый будет говорить о доминировании, то есть пёс в себе уверен, чувствует свою важность. В большинстве случаев такой знак стоит воспринимать позитивно, но если собака незнакомая, то возможно виляния хвостом очень скоро перейдут в агрессию.

Средняя высота свидетельствует о наличии интереса. Собака может махать им когда видит что-то новое и любопытное для неё. При встрече с сородичами такое происходит регулярно. А вот в состоянии стресса, когда пёс напуган и подавлен, хвост будет направлен вниз или вовсе расположен между ног. Так животное демонстрирует свою полную покорность и ощущение власти над ним. Нередко люди неправильно считывают этот сигнал и начинают гладить по голове, что лишь дополнительно унижает собаку.

Не все эмоции положительные

Пёс может вилять хвостом не только когда рад, но и в моменты переизбытка эмоций, даже если они негативного характера. Учёные пришли к таким выводам после наблюдений за собаками. В ситуациях объективной радости, например при встрече с хозяином, виляющиий хвост всегда имел уклон вправо. Частота движений могла быть высокой или низкой, но направление никогда не менялось.

Во время встречи с сородичами или когда пёс оказывался перед чем-то неизвестным, но при этом не был напуган, хвост наклонялся влево. Это говорит о том, что собака взволнована, напряжена. Не видит прямой угрозы и не собирается атаковать, но эмоций слишком много, что тут же отражается на задней части тела. В данном случае стоит быть аккуратным, пёс от испуга может перейти в атаку.

Ещё несколько любопытных фактов

Между собой собаки также взаимодействуют с помощью хвоста. Чтобы завязалась какая-то коммуникация, необходимо убедиться в готовности сородича к таком сближению. Кроме того, что псы нюхают друг у друга под хвостом, получая нужную информацию, они ещё и следят за направлением его движения. Интересно то, что к собакам с коротким хвостом другие четырёхлапые подходят гораздо реже. Учёные выдвинули предположение, что короткий «язык» сложнее понять и совершенно не ясно настроение этого товарища. Машет он им или нет, в какую сторону машет и на какой высоте.

Помните мы говорили про то, что собаки нюхают друг друга под хвостом? Секрет в том, что по обе стороны анального отверстия у псов располагаются параанальные железы, которые распространяют запах, благодаря которому можно получить много информации. Как минимум о состоянии здоровья. Между собой четырёхлапые используют этот инструмент знакомства и таким образом рассказывают о себе сородичам.

Когда собака виляет хвостом, она распространяет запах на расстоянии, что свидетельствует о желании сообщить о себе окружающим. Значит чувствует себя хорошо и спокойно, открыта к коммуникации. Спрятанный хвост свидетельствует о страхе и желании затаиться. Чтобы враги не обнаружили и никто ничего о собаке не узнал. Я в домике, меня нет!