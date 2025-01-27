Почему собакам нельзя шоколад? Мнения ветеринаров

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Собака очень легко становится настоящим членом семьи по причине своей социальной адаптации и преданности хозяину. Спустя пару лет пребывания пса в доме, люди уже не могут представить свою жизнь без хвостатого друга, воспринимая его буквально как ребёнка или верного товарища. С ним хочется делиться горем и радостью, его хочется видеть рядом с собой в любой жизненной ситуации. И побаловать сладеньким собаку тоже очень хочется. Но как не навредить здоровью лохматого сожителя?! Сегодня соберём мнения ветеринаров и попробуем ответить на вопрос «Почему собакам нельзя шоколад?».

Вред кофеина

В шоколаде содержится кофеин, который для человека не несёт особой угрозы в разумных пределах. А вот собака может столкнуться с нарушением работы сердечно сосудистой системы. Пульс четырёхлапых и без того постоянно высокий, например у маленьких парод он варьируется от 150 до 180 ударов, у средних в пределах 130 и в районе 100 у крупных. Для пёселя это совершенно нормально, но в дополнительной стимуляции он не нуждается. Природа не думала о том, что собака добудет себе кофеин в том или ином виде, поэтому никак не подготовила организм к таким сладостям.

Здесь всё зависит от породы собаки, активности после поедания лакомства, количества шоколада и объёма кофеина, который в нём содержится. Но в любом случае пользы не будет точно, зато вред почти гарантирован, считают ветеринары. Аргументы из серии «мой бобик ел и всё с ним хорошо» не принимаются, потому что вы никак не могли оценить степень этого «хорошо». Тот факт, что пёс не умер, говорит лишь о том, что организм справился с нагрузкой. А вот для чего она была нужна, совершенно непонятно.

Вред теобромина

Ещё один компонент, присутствующий в шоколаде, называется теобромин. Если обратиться к науке и попытаться выяснить что это такое, то ответ будет следующим — теобромин это алкалоид пуринового ряда, метилксантиновый психостимулятор. Обнаружен в 1841 году. При попадании в живой организм, стимулирует нервную систему и сердечную деятельность, расширяет коронарные сосуды, расслабляет бронхиальную мускулатуру. По своей структуре близок к кофеину.

Казалось бы, яд! Но для человека это уже не так. Мы на протяжении столетий употребляем его в пищу и при незначительных дозах получаем стимулирующий эффект. Ощущаем бодрость и приподнятое настроение. Для собаки подобные всплески активности могут оказаться губительными. Конечно же она не умрёт, если вы не заставите её съесть 20 килограмм шоколада за раз, но состояние может сильно ухудшиться. Всё равно что непьющий человек залпом проглотит поллитра водки. Поэтому лучше не подвергайте своего хвостатого друга совершенно ненужным испытаниям.

Вред сахара

Естественно в любом шоколаде содержится ещё один очень хорошо знакомый нам продукт, это сахар. Ситуация здесь точно такая же, как с примерами выше. Человек уже очень давно начал его потреблять и организм как-то подстроился под ядовитое вещество. А то, что сахар ядовит, объяснять уже никому не нужно. Кариес, ожирение, нарушение работы ЖКТ, диабет и проблемы с сосудами в большинстве случаев являются прямым следствием злоупотребления сахара и сахаросодержащих продуктов.

Даже мы, люди, при том, что много столетий приучаем организм к переработке и утилизации сахара, до сих пор не получаем ничего кроме болезней и страданий. Быстрые углеводы буквально на глазах приводят к увеличению массы тела, а развитие диабета и кариеса стало привычным делом. Что уж говорить про собак, которые в своей нормальной жизни с белым ядом не встречались. Безусловно он им понравится на вкус, но готовы ли вы медленно травить своего хвостатого друга?

Вместо итога

Исходя из полученной от ветеринаров информации можно сделать два вывода. Первый — шоколад не принесёт собаке никакой пользы, а вред наступит абсолютно точно. Второй — шоколад не убьёт вашу собаку мгновенно и катастрофических последствий от пары долек не будет. Получается никакого смысла в таком лакомстве нет, разве что несколько секунд удовольствия. Осталось определиться с дозой, которая может пройти бесследно, а может и обернутся отравлением.

Безопасная доза теобромина составляет примерно 100 мг на 1 килограмм веса четырёхлапого. В 100 грамма тёмного шоколада содержится около 1 500 мг. Далее придётся взять в руки калькулятор и поставить собаку на весы. Допустим пёс весит 5 кг, значит ему можно съесть 500 мг теобромина, а это плюс минус 30 грам тёмного шоколада. Даже этого будет много, но скорее всего ехать на промывание желудка не придётся.

Хвостатый столкнётся с повышенным сердцебиением и слюноотделением, будет просить пить и испытает высокую активность центральной нервной системы. Вы можете даже не заметить всего перечисленного, но должны знать, что по большому счёту питомец отравился. Многие думают, что их собака необычная и с удовольствием лопает шоколадки, не чувствуя никакого дискомфорта, однако зоолекари давным давно выяснили, что это не так. Лучше не подвергать лохматого товарища лишнему стрессу.