Почему собака ложится на место хозяина?

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом почему собака ложиться на место хозяина как только то покидает своё место? Или предпочитает располагаться там, где много времени проводит её человек? В таком случае попробуем перечислить самые популярные объяснения ветеринаров, а вы уже сможете решить для себя самый предпочтительный и наиболее правдоподобный вариант.

Среди причин есть как положительные, так и отрицательные. Далеко не во всех случаях собака выражает любовь и преданность, иногда она просто начинает чувствовать себя авторитетом в доме, а хозяин воспринимается как подчинённый в иерархии взаимоотношений. Поэтому так важно правильно интерпретировать поведение питомца, в противном случае ваш союз может сложиться неправильно.

Собака доминант

Пожалуй с этой версии и начнём. В некоторых случаях пёс может не верно воспринимать своего хозяина и тогда будет ложиться на его место наивно полагая, что вы лишь грелка. Подготовил комфортное ложе и дуй отсюда, босс пришёл. Подобное поведение имеет ряд признаков, которые сложно не заметить.

Во-первых собака огрызается и может укусить при попытке прогнать её со своего места. Она уверена, что является главной, следовательно ваши попытки прогнать вожака будут восприняты в штыки. Во вторых пёс может пытаться прогнать уже вас, когда вздумается. Захотелось расположиться на кресле перед телевизором, там сидит человек, значит самое время указать ему на дверь. Пошёл вон отсюда, кожаный.

Нечто подобное можно наблюдать, если в вашем доме проживает сразу несколько собак, как минимум две. Пёс лично вас может воспринимать как вожака, но вот в конкуренции с сородичами запросто способен заслуживать уважение таким нехитрым способом. Кто на лежанке, тот и главарь. Наиболее популярное зрелище в такой ситуации — одна собака отгоняет другую от места хозяина и располагается там объявляя себя «царём горы». Многие думают, что это собачья ревность, но на деле всё иначе.

Привязанность питомца

Противоположная история когда собака любит поваляться на месте хозяина, но всегда покидает его, когда видит приближение человека. Одновременно с этим не сопротивляется, если попытаться её прогнать. Проще говоря никогда не оспаривает существующую иерархию и ложиться только когда разрешили.

Также нельзя исключать невоспитанность питомца. Многие люди не занимаются выстраиванием отношений с псом, в результате тот просто не знает правил. Ложиться куда вздумается, не вступает в конфликт, но и не видит причин отказывать себе в удовольствии. Прогонят, уйду, а так буду здесь. И вообще, как только хозяин отлучится, заберусь на его кресло, там тепло и телевизор лучше видно.

Будучи социальным животным собака стремится быть ближе к человеку. В тех местах,где вы проводите больше времени, присутствует ваш запах и это внушает хвостатому чувство безопасности. Никакого иного мотива может и не быть, ему просто комфортно здесь вот и всё. Когда человек рядом, можно насладиться его присутствием, уснуть, почувствовать насколько крепка дружба!

Иногда собака таким образом реализует свои инстинкты защитника. Когда человек уходит, она ложится на его место и оберегает его от «захватчиков». Не подпускает чужаков, следит чтобы с любимым диваном хозяина ничего не случилось, нагревает ему место. Как только вы вернётесь, пёс тут же уступит вам «лежанку».

Также желание лежать на месте хозяина может говорить о тревожности питомца. В моменты разлуки он остаётся там, где ваш запах. А когда вы на месте, хочет быть ближе и убедиться, что связь устойчивая. Да, у собак тоже присутствует страх отвержения. Чтобы исключить эту версию, стоит показать четвероногого ветеринару.