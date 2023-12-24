Собаки хоть и стали лучшим другом человека, всё же иногда остаются непонятными для нас. Многие их действия и поступки выглядят загадочно и вызывают множество вопросов. Например, хотелось бы понять почему собака лижет ноги хозяину, есть ли в этом какой-то смысл и стоит ли корректировать поведение питомца. Попробуем спросить об этом ветеринаров.

Способ вести диалог

Даже если вашему псу 15 лет отроду и всё это время он жил с вами, осилить человеческую речь он вряд ли смог. Нам кажется, что собака нас прекрасно понимает и прекрасно разбирает слова, ведь как-то же она реагирует на команды. Кинологам это хорошо знакомо.

Отдельные слова и жесты собака действительно способна запоминать. Являясь одним из самых умных животных пёс может различать десятки словосочетаний, что уж говорить про короткие фразы. Однако отвечать на сказанное проблематично, поговорить по душам не получится. Для этого и требуется язык жестов. Коммуникацию домашние питомцы поддерживают различными способами, может лаять, скулить, тереться о хозяина, лизать его.

Ветеринары уверены, что собака лижет ноги без особого смысла, она лишь пытается пообщаться с вами. Возможно в какой-то ситуации лицо и руки становятся недоступны, а вот стопы оказались по близости. Почему бы не «побеседовать» таким образом. Вероятнее всего хочет обратить на себя внимание, о чём-то попросить или просто наслаждается присутствием.

Сообщение о тесной связи

Собака не станет облизывать кого попало. Являясь социальным животным, сильно зависящим от эмоционального контакта с человеком, пёс различными способами демонстрирует уровень близости. Если лижет ноги, то во-первых сообщает о привязанности, а во-вторых демонстрирует свой доброжелательный настрой. Как правило в такие моменты собака счастлива, сыта и довольна происходящим. Причиной своего комфорта называет вас, поэтому и лижет ноги.

Признаёт своё положение подчинённого

У собак хорошо выстроена иерархия в стаях и этот инстинкт сохраняется даже если пёс всю жизнь провёл с людьми. Лизание ног свидетельствует о покорности домашнего питомца, он полностью признаёт вас лидером и уважает как авторитета. Однако здесь есть небольшой нюанс. Собака делает это либо потому что вы проявили себя как надёжный и сильный хозяин, либо хвостатый запуган и подавлен. Например, его нельзя гладить по голове, это является унижением. В результате можно подчинить четырёхлапого, но это не то к чему стоило бы стремиться.

Забота и уход

Возможна и кардинально противоположная причина. Собака может проявить свои инстинкты и отнестись к хозяину как к ребенку. Что она делает со своими малышами? Вылизывает, тем самым заботится, ухаживает, моет и укрепляет эмоциональную связь. Нередко пёс проявляет те же чувства в отношении человека и может лизать ноги чтобы укрепить взаимоотношения.

Любопытство и привлекательные запахи

У собак уникальный нюх, они могут улавливать запахи, которые человек даже не почувствует. Между тем ноги оказываются самой интересной частью тела. Они впитывают в себя запах обуви, носок, улицы, кремов по уходу и так далее. Какие-то кажутся псу привлекательными, а какие-то вызывают опасения за здоровье хозяина. Таким образом пёс может наслаждаться ароматами, а может выступать в роли лекаря, чтобы зализать раны и уничтожить бактерии.

Депрессия и стресс

Да, у собак тоже бывают тревожные состояния. До сих пор идут дискуссии на тему того, умеют ли они плакать, но то что у них случается стресс уже научно доказано. И выходить из подобных неприятностей четвероногие могут по-разному. Кто-то скулит, кто-то носится по квартире. Другие теряют интерес к игрушкам и еде, могут лежать без движения часами на пролёт, вести себя апатично во время прогулки.

Наблюдения показали, что тревожные собаки часто лижут ноги своему хозяину и кажется это действительно помогает. Человеку стоит обратить внимание на симптом, потому что неизвестно насколько сильно пострадал ваш питомец. Не будет лишним обратиться к ветеринару для осмотра. Быть может причина вовсе не в этом, но в случае апатии у собаки действовать лучше незамедлительно. Это не земляной червь, у псовых учёные обнаружили эмоции и чувства, следовательно страдания ничем не отличаются от человеческих.

Подкреплённое поведение

На форуме один мужчина поделился забавной историей. В семье родился ребёнок и проживающая в доме такса, как и большинство собак, принялись развлекать младенца. Испытывая неподдельный интерес она охраняла, наблюдала, игралась, вылизывала. И когда делала это в области стоп ребенка, тот громко смеялся. Для хвостатого это стало подкреплением и желая вызвать громкий смех малыша она раз за разом принималась лизать ему пятки. А спустя какое-то время решила повторить фокус уже на взрослых домочадцах.

Иногда собака лижет ноги без всякой на то причины, но поведение хозяина в ответ на эти действия кажется ей поощрением. Может кидали под ноги еду и ей показалось, что кусочек курочки прилетел после того как она лизнула стопу. Может вам так нравится подобный массаж, что вы хвалите пса. Нередко собаки совершают какие-то поступки просто потому что ранее получили подкрепление. Эдакая неумышленная дрессировка.

Стоит ли отучать собаку лизать ноги хозяину?

Во-первых стоит обратиться к ветеринару и убедиться что привычка не носит характер невроза. Возможно питомец испытывает стресс и пытается таким образом избавиться от депрессии. Во-вторых позаботьтесь о том, чтобы собака случайно не слизала уходовый крем. Многие компоненты могут отравить пса или как минимум нанести серьёзный ущерб здоровью. Ну и в третьих помните, что собаки не всегда лечат нас. Если на ногах имеются раны, то лучше использовать методы традиционной медицины. Пёс, при всех его лечебных свойствах, может занести инфекцию.