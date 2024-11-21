Почему со мной не знакомятся мужчины? Мнение психолога

С точки зрения психологии нет никакой разницы в том, кто первым проявил инициативу. Индивид, независимо от пола, имеет право преследовать свои цели и закрывать потребности любыми доступными средствами. Ограничен он только законами и моралью, проще говоря — «всё что не запрещено, разрешено». Поэтому подойти к мужчине, написать ему в соцсетях, спросить номер у общих знакомых и даже предложить сходить на свидание может каждая представительница нежного пола. Но как-то так повелось, что первых шагов ждут именно от мужчины. Даже если она обратила на него внимания, сообщить об этом прямо в голову скорее всего не придёт, вместо этого женщина попытается спровоцировать парня на контакт. Только вот нередко случается так, что этого контакта не происходит и тогда возникает резонный вопрос — почему со мной не знакомятся мужчины? Те, которые мне нравятся, естественно. Хотя бывает, что вообще никакие.

Наверное самым простым ответом было бы — ты непривлекательная. Но на практике нередко именно красивые и действительно востребованные девчонки оказываются за бортом. Все «страшненькие подруги» давно замужем и ежедневно отбиваются от поклонников в социальных сетях, а ты симпатичная, стройная и стильная, только никаких дивидендов это не приносит. Давайте попробуем посмотреть на ситуацию мужскими глазами, это позволит понять какие критерии важны для знакомства.

Имидж в приоритете

Неважно где мужчина вас увидел, на улице или в интернете, первым делом он будет оценивать внешность. Только не природную красоту, а стиль, имидж, образ. Зачастую девушка симпатичная и обладает хорошей фигурой, но её одежда, косметика, причёска всё портят. Лук не несёт в себе никакого посыла, не вызывает вау эффекта у мужчин. Иногда парни «залипают’ на представительниц нежного пола, которые по всем объективным показателям являются средненькими. Но их походка, улыбка, хвостик или распущенные волосы, юбка, платье, джинсы, заставляют обратить на себя внимание. Речь про ту самую изюминку, способную стать магнитом. Если этого нет, то количество потенциальных женихов кратно сокращается и желающих познакомиться будет немного. Душа это потом, в приоритете всегда будет внешность.

Доступность лично для него

После того, как объект вожделения обнаружен, наступает время сближения, вступления в контакт. В зависимости от местоположения мужчины и девушки оценка доступности будет происходить по-разному. Рассмотрим самые популярные локации и разберём факторы способствующие и препятствующие началу коммуникации. Первое — социальные сети и интернет в целом. Лично я на консультации сталкивался с историей, когда клиентка жаловалась на то, что мужчины с ней не знакомятся вовсе. Подругам что-то пишут, присылают картинки, дикпики в конце концов. Хоть как-то заявляют о себе, а тут тишина, штиль! Я спросил открыт ли у неё профиль и можно ли ей вообще написать, на что она ответила отрицательно. Далее была минута молчания, мы просто «смотрели друг на друга» (разговор был по телефону) и переваривали полученную информацию.

Оставаться доступной для мужчин или прятаться от них, каждая должна решить самостоятельно. Мы просто констатируем факт — вы сильно сужаете круг потенциальных ухажёров, закрывая свои странички и отказываясь от активности в интернете. Это не значит, что вы должны вступить в тысячу групп, писать комментарии под каждым постом (комментинг) и ежедневно постить по 5 публикаций, чтобы увеличить охват. Но будем честны — онлайн доступность, аккаунт в социальных сетях и присутствие на сайте знакомств, кратно увеличивают шансы. Появится выбор. Минус в том, что вам придётся пообщаться с кучей дураков, но это, как говорится, издержки.

Второе — работа, учёба. Одним из самых популярных запросов девушек является «как понять, что я нравлюсь коллеге, но он это скрывает?». Не все мужчины способны как-то прямо заявить о своей симпатии, поэтому чаще всего они прощупывают почву, пытаются заговорить о делах, обращаются за помощью или предлагают свои услуги. Некоторые делают это настолько неумело, что хоть стой хоть падай. На днях читал пост на пикабу, где девушка жаловалась на беспардонного мужика, который целый день ловит её у кулера чтобы поболтать, а потом вовсе отправил букет цветов по адресу проживания. Когда она отказалась принимать подарок, парень вышел из себя и опустился до оскорблений. Так что учитывайте тот факт, что Боженька не всем успела вложить в черепную коробку мозг.

Однако если мужчина вам понравился, но вы ждёте когда он сделает первый шаг, то позаботьтесь о своей доступности для него. Примите предложение о содействии, откликнитесь на просьбу, «отклейтесь» от других коллег, чтобы у него была возможность заговорить с вами наедине. Некоторые дамы живут с убеждением «если ему надо, горы свернёт, так что пусть постарается и сам найдёт способ», поэтому в глазах парней выглядят избегающими. Здоровые отказываются от своих первоначальных планов, а что-то выдумывать и устраивать пляски с бубном начнут исключительно экземпляры из моего примера выше. Такие очень настойчивые, но вас это не порадует.

Третье — на улице. Симпатичные девчонки на улице встречаются повсюду, но подходят к ним довольно редко. Хотя, поверьте, желание есть. Но одновременно с этим имеются и препятствия. Самые очевидные — наушники, спешка, взгляд в пол, разговоры по телефону. Я наблюдательный человек и много раз замечал как парни дёргаются в сторону девушки, пытаются завязать коммуникацию, но пока он первую букву слова произносил, она уже в троллейбус запрыгнула. Или смотрит себе под ноги, даже не видит что за ней уже метров 15 несётся воодушевлённый мужичок с очевидной потребностью поздороваться. Либо стоит в центре толпы, вокруг десятка два людей и при всём желании пообщаться не получится. У пикаперов есть термин «опенер», обозначающий действие направленное на инициирование диалога. Но не все этим навыком обладают, а в некоторых ситуациях ничего не сработает, девушка закрыта зажата, изолирована от внешнего мира.

Недоступность для других

Больная тема для большинства мужчин. Ментально здоровые здесь не сильно тригерятся, зато мы можем посмотреть на крайности, чтобы понять насколько недоступность девушки важна для парня. Все хотят девственницу, незамужнюю, не в отношениях, которой не звонят другие парни и в соцсетях её нет. Клад! Настоящий подарок судьбы, ценный приз, который каким-то чудом остался нетронутым и незамеченным. Так выглядит идеал для большинства, от него и будем отталкиваться.

Конечно делать операцию по восстановлению невинности, удалять профили в интернете и выбрасывать смартфон мы не будем. Не настолько умом тронулись. Но в самом начале коммуникации, если парень понравился, необходимо продемонстрировать свою недоступность для других мужчин. Я целый день работаю, вечером домашние дела, ужин, хобби, сериалы. Иногда встречаюсь с подругами. На свиданиях пять лет не была, отношений у меня нет. Очень хочу, но время найти не удаётся и знакомиться особо не получается. В интернете боюсь, на улице некогда, на работе все женаты. А ещё лучше — коллектив женский.

Чаще девушки, эволюционно заточенные на то чтобы отсеивать кандидатов, заходят слишком далеко. И даже парням, которые на первый взгляд показались интересными, говорят «у меня парень есть», «мне ничего не надо», «да мужиков полно, я выбираю». Ну и всё в этом духе. Парадокс в том, что уверенный в себе не ввяжется в подобную белиберду. Неуверенные побоятся. Вашей аудиторией станут абьюзеры и нарциссы. Эти товарищи всегда готовы поучаствовать в какой-нибудь ерунде.

Значимость для окружения

Ценность и значимость партнёра мы оцениваем по разным критериям, но психике сложно опираться на конкретные данные, поэтому она учитывает ту информацию, которая наиболее доступна. Отсюда все эти привычки смотреть на обувь, одежду, автомобиль и прочие аксессуары. Вторым источником будут феромоны, которые отражают общее состояние организма. Затем оценивается поведение, проще говоря ментальное здоровье. Потом убеждения, с их помощью мы понимаем есть с этим человеком общие цели и взгляды или нет. Кроме всего прочего существует фактор внешних оценок, то есть объективные и субъективные данные о значимости индивида в его окружении. Если он там никому не нужен, то и мне не пригодится.

Поэтому так важно, чтобы девушка умела добиваться уважения и была способна отстаивать свои личные границы. Если она позволяет общаться с ней пренебрежительно или её высмеивают и оскорбляют друзья/подруга/коллеги, а она ничего не может/не хочет с этим сделать, то парень потеряет интерес. Я знаю, что многие в этом месте возразят, что настоящий мужчина должен быстро всех наказать и заставить вести себя по человечески, но сказкам место в книгах и фильмах, мы здесь обсуждаем психологию, а не фантазии. Представитель сильного пола получает сведения о значимости женщины через разные источники и мнение других людей будет очень важным. Годишься ли ты на что-то кроме интима? Можешь ли ты стать опорой для самооценки? Если ты не востребована и не значима в обществе, то очевидно не можешь. Знакомиться смысла нет.

Вместо итога

Мы не можем однозначно ответить на вопрос девушки «почему с мной не знакомятся мужчины». Слишком много факторов играют роль в этом процессе. Но выше перечислены основные, самые популярные и известные практикующим психологам. Эволюционно женщина заточена на отказы, её главной целью является отсеивание потенциальных женихов, чтобы рядом остался самый сильный, только вот критериев этой силы тоже немало. Вы выводите в приоритет настойчивость или ментальное здоровье? Желание создать крепкий романтический союз или отыграть ваши детские сценарии?

К тому же нелогичным выглядит поведение, при котором девушка умышленно изолируется, прячется, убегает. Думает, что тот, кому она действительно нужна, преодолеет все преграды, убьёт дракона, залезет на башню. Но так не бывает. Парень с вами ещё не знаком, ваша значимость минимальна и опирается исключительно на внешность. Вы правда думаете, что обративший внимание на ваши ноги будет прыгать через построенные вами заборы чтобы познакомиться поближе? Закрытый профиль в соцсетях и на этом точка. Не идёт на контакт и не помогает завязать коммуникацию, значит проще найти другую. Говорит что есть парень, вокруг полно поклонников и нужно конкурировать за её внимание? Оставь эти пляски с бубном тем, кому нечем заняться. В собственном окружении тебя не ценят и не уважают? Может ты мазохист и тебе нравится общество болванов, либо ты привыкла к такому уровню диалога, я в эту картину не впишусь.

Иногда встречаются и довольно забавные случаи. Например, девушка очень красивая, стильная и выглядит на все сто. Но к ней никто не подходит. Получается, красота это проклятие. Почему? Потому что нарушается принцип «доступна для меня и недоступна для других». Парни понимают, что она скорее всего очень требовательна, хочет богатого и такого же красивого. Себя оценивает ниже и делает вывод — я такую не потяну, следовательно она для меня недоступна. А вот для всех мажоров, миллионеров и моделей её двери открыты. Значит она доступна для других. Поэтому если с вами никто не знакомится, то это ещё не значит, что проблема в вас. Бывает так, что «непригодность» оценивается по ложным признакам. Но факт остаётся фактом — совокупность всего вышеперечисленного повышает шансы на встречу с мужчиной, а нарушение этих правил кратно их снижает. По крайней мере выбрать будет по сути не из кого. Мы же абьюзеров, нарциссов и кунимэнов исключаем?!