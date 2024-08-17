Седина на голове является привычным делом, когда речь идёт о дедушках. Как правило после 60 лет мало кто умудряется сохранить густую шевелюру чёрного цвета, но случается так, что этот процесс сильно ускоряется и однажды взглянув в зеркало 30 летний мужчина может озадачиться вопросом — а почему седеют волосы в молодом возрасте?! Давайте сегодня об этом и поговорим.

Почему седеют волосы в молодом возрасте: наследственность

Иногда совсем не обязательно искать причины в проблемах со здоровьем. Бесполезно винить стрессы и дефицит витаминов, просто подобный расклад передался вам от предыдущих поколений. Как правило у молодых мужчин с сединами на голове в роду имеются такие же родственники. Проанализируйте ситуацию и поспрашивайте отца с дедом, в какой момент их виски стали белыми?

Почему седеют волосы в молодом возрасте: гормоны

Метаболизм, как и прочие важные процессы в организме, контролируются и управляются гормонами, за которыми в свою очередь стоят органы и системы органов. Например, сбой в работе щитовидной железы сказывается на выработке гормона т4, а тот вмешивается в обмен веществ. Это одна из причин, по которой волосы седеют в молодом возрасте.

Почему седеют волосы в молодом возрасте: витамины

Правильное питание включает в себя не только баланс белков, жиров и углеводов, но и насыщенность пищи микро и макроэлементами, а также витаминами. У женщин белые волосы на голове появляются чаще всего по вине недостатка витамина B, но и все остальные играют не менее важную роль.

Обратите внимание на то, что вы кушаете ежедневно. В рационе обязательно должны присутствовать все необходимые микроэлементы, особенно цинк, медь, железо и кальций. Но пожалуй самое главное это витамин B12. При дефиците чего-то из вышеперечисленного седина может появиться значительно раньше 30 лет, известны случаи, когда это произошло с 25 летними.

А как влияет стресс?

Во время расстрелов в СССР были зафиксированы необъяснимые, с точки зрения медицины, случаи. Приговорённые к казни люди ждали своей участи месяцами, а порой и годами. В совершенно непримечательный день за ними приходили и сообщали, что необходимо проследовать в кабинет для подписи каких-то документов, а затем вели в специальную комнату, где уже ожидали участники расстрелянной группы. Многие в последний момент понимали куда идут и буквально на глазах голова покрывалась седыми волосами.

Безусловно научного эксперимента никто не проводил, а записи тех, кто принимал участие в казни можно смело делить надвое. Мало ли чего они там написали в своих дневниках. Но любопытно здесь другое — нечто подобное действительно могло происходить.

Дело в том, что при сильном стрессе в кровь выбрасывается большое количество кортизола и адреналина. Психика делает это с одной единственной целью — дать организму силы для выживания. Накачавшись мощными гормонами человек способен коня на скаку остановить и через двух метровый забор перепрыгнуть не останавливаясь. Только природа вряд ли могла подумать о наличие затяжного стресса. Бесконечного.

Проблемы на работе, скандалы в семье, неудачи, трагедии и эмоциональное напряжение вынуждает психику поддерживать уровень кортизола и адреналина в крови на высоком уровне. Угроза по-прежнему сохраняется, а на кого нападать, куда бежать и где прятаться, непонятно. В результате о организму бегает яд, который природой задумывался как стимулятор. Он должен был попадать в сосуды и вены на короткий промежуток времени, чтобы спасти жизнь, но по итогу остался там надолго. Для волос, особенно ослабленных дефицитом витаминов, это беда. В результате мы увидим как человек становиться седым. Иногда очень рано. Иногда очень быстро.

Вместо итога

Однозначно ответить на вопрос «Почему седеют волосы в молодом возрасте» невозможно. Во-первых наука до конца не изучила этот процесс, во вторых влияние как правило комплексное. Быть может стресс и не привёл бы к таким последствиям, если бы организм получал достаточное количество витаминов B12 и D3. А дефицит цинка, кальция и железа не обернулся бы белой головой, если бы не нарушения в эндокринной системе.

Одно известно точно — седина не болезнь, но прямое отражение состояния здоровья. Недостаток пигмента меланина приводит к неприятным последствиям. Соединяясь с ферментом тирозиназы происходит окрашивание волос. С годами последнего становится всё меньше, но в молодом возрасте таких проблем быть не должно. Однако вышеописанные причины сказываются на выработке того и другого, в результате «родной окрас» исчезает. Остаётся только один цвет — белый.

Питание, сон, баланс труда и отдыха, качество воздуха и отсутствие постоянных угроз значительно продлевают жизнь родного цвета волос. В противном случае можно потерять его уже в 25. Но всё может пойти не по плану и по другой причине. Наследственность может перечеркнуть все ваши усилия. Не стоит так сильно переживать по поводу седины, но лишний раз пройти обследование и отказаться от вредной пищи было бы не лишним.