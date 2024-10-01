Почему пустотелый кирпич обеспечивает лучшую теплоизоляцию чем полнотелый?

При строительстве дома необходимо учесть огромное количество нюансов, которые позже скажутся как на комфорте жильцов, так и на их расходах. Очевидно было бы выгодно использовать материалы, обеспечивающие хорошую теплоизоляцию, так как в будущем вы не будете мёрзнуть и потратите гораздо меньше ресурсов для отопления здания. Поэтому важно знать почему пустотелый кирпич обеспечивает лучшую теплоизоляцию чем полнотелый.

Почему пустотелый кирпич обеспечивает лучшую теплоизоляцию чем полнотелый

Чем хорош пустотелый кирпич?

Полнотелый кирпич используют в местах с особой нагрузкой, так как он гораздо прочнее пустотелого. Это в  первую очередь фундамент, цоколь, несущие стены и дымоходы. Вторым важным преимуществом является звукоизоляция. Благодаря плотной структуре и весу, музыка, разговоры и крики в прямом смысле слова будут разбиваться о стену. Однако с теплом дело обстоит иначе. Есть у пустотелого и ещё несколько важных преимуществ, давайте их перечислим.

Удерживает тепло. И так, почему пустотелый кирпич обеспечивает лучшую теплоизоляцию чем полнотелый? Всё просто, воздух является отличным изолятором, гораздо более эффективным, чем глина, кварцевый песок, известняк или мрамор. В результате в зимний период комната гораздо дольше остаётся тёплой и её не придётся топить слишком часто и слишком активно.  Вторым важным фактором является плотность. Пустотелый имеет меньшую плотность по сравнению с полнотелым, что также благоприятно сказывается на способности удерживать тепло.

Экономия электроэнергии. Так как тепло в доме задерживается на много дольше, вам не придётся топить камин на всю катушку. Если отопление газовое, то сократиться расход голубого огня. Всё это обеспечит энергоэффективность дома и снизит расходы домохозяйства.

Долговечность. Пустотелый кирпич демонстрирует высокую устойчивость к температурным колебаниям. Он довольно успешно противостоит образованию конденсата, что увеличивает срок службы и долговечность постройки. Если вы планируете жить в доме несколько десятилетий и оставить его детям, то рассмотрите идею с использованием пустотелого кирпича.

Скорость доставки и кладки. Пустотелый кирпич значительно легче полнотелого, поэтому его проще транспортировать и укладывать. Безусловно всё здание из него построить нельзя, выше мы уже перечислили места, где гораздо эффективнее использование полнотелого. Но в остальном можете сильно ускорить работу и при этом получить множество преимуществ.

Универсальность. Пустотелые кирпичи становятся всё популярнее. Их уже испытали в разных уголках планеты и, соответственно, в разных климатических условиях. Они благополучно выдержали натиск и морозов и ветров, демонстрируя высокие показатели тепла внутри помещения. Правда нельзя забывать о том, что комфорт в доме обеспечивают не только стены, но ещё и полы и окна. Нужно позаботиться о достаточном уровне солнца, естественных барьерах (например забор), а также правильной системе отопления. Кирпич это лишь один из материалов, и всего навсего одна из деталей общей конструкции.

Вместо итога

Теплопроводимость пустотелого кирпича примерно в два раза ниже, чем у полнотелого. Таким образом он примерно в два раза лучше сохраняет тепло в помещении. Но он совершенно не годится для массивных и высоких зданий. Также его показатели звукоизоляции слишком далеки от идеальных. Поэтому используют пустотелый кирпич либо в лёгких постройках, где важна теплоизоляция, но плевать на шумы. Либо в качестве одного из слоёв в многослойной стене.

Почему