При строительстве дома необходимо учесть огромное количество нюансов, которые позже скажутся как на комфорте жильцов, так и на их расходах. Очевидно было бы выгодно использовать материалы, обеспечивающие хорошую теплоизоляцию, так как в будущем вы не будете мёрзнуть и потратите гораздо меньше ресурсов для отопления здания. Поэтому важно знать почему пустотелый кирпич обеспечивает лучшую теплоизоляцию чем полнотелый.

Чем хорош пустотелый кирпич?

Полнотелый кирпич используют в местах с особой нагрузкой, так как он гораздо прочнее пустотелого. Это в первую очередь фундамент, цоколь, несущие стены и дымоходы. Вторым важным преимуществом является звукоизоляция. Благодаря плотной структуре и весу, музыка, разговоры и крики в прямом смысле слова будут разбиваться о стену. Однако с теплом дело обстоит иначе. Есть у пустотелого и ещё несколько важных преимуществ, давайте их перечислим.

Удерживает тепло. И так, почему пустотелый кирпич обеспечивает лучшую теплоизоляцию чем полнотелый? Всё просто, воздух является отличным изолятором, гораздо более эффективным, чем глина, кварцевый песок, известняк или мрамор. В результате в зимний период комната гораздо дольше остаётся тёплой и её не придётся топить слишком часто и слишком активно. Вторым важным фактором является плотность. Пустотелый имеет меньшую плотность по сравнению с полнотелым, что также благоприятно сказывается на способности удерживать тепло.

Экономия электроэнергии. Так как тепло в доме задерживается на много дольше, вам не придётся топить камин на всю катушку. Если отопление газовое, то сократиться расход голубого огня. Всё это обеспечит энергоэффективность дома и снизит расходы домохозяйства.

Долговечность. Пустотелый кирпич демонстрирует высокую устойчивость к температурным колебаниям. Он довольно успешно противостоит образованию конденсата, что увеличивает срок службы и долговечность постройки. Если вы планируете жить в доме несколько десятилетий и оставить его детям, то рассмотрите идею с использованием пустотелого кирпича.

Скорость доставки и кладки. Пустотелый кирпич значительно легче полнотелого, поэтому его проще транспортировать и укладывать. Безусловно всё здание из него построить нельзя, выше мы уже перечислили места, где гораздо эффективнее использование полнотелого. Но в остальном можете сильно ускорить работу и при этом получить множество преимуществ.

Универсальность. Пустотелые кирпичи становятся всё популярнее. Их уже испытали в разных уголках планеты и, соответственно, в разных климатических условиях. Они благополучно выдержали натиск и морозов и ветров, демонстрируя высокие показатели тепла внутри помещения. Правда нельзя забывать о том, что комфорт в доме обеспечивают не только стены, но ещё и полы и окна. Нужно позаботиться о достаточном уровне солнца, естественных барьерах (например забор), а также правильной системе отопления. Кирпич это лишь один из материалов, и всего навсего одна из деталей общей конструкции.

Вместо итога

Теплопроводимость пустотелого кирпича примерно в два раза ниже, чем у полнотелого. Таким образом он примерно в два раза лучше сохраняет тепло в помещении. Но он совершенно не годится для массивных и высоких зданий. Также его показатели звукоизоляции слишком далеки от идеальных. Поэтому используют пустотелый кирпич либо в лёгких постройках, где важна теплоизоляция, но плевать на шумы. Либо в качестве одного из слоёв в многослойной стене.