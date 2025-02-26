Почему проблемные мужчины всегда будут нужны женщинам? Мнение психолога

Любопытный вопрос мне на днях задали в личном сообщении — почему я, самодостаточный, вежливый, спокойный, законопослушный, адекватный мужчина регулярно испытываю проблемы с поиском надёжной спутницы, в то время как игроманы, алкоголики, гопники и прочие аварийные ребята постоянно находятся в компании молодых, красивых и чаще всего хозяйственных девушек? Как работает этот идиотский механизм и что я делаю не так?

Если вы тоже задаётесь подобными вопросами, то самое время посмотреть правде в глаза. Какие-то абзацы этой статьи покажутся вам банальными и давно известными, а какие-то читать будет неприятно, потому что текст будет противоречить вашим убеждениям и представлениям о мире. Но если от вас уходили к другому или выбирая между вами и «неправильными» предпочитали их, то публикация может оказаться полезной. Прочитайте.

Зачем женщине проблемный партнер?

Правда в том, что женщине не нужны его проблемы, просто именно они позволяют почувствовать движение от жизни. Девушкам не нравятся аварийные идиоты, им нравятся авантюристы, искатели приключений, махинаторы и комбинаторы. За ними интересно наблюдать. Ты находишься в первом ряду остросюжетного сериала, у тебя постоянно так много вопросов и так мало ответов, следовательно психика требует узнать что будет дальше. Это базовый механизм любопытства, который вызывает зависимость от источника событий. Интрига не отпускает ни на секунду.

Если вы думаете, что женщине нравится проблемный мужик, значит вы совершенно не знакомы с психикой представительницы нежного пола. Но самое печальное то, что вы лишаете её самого главного стимула в отношениях, вы не вызываете интереса. Проверить это довольно просто — отследите сколько вопросов вам задаёт спутница и задаёт ли она их вообще? Сколько из них оборачиваются прямым ответом? Если в первом случае цифра маленькая, а во втором процент высокий, то вы не хороший, вы унылый и скучный. А остальные хоть и плохие, но интересные и способные вызывать любопытство. Женщины хотят одновременно хороших и интересных, но таких мало, поэтому приходится выбирать.

Зачем женщине «большой ребенок»

Вторая по популярности история — мужчина сам себе гладит, стирает, убирает за собой, готовит завтраки, обеды и ужины, не нуждается ни в какой бытовой помощи. Но не хотят с ним женщины жить и всё тут! А сосед не знает где стиральная машинка включается, будет голодный если жена не накормит, утюг ни разу в жизни не держал в руках. И ведь супруга зачем-то с ним связалась, он же большой ребенок, беспомощный какой-то, что это за мужик вообще?! Ему не девушка нужна, а нянька! Глупая она наверное, раз согласилась на такие отношения. С ней явно не всё в порядке.

Но все эти рассуждения разбиваются о психологическую теорию потребностей. Любой индивид стремится не только получать заботу, но и заботиться. Интересно и то, что второе гораздо нужнее, чем первое. Как считаете, почему женщины заводят собак и кошек? Потому что дети как правило уже выросли, муж умер или ему особо ничего не требуется, а потребность в реализации заботы остаётся. Поэтому в абсолютном большинстве случаев «кошатницы» и ‘собачницы» это компенсаторики. Но в данном случае это и не плохо.

Женщина не ищет себе 40 летнего младенца, вокруг которого нужно круглосуточно бегать. Она хочет получить вознаграждение в виде признания своей значимости. Многие девушки в опросах признаются, что им почему-то нравится ухаживать за любимым мужчиной. Стирать его вещи, гладить их, кормить партнёра, создавать уют в квартире. Кто-то может возразить, якобы это совсем не так, не хочется уже ничего делать, вот бы за меня всё делали, а я бы сериалы смотрела. Почему ответы будут отличаться? Потому что потребность в заботе и вознаграждении у всех разная!

Но в большинстве случаев женщине необходимо иметь объект для ухаживаний. Вы, считающий себя хорошим мужчиной, не позволяете спутнице реализовать важнейшие задачи психики. Готовить вам не надо, вещи вы уже постирали и погладили. Ещё хуже, если у партнерши есть возможность позаботиться о вас, но вы это обесцениваете. Сварила суп, а вам пофиг. Могла не варить, я бы сам. Перестирала все вещи, а вы бровью не повели. Нажать пару кнопок не сложно, если тебя так напрягает, могу я. Перегладила гору белья? Так могла же постепенно, зачем всё за один раз то?! Наши бабушки гладили на тяжелых утюгах, а у тебя в руках практически робот, который сам всё делает.

По итогу вы не хороший мужчина, а нудный бубоник, от которого спасибо не услышишь. А тот сосед, которого вы считаете беспомощным большим ребенком, свою Галю и похвалил три раза и поцеловал и улыбка у него до ушей, потому что пятно от шарумы супруга ловко вывела. Она закрыла свою потребность в заботе, получила за это эмоциональное вознаграждение и теперь считает себя счастливой женщиной. Рядом с вами ей такое даже не снилось. Женщине нужно, чтобы её не заставляли, не принуждали и не напоминали о каких-то традиционных гендерных ролях. Она хочет имет рядом спутника, о котором при желании можно позаботиться и который ответит благодарностью. Вы явно не соответствуете этим простым критериям. Либо преподносите свои эмоции как-то не так.

Деструктивные причины выбора проблемного мужика

Два вышеописанных критерия необходимы для того, чтобы представитель сильного пола был хоть немного интересен для среднестатистической женщины. Можно сказать, что это база, на которой держится минимальная востребованность. Но иногда аварийный партнёр оказывается более ценным по другим причинам. Женщина либо стремится в привычную среду, либо компенсирует эмоциональные дефициты из детства. Все эти механизмы я расписывал ранее в отдельных статьях, здесь просто коротко объясню как они работают.

Если семья девочки деструктивная, например отец пьющий, то во взрослой жизни вероятность вступления в точно такие же отношения очень высокая. Исследования показывают, что психика не понимает что такое комфорт или дискомфорт по общепринятым меркам, она ведёт индивида туда, где всё привычно и знакомо. Мужчина пьёт, женщина страдает, это тот самый контекст, в котором она как рыба в воде. Здоровые отношения кажутся незнакомой и опасной территорией, там всё не так как «должно быть». Деструктивная семья это может и не норма, но девушка убеждена в том, что бывает только так и никак иначе.

Второй важный момент — проблемный мужик это самый ценный ресурс на свете, если женщина страдает от синдрома спасателя. Ей нужна вторичная выгода и ни один нормальный мужчина её дать неспособен. А тут и похвала и восхищение и поддержка. Он бухает и выносит вещи из дома, а она терпит, сражается за семью, тащит на себе, стойко выдерживает удары судьбы! Какая женщина, ммм! Героиня! И как только ты со всем справляешь?! Удивительно!

Вместо итога

Не знаю, совпадение или нет, но в большинстве случаев мужчины, которые говорят о женской глупости при выборе партнера, сами очень агрессивные, неприятные и обиженные женоненавистники. Я уже рассказывал про своего знакомого, который во время прогулки с девчонками ни с того ни с сего начал им предъявлять, якобы вам ведь только бабки и нужны, подавай мажорика на папкиной тачке, а лучше самого папку! А мы вот с другом обычные парни, нормальные русские мужики! Я в тот момент пытался провалиться сквозь землю, но видимо книжка по магическим трюкам была написана шарлатаном, поэтому мне пришлось продолжать идти рядом. Но я уже точно знал, что благодаря усилиям моего «нормального» друга нам ничего не светит.

Сами мысли о том, что есть какие-то нормальные, но невостребованные и проблемные, которые нарасхват, заводят мужчину в тупик. Его психике очень просто оправдать себя и больше не искать точек роста. Зачем признавать, что ты неинтересный, нудный, навязчивый, скучный и неблагодарный? Гораздо проще придумать легенду, в которой женщины глупые создания, которым не хочется жить нормально. На практике им как раз очень хочется, но есть потребности, которые важнее. И вы, хороший мужчина, могли бы их закрыть, но почему-то отказываетесь. Проблемный тип это всегда риски, но на них приходится идти, чтобы получить желаемое. Вот и вся конструкция.