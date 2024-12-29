С самого детства, посещая похороны родственников, мы знаем о традициях и обычаях как самого мероприятия, так и размещения тела усопшего в гробу. Но всё стало настолько привычным, что воспринимается как должное, хотя практически никто не может объяснить почему покойникам складывают руки на груди и есть ли в этом какой-то тайный смысл.

Банальное удобство

Самое простое объяснение происходящему — удобство. Тело быстро застывает и со временем перемещение рук становится невозможным без дополнительных усилий, поэтому практически сразу после смерти лучше расположить их в окончательном положении, чтобы потом не пришлось ничего «ломать».

Поэтому в большинстве случаев, глаза закрывают как только была констатирована смерть, а кисти рук скрещивают на груди. Так проще переносить покойного сначала туда, где он будет лежать до момента покупки гроба, а затем и в сам гроб. При перемещении умершего ничего не будет мешать и «болтаться», такой способ самый практичный из всех возможных.

Защита от тёмных сил

Эзотерики неоднократно выдвигали версию на тему уязвимости души покойного до 40 дней. Естественно три дня перед похоронами являются самыми опасными, потому что именно в этот период душа бродит по знакомым ей местам, прощаясь таким образом. Тело остаётся незащищённым и злые силы могут завладеть им. Скрещенные на груди руки не позволяют проникнуть тёмным духам, поэтому сразу после смерти кисти рук необходимо расположить именно так.

Для удержания свечи

При отпевании покойному в область груди устанавливают свечу, которая считается важным элементом данного процесса. Специальные подставки выглядели бы довольно нелепо, к тому же верующие люди убеждены, что умерший должен самостоятельно держать свечу. А добиться этого можно одним единственным способом — сложить руки на груди и использовать его пальцы в качестве держателя.

Знак преданности Всевышнему

Ещё одна версия гласит — руки покойного складываются на груди в форме креста, с обязательным расположением правой поверх левой . Таким образом в загробном мире будут знать, что человек был верующим и после смерти предал свою душу Христу. В данном случае важно не просто скрестить кисти, но и не перепутать их местами. Левая должна оказаться внизу. Если вдруг закрепить покойного в таком положении не получается, запястья можно связать.

Также правая рука кладётся поверх левой в случае, если при жизни умерший был искренне верующим человеком и часто посещал Церковь. В загробной жизни он наверняка захочет помолиться, но если руки будут вдоль тела или неправильно скрещены, сделать это окажется проблематично.

Причастность к православию

Причина, частично относящаяся ко всему вышеперечисленному. Для того, чтобы все посетители похорон, многие из которых могли случайно встретить процессию или не знать умершего ранее, могли с лёгкостью определить его отношение к религии. У православного человека руки всегда скрещены на груди и это можно считать отличительным знаком.

Поэтому некоторые священнослужители рекомендуют не складывать руки на груди самоубийцы или отлучённых от Церкви. Также от этого ритуала могут отказаться атеисты и безбожники. Впрочем никаких официальных подтверждений таким рекомендациям мне найти не удалось. Наверняка это самовольная выдумка отдельных лиц.

Вместо итога

Каждая из версий имеет право на существование, но при этом почти все неоднократно опровергались. Например скрещенные руки на груди это признак не только православия, но и ряда других вероучений. Не только христианин хоронится в таком виде. Перемещение конечностей после смерти возможно и на второй и на третий день, далеко не всегда тело дубеет до такой степени, что его невозможно пошевелить.

Поэтому относиться к данной традиции стоит как к должному. Просто так заведено и всё. Наверняка ранее, когда эти правила придумывали, люди чем-то руководствовались, но сегодня уже никто не может наверняка сказать чем именно. Выбирайте любое объяснение и вы точно не ошибётесь, все они довольно логичны.