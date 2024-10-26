Вопросом «Почему парню нравятся девушки постарше» в большинстве случаев задаются женщины 35+. Именно к ним приковано особое внимание молодых и горячих мужчин в возрасте 18-25 лет. Психологи-сексологи уже много лет пытаются найти однозначный ответ, однако оказалось, что разобраться в мотивах представителей сильного пола не так-то просто. Существует две ситуации, которые имеют одну суть, но разные объяснения. Сегодня мы поговорим о тех, кто будучи молодым парнем хочет и оказывает знаки внимания женщинам в районе 40, а иногда и старше. А о том, почему 30 летний мужчина «западает» на бабушек, поболтаем в другой раз.

Повышенный тестостерон и проблема недоступности сверстниц

Основная причина заключается в половой гиперативности 20-летних парней. В этом возрасте гормоны находятся на пике и организм буквально заточен на распространение своих ген. Природа сделала всё, чтобы человек имел возможность оставить как можно больше потомства, но никто не мог учесть развитие общества, моногамию, мораль. По уровню желания 20 летний мужчина и 35 летняя женщина находятся примерно на одной ступени, поэтому такой союз не является чем-то удивительным.

Психологи напоминают, что совместимость в постели не означает совместимость в быту, следовательно построить полноценные романтические отношения здесь будет невероятно сложно. Именно из-за этого мы видим мало подобных браков, зато очень часто слышим истории о похотливости парней, которые намного активнее добиваются взрослых женщин, нередко по возрасту догнавших их матерей.

Всё дело в предельном уровне тестостерона и недоступности сверстниц. Девушки, находящиеся в кругу общения, не всегда готовы на интим без обязательств, они ещё не лишком опытны или хранят себя для будущего мужа. Отсутствует раскрепощённость, к тому же чаще всего молодые представительницы нежного пола уже состоят в романтических отношениях. Парни просто вынуждены искать разведённых и незамужних женщин, способных на физическую близость без лишних барьеров. Далеко не всегда конечно такой план приводит к успеху, но попытки мы наблюдаем регулярно.

Компенсация детских комплексов

Можно любить или ненавидеть Зигмунда Фрейда, можно считаеть его гением или проходимцем, но именно он детально описал детские комплексы, оставляющие отпечаток на всю оставшуюся жизнь ребёнка. Многие высмеивают и обесценивают вклад австрийского психолога в изучение компенсаторных функций психики, но опровергнуть его доводы никто по сей день не смог. В контексте обсуждаемой нами темы стоит в очередной раз упомянуть эдипов комплекс.

В кратце напомню что это такое. Мальчик примерно в 3-4 года (принято считать что с трёх до шести) испытывает половое влечение к матери. Он не понимает суть своих желаний, в его голове нет и мыслей о соитии, просто психика отрабатывает определённые механизмы. Одновременно с этим возникают ревностные эмоции по отношению к отцу, который мешает связи с мамой, блокирует коммуникацию, стягивает внимание на себя. В результате в подсознание уходит информация о проигранной борьбе. Отец очевидно сильнее и ресурснее, справиться с ним не удалось. Через механизм вытеснения эта травма уходит из сознания, но сам факт незакрытой потребности остаётся в форме дефицита. Во взрослой жизни мужчина будет пытаться компенсировать свои потери.

Поэтому взрослая женщина воспринимается как мама, в отношении которой теперь можно реализовать все свои детские стремления. Только если тогда нужно было присутствие и внимание, то теперь он знает другие способы близости. А самое главное чувствует уверенность в своих силах, уж сейчас то никто не сможет помешать получить то что нужно. Девушкам в таких парнях нравится и вышеупомянутая уверенность и дерзость и готовность добиваться, заслуживать, ухаживать. Не всегда парни делают это так как представляет себе спутница, но настойчивости им не занимать. Правда изредка она больше переходит в навязчивость, но это уже детали.

Поиск эмоционально зрелой партнерши

К сожалению никто из нас в 20 лет не является эмоционально стабильным. Голова забита фантазиями, сказывается и юношеский максимализм. В эпоху развития интернета девчонки могут посмотреть на красивую жизнь других представительниц нежного пола и повысить планку ожиданий на недостижимый уровень. Первые попытки начать серьёзные отношения нередко разбиваются о суровую реальность и по причине всего вышеперечисленного парней могут привлекать опытные женщины, не допускающие глупых ошибок и не совершающие роковых шагов. Тишины, как говорится, хочется.

Такое встречается не слишком часто, но тем не менее практикующие психологи знают много подобных историй. Если девушка в возрасте 35-40 лет разобралась со своими тараканами, имеет адекватную самооценку и опыт коммуникации с мужчиной, следовательно учитывает не только свои, но и его потребности, то она неизбежно станет желанной для 20 летнего пацана. С ровесницами слишком много проблем, для ровных и стабильных взаимоотношений без эмоциональных качелей нужна взрослая. Во всех смыслах слова.

Вместо итога

Во время подготовки к публикации материала я полистал разные источники. Пытался найти все ответы на вопрос «Почему парню нравятся девушки постарше». И на удивление обнаружил около 20 (!) причин, вплоть до нарушения работы психики и центральной нервной системы. Только вот с точки зрения психологии, сексологии, неврологии и нейробиологии половое и романтическое влечение молодого парня к взрослой девушке не считается отклонением. Мы же говорим о зрелом представителе сильного пола, пусть даже юном. И о молодой (практичеки) девушке детородного возраста. Все остальные объяснения мне также показались неубедительными, поэтому упоминать их в своей статье я не стал. Иначе получилась бы простыня на 90% состоящая из воды. Все действительно веские основания и мотивы я перечислил выше. До связи!