Почему отекают ноги при сахарном диабете?

Это заболевание очень коварно. Оно проявляется не сразу, организм постепенно меняется и приходится приспосабливаться к новым условиям жизни. При нарушении уровня сахара в крови прежде всего страдают нижние конечности. Чтобы понимать, почему у диабетиков регулярно отекают ноги и как с этим справиться, стоит посмотреть на само течение болезни и изменения, которые она провоцирует.
Основные причины отеков ног при диабете
Сбой работы щитовидной железы приводит к дисбалансу всего организма, нарушается не только уровень сахара, но и водно — солевой баланс. Именно это провоцирует появление отеков, жидкость задерживается в тканях, а ноги у диабетика являются самым уязвимым местом.
Чтобы свести к минимуму отечные явления, следует выявить их причину и только потом начинать лечение. Оно необходимо для предупреждения развития нейропатии, запущенные случаи могут привести к ампутации конечности. Самыми распространенными причинами отеков считаются:
- нарушение кровоснабжения, возникающее из-за сердечной недостаточности, приводящей к спазмам сосудов;
- изменение структуры сосудов, варикозное расширение вен;
- резкое изменение гормонального баланса;
- беременность;
- несбалансированное питание, перенасыщенное солью, пищевыми добавками;
- нарушение режима питания;
- неограниченное употребление жидкости, особенно газированной воды;
- почечная недостаточность, нарушения в мочеполовой системе;
- лишний вес;
- сидячий образ жизни;
- стрессы;
- недостаток сна.
Большой вред приносит ношение тесной обуви. В погоне за модой и стилем часто забываются рекомендации врачей о том, что обувь должна быть по размеру, соответствовать полноте стопы. Покупки лучше совершать во второй половине дня, когда ноги немного устали от ходьбы и более требовательны к удобству выбранной модели.
Отек может проявиться сразу и его хорошо видно, а может нарастать постепенно. В таком случае должно насторожить покалывание, пульсация, ощущение жжения, боль и покраснение кожи щиколоток и стоп.
Нельзя выделить одну причину отечности, в большинстве случаев они имеют комбинированный характер, поэтому искать причину нужно в нескольких направлениях. Диабетику необходимо самостоятельно научиться распознавать отек на начальной стадии и принимать соответствующие меры.
Самым простым способом является надавливание пальцем на ногу в области щиколотки или верхней части стопы. Если в месте касания образовалась «ямка», то нужно быстро реагировать на тревожный сигнал.
Профилактические меры против отеков
- При сердечной и почечной недостаточности обязателен прием назначенных врачом лекарств.
- ЛФК поможет нормализовать кровоток, обеспечит ежедневную дозированную физическую нагрузку.
- Мыть ноги в прохладной воде.
- Носить только удобную обувь соответствующего размера.
- Ограничить употребление соленых, острых продуктов, провоцирующих повышенную жажду.
- Регулировать питание, его частоту, объем и калорийность.
- Принимать витаминные комплексы, рекомендованные лечащим врачом.
- При изменениях самочувствия сразу обращаться к врачу.
Если поставлен диагноз — диабет, то придется пересмотреть свой привычный образ жизни, аккуратнее относиться к здоровью, ограничить себя в некоторых продуктах, упорядочить режим питания. И постоянно контролировать состояние ног, поскольку наблюдается снижение чувствительности, кожа становится тонкой и уязвимой, а отеки только усугубляют положение.
Причин, почему отекают ноги у больных сахарным диабетом, много. Но они вполне преодолимы, если внимательно следить за самочувствием, соблюдать профилактические меры, вовремя проходить плановые осмотры и вести активный образ жизни.