Почему отекают ноги при сахарном диабете?

Это заболевание очень коварно. Оно проявляется не сразу, организм постепенно меняется и приходится приспосабливаться к новым условиям жизни. При нарушении уровня сахара в крови прежде всего страдают нижние конечности. Чтобы понимать, почему у диабетиков регулярно отекают ноги и как с этим справиться, стоит посмотреть на само течение болезни и изменения, которые она провоцирует.

Основные причины отеков ног при диабете

Сбой работы щитовидной железы приводит к дисбалансу всего организма, нарушается не только уровень сахара, но и водно — солевой баланс. Именно это провоцирует появление отеков, жидкость задерживается в тканях, а ноги у диабетика являются самым уязвимым местом.

Чтобы свести к минимуму отечные явления, следует выявить их причину и только потом начинать лечение. Оно необходимо для предупреждения развития нейропатии, запущенные случаи могут привести к ампутации конечности. Самыми распространенными причинами отеков считаются:

нарушение кровоснабжения, возникающее из-за сердечной недостаточности, приводящей к спазмам сосудов;

изменение структуры сосудов, варикозное расширение вен;

резкое изменение гормонального баланса;

беременность;

несбалансированное питание, перенасыщенное солью, пищевыми добавками;

нарушение режима питания;

неограниченное употребление жидкости, особенно газированной воды;

почечная недостаточность, нарушения в мочеполовой системе;

лишний вес;

сидячий образ жизни;

стрессы;

недостаток сна.

Большой вред приносит ношение тесной обуви. В погоне за модой и стилем часто забываются рекомендации врачей о том, что обувь должна быть по размеру, соответствовать полноте стопы. Покупки лучше совершать во второй половине дня, когда ноги немного устали от ходьбы и более требовательны к удобству выбранной модели.

Отек может проявиться сразу и его хорошо видно, а может нарастать постепенно. В таком случае должно насторожить покалывание, пульсация, ощущение жжения, боль и покраснение кожи щиколоток и стоп.

Нельзя выделить одну причину отечности, в большинстве случаев они имеют комбинированный характер, поэтому искать причину нужно в нескольких направлениях. Диабетику необходимо самостоятельно научиться распознавать отек на начальной стадии и принимать соответствующие меры.

Самым простым способом является надавливание пальцем на ногу в области щиколотки или верхней части стопы. Если в месте касания образовалась «ямка», то нужно быстро реагировать на тревожный сигнал.

Профилактические меры против отеков

При сердечной и почечной недостаточности обязателен прием назначенных врачом лекарств. ЛФК поможет нормализовать кровоток, обеспечит ежедневную дозированную физическую нагрузку. Мыть ноги в прохладной воде. Носить только удобную обувь соответствующего размера. Ограничить употребление соленых, острых продуктов, провоцирующих повышенную жажду. Регулировать питание, его частоту, объем и калорийность. Принимать витаминные комплексы, рекомендованные лечащим врачом. При изменениях самочувствия сразу обращаться к врачу.

Если поставлен диагноз — диабет, то придется пересмотреть свой привычный образ жизни, аккуратнее относиться к здоровью, ограничить себя в некоторых продуктах, упорядочить режим питания. И постоянно контролировать состояние ног, поскольку наблюдается снижение чувствительности, кожа становится тонкой и уязвимой, а отеки только усугубляют положение.

Причин, почему отекают ноги у больных сахарным диабетом, много. Но они вполне преодолимы, если внимательно следить за самочувствием, соблюдать профилактические меры, вовремя проходить плановые осмотры и вести активный образ жизни.