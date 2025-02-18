Почему она говорит ‘да’: разоблачение женской психологии близости

С точки зрения физиологии и замысла Создателя у женщины имеется только одна причина вступления в физическую близость с мужчиной — зачатие ребёнка. Для этого она может использовать разные способы фильтрации для поиска достойного кандидата и разные механизмы его удержания для получения защиты, ресурсов, помощи. Всё было бы так просто, если бы не было намного сложнее. В действительности женщина отдаётся гораздо чаще и даже тем, от кого уже не нужны дети и кто безусловно рядом. Учёные выявили 237 мотивов, вынуждающих представительницу нежного пола вступать в интимные отношения.

4 обоснованных причины для близости

Первая, самая основная, указана выше. Это зачатие ребёнка и удержание мужчины рядом. Практика показывает, что чаще всего это два разных мужчины, но некоторые умудряются совместить. С научной точки зрения нет никакого смысла в том, чтобы оставаться в отношениях с носителем сильных ген, он требуется только для разового спаривания (если такое слово вообще можно применить к человеку). А второму нет смысла отдаваться, потому что его главная функция заключается в обеспечении ресурсами. Для него интим это праздник, вознаграждение, трофей. В результате две обоснованные причины мы уже выяснили, но они являются базовыми и поэтому учитывать их мы не будем. Перечислим 4 других.

Физический фактор

В перерывах между зачатием детей и удержанием ресурсных партнеров женщина испытывает и другие потребности, которые довольно сложно закрыть без физической близости. Например, стресс. Переизбыток токсичных гормонов в крови приводит к неврозу и тревоге, что вынуждает представительницу нежного пола искать способы разрядки. В этом случае не имеет значения насколько парень «живучий» и сильный, а также нет никакого дела до его готовности содержать и обеспечивать. Выбор партнера построен на его навыках доставлять удовольствие в постели, поэтому в приоритете обходительные, нежные, настойчивые, уверенные в себе.

Когда женщина находится в состоянии переизбытка таких гормонов как эстроген, т4 и адреналин, вам совсем не обязательно за ней ухаживать и доказывать ресурсность. Ей вообще плевать насколько вы хороший папа, преданный муж, заботливый спутник. Ваша задача сводится к двум простым правилам. Первое — будь рядом, когда её эмоциональный фон достигнет пика. Второе — не мешай ей тебя соблазнить, ничего не испорть своим поведением. Демонстрируй самоуверенность, готовность к тактильной близости (трогай, бери за руку, прикасайся), говори низким голосом, смотри в глаза. Этого вполне достаточно, чтобы она не просто отдалась, но ещё и сама тебя взяла. Химия уже сделала своё дело, просто не мешай, всё случится само собой.

Прагматичный фактор

Никто и не говорил, что женщина вступает в половые отношения только когда ей самой очень хочется и мужчина безумно нравится. С точки зрения психологии слабым полом считаются именно самцы, так как их психика менее адаптивна. А вот самки вынуждены были отработать сотни механизмов выживания, потому что несли ответственность не только за себя, но и за своё потомство. В результате современный человек является апогеем тысячелетней практики борьбы за ресурсы и девушки в этом компоненте обошли нас на три корпуса. Пока мы гонялись за мамонтом и добывали огонь, они учились оказываться в нужной пещере и делать ставку на выгодного партнера. А физическая близость это просто расплата, которой они довольно часто пользуются.

Здесь сложно в чём-то обвинить женщин, ведь товаром можно считать абсолютно всё, за что готовы платить. Если находятся мужчины, с радостью обменивающие собственные усилия и ресурсы на объятия прекрасной дамы, то почему бы не поставить процесс добычи благ на поток? Учёные, структурировавшие информацию о поведении представительниц нежного пола, выделяют три основных мотива для интимной связи, подходящих под категорию прагматичных.

Первый — получение социального статуса. Первая леди, жена олигарха, девушка популярного музыканта, супруга лидера преступного сообщества. Существует положение, которое обеспечивает тебя вниманием, уважением и популярностью без твоих собственных усилий. Достаточно быть спутницей авторитетного мужчины. И как показывает практика, этот мотив очень сильный. Девушка готова на многое, ради получения социального статуса за счёт парня.

Второй — выгода. По этому принципу строятся отношения папик-содержанка. Просто обмен ресурсами, ничего более. Физическая близость, включающая не только интим, но и присутствие рядом с мужчиной, обменивается на деньги, комфорт, доступ к благам. Парадоксально то, что с точки зрения психологии такой союз считается нормальным, ведь здесь нет насилия. Два человека по обоюдному согласию, без принуждения и подчинения, договорились проводить время вместе и делиться друг с другом тем, чем каждый обладает в избытке. Если вы хотите заполучить красивую девчонку, то вот вам один из факторов, способствующих исполнению вашего желания. Станьте миллионером и сделайте ей предложение, от которого сложно отказаться.

Третий — месть. Вы можете найти тысячи историй о том, что муж не уважал свою жену, оскорблял и подавлял её, а в конечном итоге она отомстила вот таким изощренным способом. Носи рога, тиран! Бывают ситуации ещё чуднее, например какой-то мужчина обидел девушку, причинил ей урон, страдания и эмоциональные травмы, а другой имеет возможность наказать. И тогда представительница нежного пола, это хрупкое создание с милым личиком, может провернуть многоходовочку, в которой вознаградит близостью одного, чтобы он растоптал второго. Ярким примером служит Клеопатра, которая ловко использовала свои любовные связи для расправы над врагами.

Эмоциональный фактор

У человеческой психики множество потребностей, многие из которых легко закрываются с помощью физической близости с представителем противоположного пола. Например, тактильный голод возникает не только из-за переизбытка гормонов в крови, но и из-за ощущения одиночества, тоски, ненужности. От апатии могут спасти объятия, это хорошо известный факт.

В одной из книг по пикапу, которую я читал с целью изучения женской психики, была забавная история. Я её неоднократно рассказывал в своём блоге, сейчас коротко перескажу. Мужчине сильно нравилась девушка и он периодически предлагал ей интим, но каждый раз получал отказ. История длилась много лет, но однажды он позвонил и попал в удачный для себя промежуток времени. Женщина находилась в состоянии отчаяния, ей было грустно и одиноко. Предложение встретиться она приняла не потому что неожиданно влюбилась в парня и не потому что люто хотела близости. Ей нужен бы понимающий собеседник, она хотела, чтобы кто-то составил компанию. А в процессе диалога до того прониклась нежностью, что согласилась на переход в горизонтальное положение.

С утра конечно же сообщила, что это первый и последний раз, всё произошедшее является ошибкой и всё такое прочее. Но мы должны понять, что отдаться женщина может исключительно из-за потребности в эмоциональной близости. Это такая форма минутной слабости, когда мужчина нужен в качестве объекта любви и заботы. Нам нравится делать приятное другим людям и даже животным. Кто-то ухаживает за кошечкой или собачкой, а у кого-то есть мужик под рукой. И его иногда хочется потискать, укусить, приласкать.

Фактор спасения

Мотивы из этой категории нельзя назвать здоровыми, но к сожалению в жизни так бывает. Самое безобидное это спасение от критического снижения самооценки. Исследования показывают, что многие девушки, ведущие беспорядочную половую жизнь, выросли в семье с нарциссической матерью или отцом-тираном. Они часто подвергались оскорблениям. Им редко говорили, что они красивые или умные, чаще характеристика была противоположной. Ощутить себя востребованной важно, чтобы удержать самооценку от падения. Поэтому как только происходит физическая близость и мужчина заявляет о готовности прожить с ней всю жизнь, интерес к нему исчезает. Нужны новые победы, свежие завоевания, очередные достижения. Интим становится источником гормонов счастья.

Стокгольмский синдром имеет множество причин, но одна из них заключается в попытке вызвать обратную проекцию. Если окружить изувера любовью и заботой, то он наверняка ответит тем же. Женщины, оказавшиеся в опасной среде, ситуативно или на постоянной основе, способны отдаться источнику угрозы ради выживания. Причем это не связано с каким-то договором из серии «я тебе дам, а ты меня не трогай». Подобные мотивы основаны на желании стать партнером, а не врагом. Быть рядом с обладателем силы, а не напротив него.

Помните старый анекдот про зайца, который зашёл в бар и крикнул «кто на меня?!». В ответ на вызов встал лев и грозно прорычал — ну, допустим, я! Тогда заяц задумался и снова выкрикнул — кто на нас с лёвой?! Так вот когда женщина оказывается в контексте реальных угроз и повсеместного насилия, её подсознательная часть психики корректирует факторы отбора полового партнера. Теперь ей нужен самый опасный, чтобы вступить с ним в партнерство.

Вокруг бандитов, преступников, тиранов и диктаторов всегда крутятся молодые, красивые, здоровые женщины. Вы можете обвинять их в глупости и предательстве моральных ценностей, но на самом деле это просто механизм выживания. Это плохо и ещё хуже, если имеет место быть принуждение. Например начальник склоняет подчинённую к соитию под угрозой увольнения.

Или участник местной опг насилует понравившуюся девчонку, а так не имеет возможности отказать, так как боится расправы над собой или своими близкими. Но отдаётся она даже не поэтому, её основная цель — стать другом, а не жертвой. Вступить в отношения, быть спутницей и тем самым избавить себя от риска превратиться в тело для утех каждого желающего. Всё это ужасно, но к сожалению часто происходит. И является одним из факторов вступления в интимные отношения.

Вместо итога

Понимание всего вышеперечисленного необходимо для адекватного взгляда на мир. Я очень часто встречаю на форумах гневные высказывания мужчин, которые утверждают — я обычный, нормальный мужик, но такие в наше время никому не нужны, девчонкам подавай богатого «аленя», а я не такой. Или — мне никто не даёт, потому что современные женщины на голову больные, они крутятся с дураками, гопниками или бандитами, а нормальные ребята им не нужны. У каждого собственное объяснение происходящего, каждый уверен, что его версия единственно верная.

Но научные исследования выявили 237 причин для того, чтобы девушка сказала вам «да!». Какие мотивы управляют конкретной дамой мы знать не можем, нужно выяснять в процессе общения, но у неё есть как минимум одна для согласия вступить в близость именно с вами. Кого-то можно уговорить деньгами, за кем-то придётся поухаживать, кто-то отдастся вам только если весь город зальётся кровью от уличных разборок, а вы возглавите самую сильную банду. Кто-то отказывает вам сейчас, но готов бегать за вами в случае, если вы станете известным музыкантом. А кому-то вообще пофиг кто вы там есть и сколько у вас денег. Ей нужен уверенный в себе, опытный мужчина. способный избавить её от гормонального переизбытка.

Всё что вы должны запомнить из вышесказанного, помещается в одном коротком предложение. Вот оно — если вы сообщили о своих потребностях в адекватном формате, но девушка ответила отказом, значит ищите другую. Она наверняка классная, но лично вам не подходит, ваши потребности не совпали. Но есть второй вариант — попробуйте сначала поухаживать, потом завалить деньгами и подарками, после этого начните угрожать и шантажировать, затем добейтесь карьерного роста до самого высокого уровня. Всё равно не даёт? Блин, ну не отчаивайтесь, есть ещё около 230 мотивов, когда-нибудь вам повезёт!