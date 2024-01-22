Задумывались когда-нибудь над тем почему обручальное кольцо носят на безымянном пальце правой руки и откуда вообще пошла такая традиция? Наверняка многие слышали какие-то легенды, но большинство людей просто не задавались таким вопросом и решили не забивать голову ерундой. Тем не менее во всей этой истории есть несколько любопытных фактов, о которых стоит поговорить.

Привлечение ангела хранителя

У обручального кольца много функций, они не ограничиваются демонстрацией наличия супруга или супруги. Например, в православии принято считать, что ангел хранитель располагается за правым плечом каждого человека. Именно он хранит нас и всё, что нам дорого. Защищает от бед и проклятий, обеспечивает здоровые отношения между мужчиной и женщиной. Следовательно выбор руки становится очевидным.

Быть правым

В дискуссиях или давая оценку чьим-то действиям мы часто используем фразу «ты прав», но редко задумываемся над её значением. Наши предки, как и большинство современных россиян, придерживаются религии христианства, а в ней прописано, что правая сторона является символом добра, света, согласия. Крестимся во время молитвы мы тоже ей. Поэтому нам так хочется быть именно здесь, на правой стороне любого дела.

В связи с этим во время бракосочетания молодожёны обмениваясь кольцами уже не задавались вопросом на какую руку его надевать. Выбор стоял только среди пальцев и здесь также нет ясности почему в итоге главным стал именно безымянный. Вероятно это просто случайность, быть может на нём смотрелось лучше.

Почему именно безымянные пальцы?

Теперь самое интересное. В разных странах выбор рук отличается. Как мы уже выяснили в России это всегда правая, но в Египте используют левую. В странах Европы иногда встречается любопытная картина — при помолвке окольцовывается левая рука и при этом не всегда безымянный палец, бывает указательный. Только после официальной регистрации брака кольцо переезжает на своё место — на безымянный палец правой руки.

Согласно одной легенде однажды египетские врачи проводили вскрытие трупа и обнаружили, что от безымянного пальца прямо к сердцу идёт тонкий нерв. Изучив остальные части тела ничего подобного они не заметили и сделали вывод, что такая связь единоличная. А раз безымянный палец тесно связан с сердцем, то это как минимум знак Божий.

Молодожёнам такая история показалась очень романтичной, отсюда и устоявшаяся традиция. В будущем кто-то пытался легенду опровергнуть, а кто-то напротив нашёл доказательства. Анатомия таких мелких деталей организма является довольно сложным занятием, поэтому кто прав выяснить не удалось. Но палец для обручального кольца был выбран раз и навсегда.

Согласно второй версии каждый палец символизирует родство с разными людьми. Большие пальцы это наши родители, указательные — братья и сестры, средние это мы. Мизинцы — дети, а безымянные супруги. Теперь попробуйте сложить обе руки подушечками пальцев друг к другу. Средние загните внутрь так, чтобы они соприкасались ногтями.

Все без исключения пальцы легко разомкнуть, а вот безымянные не получится. Как минимум это будет стоить вам больших трудов. Такую необычную анатомическую особенность также восприняли за знак Божий. Родительский дом мы уже покинули, братья и сестры имеют собственную жизнь, детей однажды придётся отпустить, а вот вторая половинка с нами до конца жизни. Разомкнуть этот союз сложно.

Практическое объяснение

Существует мнение, что безымянный палец выбран исключительно с точки зрения практичности. Он наименее функционален и редко используется в быту, значит снижается риск потерять или повредить. Одновременно с этим аксессуар не мешает владельцу, что довольно удобно. Кстати, в христианстве не принято использовать в качестве обручальных колец дорогие изделия, они должны быть максимально простыми, потому что их роль не в демонстрации богатства, а в сохранении брака. Исходя из этого рассуждения о практичности становятся более актуальными.

Резюмируем

Каких бы легенд мы не придерживались, ясно одно — обручальное кольцо лишь символ. Многие девушки носят его чтобы избежать нежелательных «подкатов», кто-то повышает таким образом самооценку (замужем, значит нормальная), но в большинстве случаев украшение не несёт очевидной пользы. Люди не привыкшие носить кольца нередко гораздо счастливее тех, кто их никогда не снимал.

Чтобы брак был крепким и удовлетворительным нужно работать над собой и отдавать предпочтение надежным партнерам. Избегать созависимости, алчности, корысти, необоснованных претензий. Следует научиться отличать зону личной и обоюдной ответственности. В противном случае вторая половинка надолго не задержится. Не поможет ни ангел хранитель ни тонкий нерв между пальцем и сердцем. Куда бы вы не приспособили обручальное кольцо, главное сохранить присутствие, поддержку, внимание и понимание. Остальное лишь суеверия, мнения. догадки и красивые истории не имеющие отношения к реальной жизни.