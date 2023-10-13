Задумываясь над тем, почему нельзя выносить мусор вечером, мы прекрасно понимаем, что это всего лишь суеверия. Однако приметы и привычки не формируются просто так, всё это является следствием наблюдений наших предков, которые очевидно сталкивались с неприятностями после данного действия. Но что может случиться? Как это объясняется? И имеются ли разумные основания у такого запрета?!

Почему нельзя выносить мусор вечером: вызов подозрений

В древности люди чаще пользовались дологическим мышлением и поэтому осторожно относились ко всему необычному. В результате появились страхи связаться с колдовством и потусторонней силой, а многие начали пользоваться сложившейся ситуацией. Когда конфликт с соседом зашёл в тупик, всегда можно сказать что ты ведьма и пригрозить наложением порчи. Проверять на практике способности злой женщины никто не хотел, поэтому в ведьм верили.

А раз существуют ведьмы, то их нужно уметь вычислять. Наверное вы спросите как в контексте данной публикации увязывается вопрос «Почему нельзя выносить мусор вечером» и при чём тут это вообще? Но ведь колдуньи постоянно проводили какие-то обряды и варили зелья, а чтобы не привлекать внимания избавлялись от неиспользованных ингредиентов в тёмное время суток. Так появился ещё один страх — если человек выносит мусор поздно вечером, значит есть что скрывать и скорее всего это ведьма!

Со временем колдуньи перестали пугать население, сегодня их боится не слишком большое количество людей. Но появилась новая проблема. Множество криминальных историй, когда совершивший убийство человек избавлялся от тела в темноте, порой частями, заставили нас настороженно относится к гражданам, несущим на мусорку мешок поздно вечером.

В результате вы точно станете объектом подозрений, а если случится что-то необычное, то на вас первого покажут пальцем. Безусловно свою невиновность вы легко докажете, но суеты в жизни прибавится. На всякий случай постарайтесь этого избежать.

Почему нельзя выносить мусор вечером: дань традиции

Наверное в наши дни люди всё меньше интересуются жизнью соседей и предрассудки давно ушли в прошлое. Но предки сильно зависели от мнения окружающих, а потому старались не выделяться. Когда-то очень давно весь график был расписан чуть ли не по минутам, например слово завтрак означало приём пищи на утро, а приготовить его старались до наступления вечера предыдущего дня.

Когда все дела были сделаны, люди садились ужинать (приём пищи, когда всё УЖЕ сделано). Отсутствие телевизора и интернета вынуждало ложиться на диван и смотреть в окно. Такая привычка приводила к тому, что вынос мусора в тёмное время суток привлекал внимание всех жителей и это выглядело странным, ведь всё уже сделано, нужно отдыхать.

Вы очень плохая хозяйка или забывчивый гражданин, раз поздно вечером попёрлись выбрасывать мусор. Нарушаете традиции и уклад общества, ненормальный. О вас могло сложиться мнение как о неряшливой женщине, в доме которой царит беспорядок и хаос.

Почему нельзя выносить мусор вечером: потеря удачи и благополучия

Здесь речь уже о суевериях. Многие верят в существование домового, который выполняет множество полезных функций в жилище. Например, совершает вечерний обход и проверяет всё ли в порядке. Днём занят другими делами, а вот с наступлением темноты дотошно обследует помещение. В этот момент может случиться казус.

Домовой отправится на проверку кухни, залезет в мусорный мешок, а вы его возьмёте и отнесёте на свалку. Объясниться с ним вряд ли получится, возникнет обида и вернувшись обратно, он начнёт мстить. У вас начнут пропадать вещи, а энергетика в жилом помещении сильно испортится, что повлечёт за собой неприятности, беды, болезни и бедность.

Также учитывалось и влияние потусторонних сил. Они активизировались по ночам и в это время суток дом оказывался особенно подвержен негативу. Древние славяне считали, что мусор, как и любой предмет в доме, содержит в себе энергетику хозяев. Если выбросить мусор вечером, то дьявол сможет воздействовать на человека через вещи, находящиеся в мусорном мешке. А сама изба становится ослабленной из-за того, что часть своих сил вы отнесли на улицу.

Резюмируем

В наши дни объяснения уже не выглядят логическими и аргументированными. Предки жили в более опасных условиях и страдали от неведения, поэтому защищались как могли и на всякий случай верили как в домового с ведьмами, так и в негативную энергетику. Удивительно то, что последнее подтверждают современные учёные, но пока нет никаких данных о том, можем ли мы терять силу передавая её вещам, которые выбросили.

Тем не менее вопросов всё ещё больше чем ответов. Выбрасывать мусор вечером нельзя, а правильнее сказать не стоит. Как минимум вы можете столкнуться с хулиганами, пьяными мужчинами, преступниками. Или не заметить яму на дороге, что запросто обернется переломом. Из-за суеверий или по причине практических соображений, выносом мусора лучше заниматься в светлое время суток, делайте это с утра и одной проблемой в жизни будет меньше.