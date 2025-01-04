Почему нельзя целовать в лоб живых людей?

Наверняка вы когда-нибудь наблюдали ситуацию, при которой кто-то чмокнул другого в лоб, а тот с недовольным видом воскликнул — «Ну ты чего?! Как покойника!». Оказывается, вокруг этого действия существует множество предрассудков, суеверий и противоречивых мнений. Поэтому предлагаю сегодня выяснить почему нельзя целовать в лоб живого человека и так ли это вообще.

Так вы забираете живую энергию

До прихода Христианства на Руси было принято целовать покойников, чтобы забрать у них последнюю живую силу. Смысл был прост — ему она больше не нужна, поделим между собой. Поэтому то, что в случае с умершим вполне логично, совершенно не подходит для ситуации, когда и целующий и поцелованный живы.

Чаще всего поцеловать живого решаются чтобы его поддержать в трудную минуту, когда больно физически или эмоционально. Но на деле получается всё наоборот, вы просто отбираете у человека последние силы и оставляете его в нересурсном состоянии перед проблемами.

Так вы забираете его грехи

После прихода Христианства целовать покойных не перестали, но придали этому совершенно иной смысл. В живую и мёртвую энергетику верили только язычники, поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Зато появилось новое объяснение — перед встречей с Всевышним необходимо быть полностью очищенным от земных грехов, так шансы на попадание в Рай кратно возрастают.

Именно поэтому мы целуем умерших в лоб на похоронах. Хотим забрать его грехи себе, а ему открыть светлую дорогу. Но в случае с живым человеком снова ничего не клеится. Каждый из нас имеет довольно много собственных грехов, брать на себя чужие не хотелось бы. Тем более никакого смысла в этом нет. Покойному со дня на день встречаться с Богом, а вот у живого таких мероприятий не запланировано.

Так вы забираете его инфекцию

Это уже современная версия. Она не популярна и вызывает разве что насмешки, но несмотря на это, было важно о ней упомянуть. Тем более она единственная основана на традиционной медицине. Дело в том, что привычка целовать живых людей в губы распространена в основном среди мам и направлена по отношению к собственным детям. А когда это чаще всего происходит? Правильно, когда ребёнок заболел. Ну, ещё когда он молодец и его хочется похвалить.

Так вот во время инфекционного заболевания, будь то ГРИПП или ОРВИ, мерить температуру лучше градусником. Губы не слишком хорошо с этим справляются, зато передача вируса вполне вероятна. Будет разумнее не контактировать с больным человеком, даже если это собственные дети. Заварить микстуру и дать таблетку можно на расстоянии. До поры до времени нам казалось это ерундой, но после эпидемии Ковида волей неволей начинаешь задумываться о целесообразности некоторых действий.

Вместо итога

В очередной раз напомню, что Церковь категорически запрещает верить в разного рода суеверия. Однако существование Бога и загробного мира это тоже вопрос веры, а не научный факт. Поэтому все темы, так или иначе связанные с неопознанным и мистическим, можно смело отдавать на индивидуальное суждение. Хочешь верь, не хочешь не верь. В конце концов к этому каждый должен придти самостоятельно.

Жить в страхе забрать чужие грехи или лишить близкого человека жизненной энергии, попутно подхватив от него ОРВИ, не самая лучшая затея. Тем не менее кто может с уверенностью сказать, что всё это бред недостойный внимания? Приходится опасаться и на всякий случай избегать ненужных проблем. Целовать живого человека в лоб или нет, решайте сами. Моё дело рассказать о популярных мнениях на этот счёт. До связи!