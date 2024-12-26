Многие люди с наступлением холодов начинают замечать как страдают различные животные. Кошки и собаки могут отморозить лапы или не добыть пропитания, поэтому возникает желание хоть чем-то помочь. Но от суровых погодных условия достаётся практически всем, даже самому человеку, так что забота нужна в больших объёмах. Однако существуют популярные мнения, которые буквально запрещают вмешиваться в природу со всеми её особенностями, а некоторые виды помощи считаются даже опасными. Сегодня поговорим о том, почему нельзя подкармливать зимующих птиц хлебом.

Вклад под 36,6% годовых Сделайте первые шаги в инвестициях с гарантированным пассивным доходом — и получайте ежедневную премию 36,6% годовых на ваши активы в первый месяц. Начните 2025 год с идеальным финансовым здоровьем. Узнать подробнее

Почему нельзя подкармливать зимующих птиц хлебом: вред под видом пользы

Большинство птиц на зимний период улетают на юг и мы их не видим по естественным причинам. Остаются только те, кто в принципе приспособлен к холодам. Конечно же это не повод отказывать им в пище, однако вы своими действиями можете не то что не помочь, а в прямом смысле слова убить. Дело в том, что большинство зимующих видов не усваивают хлеб, он вызывает несварение и завороток кишок. Проблема в содержании продукта, птицам его просто нельзя.

Мы привыкли к кормлению хлебом уток, которые без труда справляются с подобной едой и никогда не сталкиваются с негативными последствиями. Однако важно учитывать, что другие птицы имеют совершенно иное строение организма и могут столкнуться с непоправимыми последствиями. В зоне риска воробьи и синицы. Поэтому если вы не специалист, который точно разбирается в орнитологии, то лучше не испытывать судьбу. Или почитайте в интернете о том, что можно конкретной птице. В противном случае сами того не желая вы убьёте живое существо своей неуместной и непрофессиональной помощью.

Бессмысленность занятия

Хлеб придумали люди, так как он отлично справлялся с восполнением энергии. В любом хлебе огромное количество углеводов, которые на самом деле малополезны для нашего организма, именно по их вине возникает ожирение и косвенно провоцируется сахарный диабет. Однако в голодные годы выбора не было, добыть качественные жиры и белки в большом количестве человечество не могло. Поэтому всё хлебобулочное и сладкое, включая варенье, считалось ценным продуктом. Вреда больше чем пользы, но это помогало выжить.

Птицам углеводы тоже нужны, но необходимо соблюдать баланс. В зимний период времени слишком сложно получить белки, добываемые из насекомых, мяса и бобовых, а также жиры, находящиеся в семенах и орехах. Люди с чего-то решили, что вполне достаточно именно хлеба, но в действительности пользы от такой пищи в сложившихся условиях не много. Для поддержания тепла зимующие виды активно потребляют жиры, а восполнить их неоткуда. И брошенные человеком крошки никак не помогают. Вы думаете, что спасли очередного воробушка, но по факту действия ваши умножены на ноль, не имеют смысла.

Как помочь, если нельзя хлебом?

На одном из специализированных ресурсов я прочитал доклад на тему гибели птиц от хлеба. Длинный текст, а в конце резюме — нет никаких подтверждений того, что хлеб убивает птицу. Но с другой стороны и опровержений я тоже не нашёл. Поэтому будем ссылаться на достоверные данные, которые утверждают неизбежность наступления негативных последствий. Здесь лучше не рисковать. Но как же тогда помочь?

Оборудуйте кормушку или воспользуйтесь имеющимися. Положите туда любые семена, в них много необходимых жиров, которые гарантированно спасут от морозов. Точнее помогут птицам в этом вопросе. Для воробьёв лучше ставить кормушки подальше от людей, так как эти привереды довольно пугливы и могут избегать шумных мест. Очень важный нюанс — для кормления зимующих птиц категорически не подходят семечки и орехи из магазина. В них много соли, а порой встречаются и иные добавки. Это ещё опаснее хлеба.

Идеальным вариантом будут сырые семена тыквы и подсолнечника. Если вы вдруг располагаете таким добром, то в ваших руках спасение десятков пернатых, просто отнесите корм по кормушкам. Ничего лучше даже придумать нельзя. Сгодится также геркулес, ячмень или овёс. Всё в сыром виде. Фрукты и орехи предварительно нужно освободить от косточек. Если ничего этого нет, а помочь всё равно хочется, то дойдите до ближайшего зоомагазина, корм стоит копейки, но он может спасти чью-то жизнь. Пусть не человеческую, но зимующие птицы тоже рассчитывают на гуманное и доброжелательное отношение.