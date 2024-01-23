Почему нельзя пить морскую воду?

На планете Земля можно встретить множество удивительно непонятных ситуаций, при которых вроде бы всё очевидно и понятно, но в действительности наоборот. Вот оказались вы в море, потерпели крушение корабля, например. До берега далеко, под рукой ничего полезного. Сверху палит солнце и очень скоро вас одолевает жажда, сильно хочется пить. Вокруг целое море воды, пей не хочу, но делать этого нельзя. Давайте обсудим почему.

Главная и основная причина

Наверное вы и так поняли, что речь идёт о переизбытке соли в морской воде. Но мало кто знаком с самим процессом и уж тем более редко кто знает, что будет, если проигнорировать запрет. Для начала нужно вспомнить сколько соли находится в пресной и морской воде. В первом случае ответ 1 грамм, во втором 30-35. Напомним, суточная норма потребления соли для человека — 5 грамм.

Теперь поговорим о самом процессе. Выпивая морскую воду человек получает огромное количество соли, которая оказывается в кишечнике. Оттуда происходит всасывание в кровеносную систему и распространение по всему организму. Каждая клетка содержит внутри себя жидкость, но её плотность сильно отличается от той воды, которую человек только что выпил.

Стремясь к балансу клетка будет отдавать воду наружу до тех пор, пока плотность жидкости внутри клетки и за её пределами не сравняется. Учёные давно доказали, что коэффициент здесь примерно 1 к 1,5. Таким образом для выведения почками 1 литра солёной воды потребуется полтора литра пресной. Вместо того чтобы утолить жажду, вы отдали ресурсы организма. Выпили литр, потеряли полтора. Вас ждёт обезвоживание, а смерть наступит примерно на третий день.

Ещё одна причина

Смерть от обезвоживания крайне мучительна. Человек страдает об галлюцинаций, судорог, мышечных и болей. Но трое суток может и протянуть, если не случится не менее опасная ситуация. Море это не кристально чистый водоём, как многие могут подумать глядя на красивые картинки. В нём обитает огромное количество «живности» и далеко не все безопасны для человека. Съесть может и не съедят, в данной статье речь не об этом. Опасность несут в себе различные инфекции.

Оказавшись в кишечнике они способны вызвать сильную диарею, что многократно ускорит процесс обезвоживания. Даже если в ближайшее время вас спасут, то оказать качественную медицинскую помощь может не получиться. Вряд ли вы мгновенно попадёте в токсикологическое отделение или на приём к инфекционисту. И даже если никакой заразы через морскую воду не подцепите, желудок вряд ли сможет переработать ту грязь, которую вас угораздило поглотить.

Что делать?

И так, пить морскую воду нельзя ни при каких условиях. Важно понимать, что избавиться от жажды она не поможет, всё будет ровно наоборот. К сожалению многие не выдерживают сильных приступов жажды и принимают решение выпить хотя бы чуть-чуть, чтобы выжить. Но в действительности ускоряют наступление смерти.

Моряки, особенно в былые времена, неоднократно попадали в катастрофы на воде и оставались с природой один на один. Пресная вода быстро заканчивалась или уходила на дно в бочках, которых хранилась. Ожидая спасение приходилось как-то выживать. Самое полезное что можно сделать для себя в такой ситуации — ничего не делать! По возможности укрыться от солнца и как можно меньше двигаться, иначе с потом уйдут остатки жидкости.

Примерно с середины 19 века на всех кораблях появились приспособления для опреснения воды. Каждый такой прибор способен очищать от соли около 200 кружек воды в сутки. Если удалось спасти его во время кораблекрушения, вы счастливчик. Даже на необитаемом острове от жажды не умрёте.

В экстремальных ситуациях остаётся надеяться на наличие под рукой широкой и глубокой ёмкости, стакана и полиэтиленового пакета. Далее процесс несложный. В ёмкость наливаем морскую воду, в центр ёмкости ставим стакан. Сверху всё это дело накрываем пакетом, а над стаканом кладём небольшой груз таким образом, чтобы пакет прогнулся, но не провалился. Ставим на солнце.

Под действием солнечных лучей вода начнёт испаряться и на пакете образуется конденсат, который из-за груза начнёт стекать в стакан. Такая жидкость является безопасной для употребления.Минус только один — чтобы добыть хотя бы литр в сутки, придётся очень сильно постараться. И не факт что получится. Но это какой-никакой шанс.