О том, почему нельзя передавать вещи через порог многие ничего не знают, но при этом твёрдо убеждены в существовании такого запрета. И действительно, запрет есть, а вот его обоснование выглядит довольно расплывчатым. Сегодня попробуем копнуть историю и выяснить что не так с порогом нашего дома, почему через него нельзя передавать вещи и что ждёт тех, кто нарушит «правила».

Порог — могила?!

С нашими предками происходило много непонятных современному человеку событий. Чего только стоят похороны до принятия Христианства. Кроме сжигания тела не менее популярным было и захоронение под порог. Прах не всегда развеивался по полю, в большинстве случаев его прикапывали у собственного дома, таким образом порог становился практически могилой.

В такой ситуации неизбежно возникали различные правила поведения, чтобы не оскорбить и не потревожить усопшего родственника. Например, нельзя было сидеть и стоять на пороге, а также разговаривать и передавать вещи. Суеверные люди пытаются объяснить это влиянием потусторонних сил, но по факту все эти действия являлись лишь проявлением уважения к покойному.

Например, разговоры через порог означают, что пришёл незваный гость, недостойный чаепития внутри избы. Если это не так, то почему бы не пригласить его в дом? Наши предки опасались гнева умерших, поэтому не хотели показаться негостеприимными. Либо прогоняй, либо веди за стол.

С передачей вещей ситуация примерно такая же, но с отличиями. Все блага, переданные через прах усопшего, могут быть изъяты. Тогда семью ждёт нищета и болезни. К тому же если предметы не принадлежат вам, то покойный может посчитать, что вы принимаете чужую энергетику, практически измена, получается! В такой ситуации умерший вероятнее всего заберёт вас с собой, чего очень боялись на Руси.

В обход домового!

Не менее увлекательная версия касается стража порядка в каждом доме. Наверняка вы уже знаете как понять,что домовой недоволен, но многие даже не догадываются, что разозлили его самостоятельно. Все вещи, которые вы получили от других людей через порог, он считает своими. По крайней мере должен изучить поступления и принять решение о необходимости их нахождения в квартире. Другими словами выполняет обязанности консьержа.

А так получается вы в обход домового притащили что-то в дом и пользуетесь этим. Непорядок. Всеблага будут изъяты, а энергия богатства, благополучия и здоровья начнёт блокироваться рассерженным ответственным за дом. Так вы рискуете столкнуться с бедностью, болезнями и неприятностями.

Бытовые объяснения

Передача вещей через порог подразумевает какую-то коммуникацию между людьми. Даже если откинуть в сторону веру в домового и наличие праха умерших родственников, то выглядит это всё равно не красиво. Навстречу гостю не вышли, внутрь не пригласили, чаем не напоили. Схватили что вам нужно и дело с концом.

Открытая дверь по мнению суеверных людей способна пустить в жилище злых духов и негативную энергию. С практической точки зрения залетит только пыль и ветер, в результате чего образуется сквозняк. Если в квартире есть маленькие дети, то лучше так не баловаться. Вы либо наружу выйдете и там с человеком пообщайтесь, либо заведите его в прихожую, чтобы обсудить все свои вопросы там.

Порог то ли обладает мистическими способностями, то ли это выдумки наших предков, склонных к дологическому мышлению, но во всяком случае передавать через него вещи неразумно. Даже с точки зрения этикета было бы правильно уделить гостю несколько минут времени, вместо того чтобы на бегу обмениваться парой фраз высунувшись в дверной проём.

Современный мир вносит свои коррективы, курьер с доставкой вряд ли примет приглашение попить чаю. Да и вы скорее всего будете чувствовать себя неловко, если тот надумает согласиться. В прихожую многие не заходят по причине огромного рюкзака, который проще разворачивать в подъезде. Значит нужно отказываться от пережитков прошлого, под порогом больше не лежит прах умершего деда, а домового придётся смириться с посылками из маркетплейсов. Таковы реалии!