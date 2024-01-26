Бытует мнение, что хорошая хозяйка всегда своевременно моет посуду и убирается в квартире, но в современном мире ритмы и графики вынуждают подстраиваться под обстоятельства. Иногда просто не успела, иногда отвлекли, а случается и такое, что просто нет сил. В результате тарелка из под супа печально дожидается своей капли фейри на протяжении всей ночи. Поговорим о том, почему нельзя оставлять посуду на ночь согласно разных точек зрения.

Почему нельзя оставлять грязную посуду на ночь согласно суевериям

Самой популярной версией является примета о неизбежной ссоре с близкими. Если хозяйка вовремя не позаботилась о чистоте на кухне и допустила наличие грязных тарелок, ложек и вилок, то ссора неминуема. Согласны с такой позицией и сторонники фен-шуй. Гармония и взаимопонимание будут нарушены, что повлечёт за собой скандалы, ругань и даже расставание.

Ещё одно распространенное мнение сводится к рассерженному домовому. Горы грязной посуды раздражают его и недовольный дедушка может посчитать, что в его жилище поселились настоящие варвары! Развели бардак в доме, никакой управы на них нет! О том, что домовой злится вы узнаете по различным признакам, в первую очередь по исчезнувшим вещам и всё тем же ссорам с близкими.

Бытовые хитрости

Многие женщины спешат мыть посуду после застолья и постоянно убираются вовсе не потому что они такие чистюли и приверженки порядка. Просто имея опыт ведения домохозяйства они поняли, что тарелка легко поддаётся горячей воде из под крана практически после любой пищи, но стоит оставить её на пару часов, как всё это дело затвердевает напоминая камень.

Все же хоть раз в жизни забывали чашку после поедания гречневой каши? Сколько времени, сил, воды и моющего средства понадобится, чтобы отковырять зёрнышки с поверхности? Однажды угодив в подобные неприятности повторения уже не хочется, поэтому посуду лучше мыть сразу. И не дай Бог оставить её в таком состоянии на ночь.

Гигиена и домашние паразиты

Конечно если вы живёте в супер современном доме и тараканов видели только на картинках в интернете, то данный пункт может показаться вам непонятным. Но многие люди хорошо знают, что оставленная грязная тарелка моментально привлечёт к себе внимание различных насекомых, особенно в летний период времени.

Найдя чем поживиться они тут же поселятся в вашей квартире и останутся здесь надолго. Если привычка оставлять посуду на ночь зайдёт слишком далеко, то те же тараканы могут прибежать от соседей и избавиться от них будет непросто, а мухи быстро начнут размножаться, ведь условия благоприятные.

Выход посуды из строя

Если кастрюлю не помыть сразу, то на ней гарантированно останутся разводы и пятна, которые потом уже невозможно будет убрать. Не поможет ни моющее средство ни пищевая сода. По крайней мере вам придётся потратить неимоверное количество усилий, чтобы оттереть их. И порой достаточно всего один раз забыть убрать за собой, чтобы какой-нибудь половник пришлось выбросить на помойку. Или наслаждаться его «потрёпанным» внешним видом.

Ещё несколько объяснений

Приметы связанные с ссорами могли возникнуть не на пустом месте. Неизвестно существует ли домовой, атакуют ли плохих домохозяек демоны и любит ли тёмная сила поселяться в домах с грязными тарелками, но кое-что известно наверняка.

У супруга точно возникнут вопросы по поводу того, чем была занята жена, если она нигде не работает, а дома бардак и горы немытой посуды. Это выльется в конфликт. В свою очередь супруга вполне обоснованно начнёт предъявлять претензии мужу, который видимо почувствовал себя королём и понадеялся на прислугу, когда поел и поставил бокал в раковину. Кто должен был его помыть интересно?!

Отсутствие порядка в голове всегда выливается в отсутствие порядка в быту. Если вы раз за разом составляет чашки и кружки на ночь, значит с тайм менеджментом какие-то проблемы. Наверняка у вас есть оправдание, маленькие дети или завал на работе, но факт остаётся фактом — времени и мотивации вам явно не хватает. Неожиданно свалившимся на голову гостям всё это объяснить будет сложно, а вот дурную славу о вас они разнесут быстро.