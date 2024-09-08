Многие фразы для нас настолько привычны, что мы даже не сомневаемся в их правильности и адекватности. Но потом вдруг выясняется, что различные нормы этикета запрещают выражаться подобным образом, либо суть фразы изначально была другой. Например, мы без задней мысли произносим «земля пухом«, хотя в изначальной версии это было проклятием для покойного. Сегодня обсудим другую тему, а именно — почему нельзя говорить здравствуйте и приветствую.

Что не так со словом «здравствуйте»?

Во-первых нельзя говорить здравствуйте первым, если вы старше по званию или выше по должности. Согласно этикету устное приветствие сначала должен произнести нижестоящий. Таким образом в ситуации, когда подчинённый не поздоровался с руководителем, тот имеет полное право также промолчать. Нарушение этого правила будет считаться игнорированием субординации.

Во-вторых, согласно выше упомянутому этикету, девушке нельзя говорить здравствуйте, если перед этим устное приветствие не произнёс мужчина. В ответ можно, а вот первой никак нет. Так всегда было заведено в светском обществе, хотя никакого наказания за это естественно не предусмотрено, тем не менее правила есть правила.

В третьих принято считать, что в самом слове «здравствуйте» ничего плохого нет, однако никто его полностью и не произносит. Чаще всего человек слышит «здрасти», что звучит совершенно некрасиво и даже пренебрежительно. Поэтому если уж задумали поздороваться, то потратьте чуть больше сил и как в поле чудес назовите слово целиком.

Вообще для современного человека слово «здравствуйте» интуитивно воспринимается как приветствие, но филологи знают чуть больше, о чём с удовольствием и делятся с нами. Если отбросить все исторические справки, то суть такая — изначально фраза звучала как будь здоров. Если быть точным, то использовалось только съдоровъ, где доровь это дерево.

Проще говоря люди желали друг другу быть как дерево. Сегодня звучит обидно, всё равно что бревном назвали или поленом кленовым, но раньше подразумевалось могущество, величие и мощь. В общем сказать пациентам здравствуйте, если вы доктор, вполне себе уместно. А в остальных случаях это просто пожелание, но с приветствием как будто ничего общего и нет.

Почему не всегда уместно приветствовать?

Слово «приветствую» звучит гораздо лучше, но и тут придирчивые люди нашли несколько проблем. Во-первых очень многое зависит от контекста. В некоторых случаях вы можете произвести впечатление невоспитанного юноши. Как будто гопник встретил на улице корешей и выдал вальяжное «приветствую, ёпта».

Дискредитировали слово и представители криминала. Нередко их вежливость была настолько наигранной, что после «приветствую» хотелось разве что сквозь землю провалиться. Ничего хорошего дальше человека уже не ждало. У многих до сих пор остались такие ассоциации.

Существует ещё и смысловая путаница. Например, на вопрос «можно ли сделать тебе приятное», разумно ответить «я такое приветствую». То есть одобряю. Русский язык богатый и иногда это богатство выходит боком. Иностранцы искренне не понимают как можно использовать в определённой ситуации слово, которое изначально было придумано для других случаев. В большинстве языков нет такого разнообразия, там повсеместно используется привет.

Вместо итога

Категорического запрета на произношение тех или иных слов не существует. Главное правильно использовать их в различных ситуациях, чтобы не выглядеть глупо и не нарушить правила этикета, которые в некоторых обществах строго соблюдаются. Согласитесь, неуместно будет сказать добрый день в 8 утра или, ещё хуже, в 6 вечера.

При встрече с кем бы то ни было в русском языке применяется целый арсенал слов. Привет, здарова, здравствуйте, приветствую, хай, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Всё может быть как подходящим, так и совершенно непригодным. Главное вовремя понять кто перед вами и какой вариант приветствия окажется наиболее приятным для этого человека. Будьте как дерево и до новых встреч на блоге.