Почему нельзя говорить «спокойной ночи»?

Фраза «спокойной ночи» привычна абсолютному большинству людей. Она ассоциируется с нежными пожеланиями и чем-то добрым. Так нас ко сну провожала мама, а перед этим милые зверушки показывали мультфильмы в передаче «Спокойной ночи малыши». Казалось бы никакого подвоха здесь быть не может, однако нам есть что вам рассказать. Давайте этим и займёмся.

Покой не для живых

Живой человек не может пребывать в абсолютном покое никогда. Даже во сне организм продолжает активно функционировать и несмотря на «выключенное» сознание, мозг контролирует все процессы, усваивает информацию, регулирует состав крови, реагирует на раздражители. Отказаться от всего этого может только умерший.

Именно отсюда, по мнению некоторых филологов, взялась фраза «спокойной ночи». Отправляя усопшего последний путь мы желаем ему спать спокойно, это все хорошо знают. Так как обе эти фразы очень сильно похожи друг на друга, посыл может оказаться неоднозначным. Никто не знает как наши слова воспринимает Вселенная, Бог или Создатель (тут кому как удобнее). Вполне возможно ваше пожелание звучит чудовищно, как будто обращение к покойнику.

Накликаете беду!

Многие приметы берут свой начало в наблюдениях. То есть кто-то замечал, что определенные действия ведут к одному и тому же результату. Например, если есть с ножа, то будешь злой. Или убить паука к дождю. Ну в общем тут набор очень разнообразный.

Медики неоднократно сталкивались с тем, что пожелание спокойной ночи оборачивалось для коллега совершенно безумным дежурством. Где не было ни покоя, ни сна. Таким образом получается, что подобными пожеланиями мы словно дразним собственную судьбу. Построили планы и рассчитывали на беззаботное дежурство? Получите обратное!

Исключение из правил

Филологам сложно разбираться во фразах, значение которых объясняется не только происхождением, но и суевериями. Спокойной ночи и спи спокойно это фактически одно и тоже, значит вы практически желаете смерти человеку. Хм, сложно согласиться, но в целом вроде как всё понятно.

Примета пожелания спокойной ночи, которая в итоге точно не будет спокойной, это уже наблюдение и своего рода традиция. Тут филологи бессильны, так как акцент идёт на суеверия и личный опыт действующих врачей. Опять же звучит не слишком убедительно, однако и возразить нечего.

Но самое удивительное то, что на просторах интернета вы легко можете найти исключения, которые вообще никак не объясняются. Якобы беременным и тяжело больным желать спокойной ночи можно, так как у них уже есть то, что тревожит и не даёт спать. Здоровому человеку так говорить нельзя, а больному даже нужно. Медсестре тоже нельзя, а беременной женщине наоборот. Вот как-то так!

Что говорить тогда?!

На всякий случай многие люди предпочитают избегать ненужных проблем и отказываются от неоднозначных фраз. Только возникает вопрос — что же говорить?! Как-то же хочется пожелать человеку приятного времяпрепровождения этой ночью. Ну и что-то нежное на ушко шепнуть бывает не лишним.

Во-первых нужно точно знать, собирается ли человек спать после ваших пожеланий. Если вы в этом не уверены, то лучше обратиться фразой «доброй ночи». Она никак не связана с покоем, не предвещает никакой суеты и не обещает избавить от тревоги.

Во-вторых всё зависит от степени близости с человеком. Для посторонних и малознакомых лучше также использовать «доброй ночи». Для родных подойдёт другое словосочетание, а именно «приятных снов» или «сладких снов». Так вы точно не доведете до инфаркта суеверного человека и не накликаете беду.