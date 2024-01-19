В яндексе люди часто ищут ответ на вопрос»почему нельзя говорить приятного аппетита», что вызывает недоумение обывателей. Данная фраза привычна и на первый взгляд вполне логична, никаких негативно окрашенных эмоций ни у кого не возникает и большинство людей используют её в своей повседневной жизни. Попробуем разобраться в основе этих слов и выяснить, насколько верна такая трактовка.

Когда мы желаем людям приятного аппетита?

Как правило подобное происходит в тот момент, когда человек сел за стол и уже начал приём пищи. Желая получения удовольствия от трапезы люди произносят привычную фразу, а в ответ слышат «спасибо». Во многих ресторанах официанты, согласно внутренней этике», обязаны говорить нечто подобное. То же самое делают домохозяйки и вообще все, кто подаёт на стол.

Если верить историческим записям, в России приятного аппетита начали желать примерно в 1860 году. Именно тогда наш язык обогатился французским словосочетанием bon appetit. Тут всё просто — bon переводится как хороший, а appetit никак не переводится, мы просто позаимствовали это слово и теперь его используем. В этот момент и стоит обратиться к лингвистам.

Что такое аппетит?

Аппетит это чувство голода, ощущение потребности в пище, которое человек ощущает прямо сейчас. Возникает в ситуации, когда нос ловит запах вкусной еды, либо когда долгое время не «перекусывал». В редких случаях аппетит появляется в социальной обстановке, например хочется посидеть с друзьями за компанию. Таким образом это состояние организма.

Если чуть углубиться в тему, то аппетит бывает двух видов. Общий — потребность в любой пище на фоне голода. И специализированный — когда хочется чего-то конкретного, например при дефиците белков, жиров, углеводов. Мы можем желать солёного, сладкого, кислого и так далее.

В чём несостыковка?

Понятно что давным давно наши предки просто украли фразу у французов и не особо задумывались над её логикой. Но разобравшись во всех смыслах сказанного получается, что мы желаем человеку приятного чувства голода. Это всё равно что зайти в кинотеатр, подойти к тем, кто ждёт начала сеанса и сказать — приятного ожидания.

Во-первых получается гораздо разумнее так выражаться до начала приёма пищи, если человек сел за стол, стучит ложкой в ожидании супа и тут вы выражаете надежду, что эти минуты покажутся ему высшим наслаждением. Звучит мягко говоря не естественно.

Во вторых словосочетание «приятного аппетита» не существует в принципе. Ведь мы помним, что во французской версии нет никаких искажающих окончаний, они буквально произносят «хороший аппетит». А это в корне меняет дело. Так мы желаем человеку нормального чувства голода, чтобы вдоволь насладиться поданными блюдами. Ведь если ваш гость сыт, то он и второе не попробует и компот не допьёт и суп не доест.

Вместо итога

Вся проблема заключается в неверном переводе. Французы выражают надежду, что человек достаточно голоден, чтобы места в желудке хватило на всё, что находится на столе. А иногда могут просто констатировать факт глядя на уплетающего за обе щёки гостя. Хороший у вас аппетит, вон с каким удовольствием трескаете мой пирог!

Любопытно и другое — лингвисты во Франции сообщают, что по правилам этикета лучше избегать bon appetit. Это указывает на всем заметное чувство голода, якобы человек настолько изнемождён, что готов бросится на еду по команде, как собака. Вот он просто сидит за столом, а теперь вы позволяете приступить к трапезе. Такое себе зрелище.

А мы, украли фразу не разобравшись с дословным переводом и теперь повсеместно желаем людям голодать и наслаждаться этим. По сути говорим — приятного вам мучения в ожидании каши. Хотя, может быть не зря в России большинство людей имеют мазохистический тип личности, возможно страдать это наша национальная идея. И усаживая гостя за стол мы желаем ему испытывать чувство дефицита, при этом постараться получить какое-то удовольствие.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию лучше использовать замещающие фразы. Например — угощайтесь, пожалуйста. Или — пожалуйста, наслаждайтесь. Мало ли кто перед вами, вдруг он уже прочитал эту статью и теперь будет косо на вас смотреть!