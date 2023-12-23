Почему нельзя говорить «извиняюсь»?

В бытовых ситуациях, совершив некрасивое или ошибочное действие, испытывая стыд перед кем-либо, мы очень часто спешим попросить прощения. Попытка сгладить ситуацию и сообщить о том, что нам неловко, безусловно приветствуется, но вот какие слова подобрать для такого случая? Абсолютное большинство людей не задумываясь предпочитают фразу «я извиняюсь» и не видят в этом никаких проблем. Хотя на самом деле они есть.

Эта неуместная частичка «сь»..

Если открыть любой учебник по русскому языку, то даже для детей в нём доступна информация о так называемой частичке «сь». Встретив её в любом слове вы сразу поймёте, что речь идёт о действии направленном на себя. ОдеваюСЬ, обуваюСЬ, наряжаюСЬ и так далее. Но если задуматься, то мы бы хотели направить свои высказывания в адрес другого человека.

Разберём более подробно. Обуваюсь это значит надеваю сапог на собственную ногу. Наряжаюсь, значит примеряю наряды на самого себя. Развлекаюсь, значит направляю развлечения на себя любимого. И так далее. Таким образом говоря «извиняюсь» вы демонстрируете человеку, что вам неудобно испытывать чувство вины и стыда за свой поступок и вы пытаетесь избавиться от неприятных чувств. Прощения такой фразой мы ни у кого не просим. В этом и загвоздка.

Извиняюсь — разговорная речь

Противники вышеописанного мнения приводят в пример слово убираюсь. Это ведь не значит, что я направляю уборку на себя, верно? Да, действительно так, только вот само слово «убираюсь» является разговорным, а проще говоря ошибочным, исковерканным. Правильнее говорить «убираю мусор» или «занят уборкой помещения».

Исходя из этой логики, если убираюсь это «я убираю», то извиняюсь значит «я извиняю». Ваша фраза снова звучит нелогично, по крайней мере о том, чтобы попросить у человека прощения за свой поступок, речи не идёт. Возможно где-то на подобную фразу внимания не обратят, но может случиться и наоборот.

В словаре русского речевого этикета В. Балакая так и написано — «извиняюсь» это просторечие, которое находится за рамками литературной нормы. Возможно мы все не великие знатоки собственного языка, я вот до сих пор не разобрался с запятыми, но подобные слова паразиты из своей речи стоит искоренять. Извиняюсь как минимум звучит пренебрежительно, как будто ощущая свою вину человеку сложно произнести два понятных и во всех смыслах правильных слова — прошу прощения.