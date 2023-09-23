Почему нельзя говорить «Добрый день»?

В правилах этикета есть множество ограничений, которыми мы пренебрегаем. Например, приветствовать первым всегда должен мужчина, но при этом подавать руку даме запрещено, это по собственному желанию может сделать она. Также важно учитывать и фразу, с помощью которой вы обратились к человеку. Поздороваться можно разными способами и нередко мы используем привычную — добрый день.

А можно ли иначе?

В тех же правилах этикета можно найти некоторые разъяснения. Доброе утро используется в период до 11 часов, добрый день до 18, а далее следует употреблять добрый вечер. но только до 23 часов. Всё что позже, уже «добрая ночь».

Люди на светских мероприятиях стараются избегать слова «Здравствуйте», потому что чаще всего никто не выговаривает его полностью и собеседник получает пренебрежительное «здрасьте» или даже «здрсть». Поэтому если уж решились именно так поздороваться, то постарайтесь проговорить каждую букву. Желательно улыбнуться, потому что в противном случае выглядит это так, будто вам сильно некогда или вы приветствуете человека только потому что так надо.

Ещё один вариант — доброго времени суток. Такая фраза звучит неформально и годится исключительно для приветствия друзей, которые прибыли к вам в гараж на шашлыки. Во всех остальных ситуациях может показаться, что вы не ориентируетесь во временных рамках и сами не знаете что сейчас за окном, день, ночь или утро.

Впрочем иногда эта фраза бывает уместна. Например, вы связываетесь с кем-то находящимся в другой стране. Если это бизнес партнеры, то следовало бы выяснить который у них час, а вот с друзьями и просто знакомыми этот вариант будет подходящим. Не знаю сколько у вас там времени, поэтому доброго времени суток!

Почему в некоторых случаях «добрый день» звучит неуместно?

Во-первых фраза «добрый день» больше напоминает констатацию факта. Это как «ветренно», «светло», «пасмурно», «холодно», Было бы глупо здороваться с людьми словосочетанием «тёплый ветер». К тому же велик риск напороться на вопрос — что в нём доброго? Кому-то он таким совсем не кажется и тогда может возникнуть неловкая ситуация.

Также «добрый день» неуместен, если за двором уже или ещё не день. Просто многие рассматривают не световую часть суток, а сами сутки в целом. Ведь условное 15 марта это день. Светло за окном или темно не важно. Но на практике оказывается, что кто-то обращает на это внимание, потому в 10 утра лучше так не здороваться, как и в 19 вечера.

Как правильно здороваться?!

Как видите почти все варианты имеют свои особенности. Если вы способны нормально произнести слово «здравствуйте», то оно будет идеальным для деловых встреч и приветствия малознакомых людей, например соседей.

С друзьями можно обойтись стандартным «привет». Добрый день уместен с 11 до 18 часов, но нужно учитывать и обстановку. Если ваш собеседник пребывает не в лучшем расположении духа, то эта фраза будет выглядеть как издевательство. Он только что попал в ДТП и пытается подсчитать убытки от своей невнимательности, а тут как снег на голову сваливаетесь вы, улыбчиво заявляя, что день вообще-то добрый!

Также этикет «прочит» обратить внимание на детали вашей встречи. Если вы встретились для дальнейшей беседы, то разумнее сказать «добрый день», если же вы идёте друг другу на встречу и после приветствия точно разойдётесь в разные стороны, то можно использовать пожелание — доброго дня!