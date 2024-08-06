Почему нельзя есть перед операцией под общим наркозом?

Пожалуй каждый, кто хоть раз сталкивался с хирургическим вмешательством, хорошо знает главное правило — нельзя есть перед операцией под общим наркозом. Однако почему появился такой строгий запрет и что будет, если его нарушить, многим до сих пор неизвестно. Давайте обратимся к специалистам и перечислим основные аргументы.

Высокий риск аспирации

Под аспирацией в медицине понимается эффект «засасывания», который возникает из-за низкого давления. Под общим наркозом мышцы по всему телу расслабляются, в том числе те, что отвечают за глотание. В результате совокупности этих факторов содержимое желудка беспрепятственно пройдёт путь наверх и запросто может попасть в лёгкие. Если это произойдёт, то у врачей будет несколько минут на спасение пациента. Согласитесь, это совсем не то, чем они планировали заниматься.

На различных медицинских форумах я пытался найти реальные истории людей, столкнувшихся с подобным. Сами они по понятным причинам ничего не помнят, а клиники стараются не распространять неприятные инциденты, поэтому детальной информации не так много. Летальные случаи крайне редки, как правило медперсонал успевает провести необходимые манипуляции, однако зачем превращать операцию в хаос и подвергать себя риску? Лучше откажитесь от воды и еды перед хирургическим вмешательством.

Тошнота и рвота

Анестезия расслабляет весь организм в целом, человек не чувствует боль и даже дышать нормально сам не может. Анестезиолог выбирает правильное положение головы, нередко подкладывает специальную подушку, в противном случае язык заблокирует движение кислорода. В таком состоянии вероятность возникновения тошноты кратно возрастает. Следовательно содержимое желудка поднимется вверх даже не потому что мышцы расслабленны, а по причине банальной рвоты.

Также стоит учитывать, что анестезия это не чай с ромашкой. Реакция организма может быть разной. Воспринимая инъекцию как что-то чуждое и инородное организм, столкнувшийся с потерей сознания, попробует избавиться от всего лишнего, чтобы сохранить ресурсы для выживания. Желудок освобождается в первую очередь. Многие замечали такой эффект во время головокружения.

Нарушение пищеварения после операции

Самое меньшее из зол, но тоже неприятное последствие. Так как тонус под наркозом снижается, желудок притормаживает свои функции, следовательно пища попросту не переваривается. Операция может длиться долго и даже спустя пару часов после неё, работа организма не восстанавливается на 100%. Процесс пищеварения нарушится, что может обернуться изжогой или запором. Вероятность невелика, но зачем вам это?!

Вместо итога

Основной и главной проблемой являются рвотные массы, которые по разным причинам могут подняться вверх и попасть в лёгкие. Как минимум у врачей возникнут ненужные трудности, а как максимум жизнь пациента окажется под угрозой.

Приём твёрдой пищи запрещён за 6-8 часов, а употребление жидкости лучше прекратить за 2-4 часа до хирургического вмешательства. Не стоит бояться происходящего и думать, что операция слишком опасна. Современная медицина способна решить множество проблем и даже выброс содержимого желудка не создаст панику в операционной. Однако так вы сильно озадачите хирурга, анестезиолога и медицинских сестёр. Поэтому рекомендации врача стоит слушать внимательно, иначе что-то может пойти не по плану.