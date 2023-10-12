Почему нельзя дарить часы? Мнения и суеверия

Многие слышали приметы, связанные с часами. Такой подарок нередко становится источником огромного количества проблем, но вот как это объясняют суеверные люди и почему именно этот аксессуар совершенно не годится для подарка, неизвестно. Более того, почти все хоть раз в своей жизни с таким презентом сталкивались, а в советские времена отличившихся работников почти всегда награждали таким образом. К грамоте и хвалебной рече обычно прилагались наручные часы. Неужто желали зла?!

Часы, острые предметы, нечистая сила..

Основная версия гласит, что дарить людям любые острые предметы не к добру. Согласно поверьям к ним привязывается нечистая сила и в последующем владельца ждёт множество неприятностей. Если купить ложку, вилку и часы, то никакого вреда для себя не получишь, но вот если их подарили… Наверное вам интересно как «указатели времени» попали в один ряд со столовыми приборами?

Очень просто — стрелки часов как правило острые,такие же как вилки и некоторые виды ложек. Кроме того, что к ним обязательно привяжется дьявол, стрелки могут «разрезать счастье», поэтому суеверные люди убеждены, что такой подарок обязательно разрушит отношения нового владельца. В семейной жизни благополучия можно не ждать, вероятнее всего произойдёт расставание.

Часики тикают..

Вообще счастливые часов не наблюдают и в этой фразе кроется глубокий смысл. Так или иначе впереди нас ждут проблемы, трудности, смерть. Так устроена вселенная и изменить ничего нельзя. Только вот владельцы часов ещё и собственными глазами наблюдают, как эти моменты приближаются.

На востоке суеверные люди не дарят друг другу часы, так как они отсчитывают время до наступления смерти, каждое движение стрелки приближает к неизбежному. Не обязательно ускоряют, но презентовать человеку вещь, которая напоминает о том, что с каждой секундой его жизнь становится короче, такое себе. Никакой радости, одни расстройства.

Замкнутый круг суеверий

Возможно вы сейчас читаете эту публикацию и смеётесь в голос. Какой бред! А быть может совершенно наоборот. У многих в жизни случались эпизоды, когда подаренные часы оборачивались скорым расставанием с любимым человеком. И пойди знай, совпадение это или нет. Подобные правила возникли не на пустом месте, обычно люди замечали какие-то закономерности и только потом записывали суеверие. В эпоху, когда у человечества в приоритете было дологическое мышление, к приметам и наблюдениям относились очень настороженно.

В результате часы, подаренные второй половинке, могут быть восприняты как намёк. Это вы можете даже не думать об этом, а другие люди относятся к событиям из своей жизни совершенно иначе. Презентовал «указатели времени», значит хочет расстаться. А в отношениях и так порядка нет, давно всё идёт не туда, частые ссоры… Видимо это финал и пора бы мне принимать решение. Таким образом можно накликать беду без участия потусторонних сил.

Сам себе враг!

Наши предки наделяли предметы особым смыслом. Например, часы считались чем-то очень личным, ведь именно по их времени вы живёте, носите на своей руке, то есть обмениваетесь энергетикой. Согласно убеждениям прежних поколений, это происходит моментально, в день покупки. Даже если вы их не носили, часы становятся частью вас. А вы их частью.

Когда вы дарите «указатели времени» другому человеку, то вместе с ними отдаёте кусочек собственной души и делите свою судьбу. Отныне вам нужно позаботиться о том, чтобы стрелки не остановились, в противном случае, по мнению суеверных людей, вас ждёт тяжелая болезнь и смерть. Можно верить, можно не верить, мы просто обсуждаем объяснения и рассуждения по теме статьи.

Можно ли дарить часы хоть кому-то?

В любом правиле есть исключения. На свадьбу, любимому человеку, пожилым родственникам и друзьям часы дарить однозначно нельзя. Но наверняка есть категории лиц, которым такой презент придётся весьма кстати и не причинит никакого вреда! Перечислим их.

Для начала узнайте чуть больше о человеке, которому собираетесь сделать подарок. Если он не суеверный, а часы нужны ему для работы или хобби, то смело вручайте! Например, спортсменам «указатели времени» требуются для тренировок, а специалисты во многих областях вынуждены засекать время. В общем, для дела можно!

Также никто не запрещает вам перенять опыт людей, которые точно знают, что нельзя дарить ножи, но всё равно это делают. Они просто берут с одаренного символическую плату и таким образом презент перестаёт быть подарком и становится товаром. Пусть заплатит вам 1 рубль и проблем нет.

Ещё одна категория людей, которым дарить часы можно это коллекционеры. В данном случае презент не будет использоваться как личная вещь, а значит риски накликать беду отсутствуют. Смело вручайте свой подарок и ни о чём не думайте, только убедитесь что такой модели у него нет.Иначе не обрадуется.