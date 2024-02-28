Долгое время считалось, что богатство это следствие двух факторов. Первый — наследство, которое просто упало на голову от родителей, дедушек и бабушек, а также удача. Поэтому так популярны фильмы про неожиданно возникшего дяди в США, который умер и оставил миллиарды своему далёкому родственнику. Отсюда же популярность лотерей и финансовых пирамид. Второй — высокий интеллект и высшее образование. Устройся на хорошую работу и будет тебе счастье. Оба имеют место быть, но что если дядя всё никак не умирает или выбрал не вас, а талантов и интеллекта не хватает для получения высокой должности? Почему не получается разбогатеть в иной ситуации?

Вскоре люди поняли, что ждать наследства можно целую жизнь и скорее всего пользы от этого не будет. Многие отличники стали посредственными менеджерами, а обладатели ценных навыков трудятся за копейки на благо начальства. Что-то в этой схеме не так. Ведь множество миллиардеров не являются гениями и начинали буквально с нищеты, при этом достигли успеха. В чём же весь секрет?!

Что мешает разбогатеть?

В большинстве случаев дело в мышлении. Даже обладая солидным стартовым капиталом и хорошим образованием, человек запросто может запретить себе грамотно распорядиться ресурсами. Не рискнул там, где следовало и напротив вложил туда, где всё прогорело. Мог работать на себя и кратно увеличить доход, но зачем-то продолжил оставаться в найме за стабильную и гарантированную, но очень маленькую зарплату. Недавно смотрел интервью одного комика, который рассказал любопытную историю.

Записи концертов покупают крупные телеканалы и предлагают как правило 1-2 миллиона рублей. Неплохо и вроде как заработок без дополнительных усилий, просто отдай видеофайлы и получи кэш. Большинство так и делают. Но «наш герой» создал сайт и стал выкладывать свои концерты туда по подписке. В результате вместо 2 миллионов зарабатывает 10. На ровном месте увеличил свой доход в 5 раз! Почему остальные так не смогли?

Отказ от ответственности

В психологии есть термин — внешний локус контроля. Ещё его называют болезнью бедных. Его суть в том, что человек убеждён в отсутствии возможностей самостоятельно управлять своей жизнью. Ему важно иметь тех, на кого можно свалить неудачи. При этом успехи должны взять на себя окружающие. Я школу закончил? Закончил. Диплом получил? Получил. На собеседование пришёл? Пришёл. Месяц отработал? Отработал. Где мои деньги?!

Причина кроется в подавлении личности на стадии самоактуализации. Когда ребёнок пытается проявить самостоятельность, пробует принимать решения и выбирать то, что интересно именно ему. Но родители не позволяют этого делать. Задают рамки и требуют выполнения обязанностей, навязанных ими. В ответ вознаграждают. Сделай уроки и приберись в комнате, тогда разрешу посмотреть мультики.

Привычка подчиняться властьимущим оборачивается отказом от ответственности. Формируется мазохистический тип личности, индивид ставит перед собой только одну цель — соответствовать ожиданиям вышестоящих в иерархии. И за это ждёт расплату. Разбогатеть в такой ситуации невозможно, за выполнение поручений много не платят. А вы больше уже и не хотите, рады тому что есть.

Неуверенность в себе

Здесь речь уже о так называемом синдроме самозванца. Человек имеет низкую внутреннюю самооценку и поэтому любые свои достижения считает случайными. Когда вы ему говорите «ты так классно рисуешь, у тебя талант, ты мог бы на этом зарабатывать’, он ответит что-то из серии «да это просто так получилось, какой дурак за это заплатит, даже стыдно брать деньги за такое..».

Если вы считаете свой успех незаслуженным, значит развивать его и уж тем более требовать оплату у вас не получится. Наверняка прямо сейчас вы обладаете навыками, которые могли стать востребованными, но никак не используете имеющийся ресурс. Большинство миллионеров не являются сверхталантливыми и необычайно везучими, они просто умеют продавать. А людей, готовых покупать, пруд пруди. Все мы знаем, что Ван Гог умер в нищете, но также нам известно, что его труды стоят миллионы! Творил, но не продавал.

Кривые убеждения по поводу денег

Самый популярный миф — большие деньги честным трудом заработать невозможно. Таким образом вы загоняете себя в рамки из которых прямо следует, что стать богатым = быть плохим человеком. И отныне психика делает всё, чтобы этого не допустить. Вам могут поступать предложения, вы можете оказаться в нужный момент в нужном месте, но своими руками разрушите собственную мечту. Потому что никто не хочет быть плохим, а в вашем понимании зарабатывать большие деньги означает именно это.

Вы будете правы, если скажете, что многие богатые люди это воры, жулики, преступники и мошенники. Возможно их даже большинство. Но во-первых вы отказались встать на их место, пустота заполнилась всяким сбродом. Во-вторых вы могли изменить этот тренд, стать богатым и при этом хорошим. Но ваша психика уже пропитана установками, которые мешают реализации такого плана. Уоррен Баффет обладает миллионами долларов, при этом язык не повернётся сказать, что он получил их нечестным путём и уж тем более обвинить «оракула их Омахи» в преступности.

Второй популярный миф — большие деньги даются только тяжёлым трудом. То есть количество заработанного прямо пропорционально количеству усилий. Всем, кто так думает, я всегда привожу один и тот же пример. Возьмите кирпич и в течении 10 часов несите его. Можете из стороны в сторону, а можете идти по прямой. Устали? Очень тяжело? Вы потратили огромное количество сил и этот труд точно был тяжёлым. Теперь суйте руку в карман, посчитайте сколько там денег. Ничего нет? Вам не заплатили? Странно, вы ж работали!

Получается для получения дохода важно не количество усилий, а готовность кого-то заплатить вам деньги за совершенные действия. Здесь то и выясняется, что даже за самую сложную работу люди не всегда хотят давать вам деньги, возможно конкуренция высокая. Знаете почему грузчики, которые буквально гробят здоровье, получают меньше, чем менеджер по продажам, который сидит в тёплом офисе за ноутбуком и попивает чай? Потому что первого очень легко найти, достаточно чтобы он мог носить грузы определенного веса, квалификация не требуется. А вот настроить рекламу в директе и принести бизнесу прибыль способны далеко не все.

Таким образом оба вышеперечисленных убеждения являются абсолютно ложными. Но наверняка именно вы думаете, что по-другому не бывает. Единственная эффективная мысль богатого человека звучит так — я должен делать то, за что готовы платить большие деньги. Не хотите быть грузчиком за 40 000, просто получите профессию директолога и зарабатывайте 100 000.

Очевидно это не просто, но зато теперь нам понятно одно — количество денег зависит не от количества усилий и преступности деятельности, а от банальной готовности кого-то за это заплатить. Поэтому один по 8 часов в день занят тяжелым трудом за копейки, а другой кривляется перед камерой и получает миллионы рублей от рекламодателей, желающих показать свою рекламу его подписчикам. Правильно это или нет я понятия не имею, но это факт с которым приходится мириться. По-другому не будет никогда.

Теория недостаточности

В эту ловушку попало огромное количество людей. Попробую объяснить максимально просто. У вас есть 5 000 000 рублей и вы решили построить завод. Естественно владельцы заводов хорошо зарабатывают и вам хотелось бы также. Но вот беда — 5 000 000 это действительно большие деньги, но для достижения вашей цели их просто недостаточно. В результате вы потратили приличную сумму, но не получили ровным счётом ничего. Максимум возвели стены и даже на ремонт не хватило.

Звучит абсурдно, но люди же так делают. Я работаю финансовым консультантом с 2017 года, ко мне часто обращаются люди, желающие создать пассивный доход. Жить на дивиденды очень здорово, даже в случае болезни или потери работы вы остаётесь на плаву. Математика проста, на момент написания статьи вам нужно всего около 4 000 000 рублей, чтобы в первый же год получить около 400 000 только в виде дивидендов, не считая роста курсовой стоимости (которую инвесторы и не считают, потому что акции могут и подешеветь). Но нам до этого дела нет, главное выплаты.

Однако у человека только миллион. Он его инвестирует, но на пассивный доход явно не хватает. Потратил большие деньги, а желаемого не получил. Тогда надо либо цель менять, либо нужную сумму искать. Точно также люди забывают о влиянии времени. Положив 4 000 000 на вклад в первый год вы получите даже больше, но дивиденды каждый год растут, следовательно на второй и третий год акционеры обгоняют вкладчиков, но вы просто не дождались этого момента.

Второй пример — сегодня популярны телеграм каналы. И на них можно хорошо зарабатывать, но для этого требуются вложения. Один подписчик привлечённый через рекламу обходится в среднем в 50 рублей. Чтобы получать хорошие предложения от рекламодателей нужно хотя бы 10 000 подписчиков. Здесь математика следующая — cpm равен 600 рублям, опять же в среднем. За один рекламный пост вам заплатят 6 000, а за месяц это можно повторять около 20 раз. Итого 120 000 рублей дохода.

Но, вам придётся потратить 500 000 рублей на создание такого канала. И тут мы снова видим теорию недостаточности, человек создал какую-то группу, позвал туда 10 друзей и сетует, что подписчики не прибавляются, рекламодатели не приходят, денег нет. И так во всём. Мы хотим разбогатеть, но забываем о простых теориях и в результате либо не добираемся до нужных значений, либо вкладываем деньги в проекты, которые требовали гораздо больше. Просто теряем деньги.

Вместо итога

В большинстве случаев разбогатеть не получается из-за ошибок в планировании. На каждого из нас периодически сваливаются какие-то деньги, будь то выигрыш в лотерее, наследство или период высоких заработков. Один мой знакомый получил от умершей бабушки миллион рублей, сделал ремонт, купил подержанный автомобиль, приоделся. Деньги быстро закончились и он вернулся к привычной бедности.

Победители лотерей редко что-то меняют в своей жизни. Можно без труда найти сотни историй о людях, которые за считанные месяцы «слили» миллионы и даже десятки миллионов. В 2021 году в России стало известно о судьбе победителя «русского лото», который за три месяца прогулял 10 000 000 рублей и вернулся на старую работу за 25 000 в месяц.

Все успешные люди уверены в себе, не ждут чудес, а чудят сами. Рискуют, но всегда учитывают теорию недостаточности. Ищут не работу, а тех, кто готов заплатить. Не гонятся за одобрением общества, не стремятся стать жертвой, чтобы получить внимание, жалость и сочувствие. Придерживаются правила — если я могу брать деньги напрямую, то зачем мне посредники?

И всё это в совокупности приводит к успеху. Остальные могли разбогатеть, но сами себе запретили это сделать. Или выбрали неверную цель. Дело было прибыльным, но требовало вложений, которых под рукой не оказалось. Четырёх миллионов достаточно чтобы уйти на пенсию уже сегодня, а вот для открытия пятизвёздочного отеля скорее всего не хватит. Но кто-то обязательно попробует и прогорит..