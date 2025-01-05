Почему на похороны нельзя смотреть из окна?

Стать свидетелем похоронной процессии несложно, даже если вы живёте в городе. Не имея личного знакомства с покойным многие люди просто наблюдают за происходящим, не присоединяясь к провожающим. Однако суеверия гласят — это довольно опасное действие, гораздо опаснее, чем лицезрение сварки. Но что может случиться и почему на похороны нельзя смотреть через окно? Давайте разбираться.

Это неуважение к покойному и скорбящим

Для начала никакой мистики. Людям не нравится когда за ними подглядывают и подсматривают, а в данном случае складывается именно такое впечатление. Будет лучше, если вы выйдете попрощаться с умершим, проводите его в последний путь, выразите скорбь его родным и близким, окажете им поддержку своим присутствием.

Если же вы совершенно не знакомы с покойным, то и разглядывать вам нечего. Это не кино и не сериал, смотреть здесь не на что. В большинстве случаев человек не просто смотрит в окно, он обсуждает, а нередко и осуждает происходящее. Оценивает количество людей, предполагает причину смерти, разглядывает скорбящих. Сильно ли плачут или всем как будто всё равно. Старый человек умер или молодой. Как одеты провожающие.

Это форма сплетен, которая совершенно неуместна в данном случае. Люди могут «подсматривать» в одиночку, а иногда с кем-то в паре. Таким образом действие представляется неуважением к умершему и его близким. Вы либо выйдете на улицу, чтобы поучаствовать в прощании, либо закройте окно, так как это не ваше дело.

Душа может застрять в мире живых

Суеверные люди с опаской относятся не только к зеркалам и другим отражающим поверхностям, но и к стёклам. Во-первых при неудачном стечении обстоятельств они также могут отражать картинку, что обернётся интересом души к квартире наблюдающего. Во-вторых её может притянуть живая энергетика, находящаяся по ту сторону окна. И тогда, по мнению эзотериков, душа может заблудиться и навсегда остаться в вашем жилище.

Поэтому во время похорон, проходящих мимо вашего дома, лучше занавесить окна плотной тканью, либо напротив, открыть раму, чтобы проститься с покойным и помолиться за него. Именно наличие стекла между вами и умершим является источником риска и будет полезно избавить себя от возможной опасности.

Источник негативно окрашенных эмоций

Не имеет значения, были вы знакомы с умершим или нет, в любом случае похороны это трагическое событие, наполненное болью утраты. Провожающие плачут, скорбят, одеты во всё чёрное. Иногда слёз и причитаний так много, что невольно испытываешь эмоциональные страдания, сожалея о случившемся. И это даже при том, что умершего вы никогда лично не знали.

Мир современного человека и без того полон негатива. Достаточно включить телевизор, чтобы на тебя вылили ведро ненависти, презрения, шокирующего контента и агрессивной пропаганды. Люди стали слишком злыми просто потому что гнев и насилие преследуют их повсюду.

Помочь в данном случае вы уже ничем не можете, покойного провожают в последний путь, исправить ничего нельзя. Наблюдая за процессией ваша психика получит множество поводов для генерации негативно окрашенных эмоций. Жизнь скоротечна, вот так в один день закроют крышку гроба и всё, тщетность бытия… Тяжело смотреть на убитых горем родителей, детей, супругов и друзей умершего. Многие бьются в истерике от собственного бессилия. А вы на всё это смотрите..

Вместо итога

Церковь запрещает верить в суеверия, да и обоснованны они не очень. Наши предки просто боялись всего подряд, чтобы невзначай не навлечь беду. Пытались объяснить несчастья различными событиями, которые не имели ничего общего с реальностью. Если вдруг заболел и умер ребёнок, то это конечно не от слабой медицины и не от скудного питания, а исключительно из-за того, что он на прошлых выходных за похоронами через окно наблюдал.

Единственные причины, по которым нельзя смотреть на похороны через окно, вполне логичны и лежат в плоскости психологии. Во-первых это некрасиво выглядит, как будто неуважение к покойному и его близким. Подсматриваете, подглядываете, обсуждаете. Не надо так.. Во-вторых испортить себе настроение глядя на скорбящих, довольно просто, но есть ли в этом какой-то смысл? Горе приходит в каждый дом, сегодня не ваша очередь, вы либо выйдете чтобы поддержать и проститься, либо закройте окна, не нагружайте собственную психику негативом.