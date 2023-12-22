На планете 8 миллиардов человек, конкретно в вашем городе их может быть от нескольких сотен тысяч до десятка миллионов. Прямо вокруг нас с учётом возможностей интернета постоянно присутствует как минимум 30-40 кандидатов на роль партнера в отношениях. Какие бы цифры мы не приводили факт останется фактом — выбор всегда есть. Но почему мы влюбляемся в определенного человека, порой совершенно нам неподходящего, а иногда и крайне проблематичного?

Со нормальными отношениями всё более менее понятно. Два человека имеют одинаковые цели и планы, они обладают ментальным здоровьем, адекватной самооценкой, надёжным типом привязанности. Весь этот компот позволяет выстраивать коммуникацию без насилия и в конечном счёте возникает устойчивый романтический союз. Но ведь есть другие пути и они куда популярнее у большинства людей. Перечислим основные.

Перенос фантазий

В большинстве случаев психика анализирует окружающие её объекты, после чего наделяет их характеристиками. Видим бочку, используем целый ряд психических процессов и понимаем — она вместительная, красного цвета. С людьми весь механизм устроен точно так же. Кто добрый, кто привлекательный, кто опасный или скучный становится понятно после короткого взаимодействия. Научно доказано, что люди чувствительны к аттрактантам и репеллентам окружающих.

Но бывает и исключение из правил. Психика совершает ошибку и вместо анализа объекта идёт от обратного. Берёт за основу собственные фантазии, ожидания, стереотипы и желания, после чего «приклеивает» их к рандомному человеку. Он с помощью манипуляции убедил что соответствует или это произошло полностью случайно, уже не разберешь. Но мы начинаем видеть в спутнике то, чего на самом деле нет. Идеализируем и влюбляемся, хотя по факту не во что!

Потом люди искренне не понимают как это с ними произошло. Ведь и близкие предупреждали и «симптомов» много было. Но глаза словно пеленой закрыло, в упор ничего не видел(а), зато слепо верил(а) в порядочность, красоту, ум, честность, храбрость, ответственность. Прошло время и стало понятно — мне всё померещилось, ничего подобного и близко не было!

Отыгрыш сценария

В детстве мы все проживаем какой-то опыт. Взаимодействуя со значимым взрослым пробуем на себе различные роли, учимся контактировать с разных позиций. Ещё Фрейд утверждал, что девочка в раннем детстве пытается выстраивать отношения с отцом и именно этот период станет фундаментом её навыка участия в романтическом союзе.

Например, девочки выросшие без отца в большинстве случаев возвращаются к этому сценарию будучи взрослыми, чтобы не допустить повторения травмы, они требуют гарантий и «ведутся» на показательную надёжность. Подобная схема и загоняет их в объятия абьюзера, как показывает практика.

Или мальчик, который не имел опыта безопасной зависимости. Чтобы быть любимым и получить внимание значимого взрослого нужно было соответствовать его ожиданиям, подстраиваться, заслуживать, угождать. Ведёшь себя хорошо — иди обниму. Не сделал как сказали — плохой, дуй в угол и сиди без конфет! В будущем он будет подстраиваться под девушек и выбирать только тех за кем нужно бегать. Догоняющий всегда притягивает убегающего, это закон вселенной.

Вот ещё пример — добрый, любящий и заботливый папа, которого унижала, оскорбляла или подавляла деспотичная мама. У дочери создаётся ощущение, что мать лишила её отцовской любви, отняла, отобрала. Во взрослой жизни сценарий повторится, но теперь девочка уже не ребенок и имеет все необходимые ресурсы, чтобы достойно конкурировать с другими женщинами. Её выбором станут бабники и женатые мужчины. Пока у него есть супруга, любовницы или претендентки, его ценность высока и девушка, отыгрывая свой сценарий, будет влюбляться и любить.

Поиск одобрения

Людям с синдромом спасателя свойственно искать «аварийных» партнёров, чтобы помогать, вытаскивать из бед, тащить на себе. По их мнению общество должно оценить героические поступки, похвалить, признать, наделить почётом и уважением. Любая бросила бы пьяницу, а Татьяна вот не уходит, работает за двоих, по дому всё делает, вытаскивает его из РОВД, платит по его долгам, настоящая женщина!

Любой бросил бы жену после измены, но Виталий не такой. Он борется за сохранение семьи, воспитывает чужих детей как своих, прощает возлюбленной все её грехи, терпит оскорбления и всё равно приносит всю зарплату в дом! Настоящий мужчина, молодец, сейчас таких мало.

Гоняясь за чем-то подобным «спасатели» пытаются спасти свою самооценку. Совершить героический поступок, чтобы люди заметили, похвалили, одобрили. И данная модель поиска второй половинки крайне популярна, многим правда очень хочется найти проблемного, чтобы за его счёт заслужить уважение общества.

Два сапога пара

Из всего окружения нас может зацепить человек, имеющий схожие интересы и потребности. Только в отличии от здоровых отношений здесь речь идёт о деструктивных желаниях. Это как попасть в вагон некурящих, а потом вдруг узнать, что в соседнем купе мужики дымят как не в себя. Сразу хочется переселиться к ним.

Мы влюбляемся в определенного человека не только исходя из логики, эмоционального комфорта и наличия общих планов на жизнь. Порой мы просто понимаем, что закрывать свои потребности рядом с ним будет удобнее. Скучно жить с ЗОЖником, если вы дама пьющая. И встречаться с любительницей всего жареного и солёного, если вы вечно на диете. Да, противоположности притягиваются, но бывает и наоборот.

Вместо итога

Мы не вступаем в отношения случайно, всегда есть мотив и причина. Определенный человек привлек к себе внимание потому что отозвался вашей психике, дёрнул за нужные ниточки, спровоцировал конкретные реакции. И к сожалению это не всегда подходящие люди, зачастую даже опасные и непригодные. Но на данном этапе нужен был именно он. Нуждались вы именно в этом.

Если раз за разом ваши партнеры оказываются «не теми», а сами отношения оборачиваются насилием и эмоциональными качелями, то стоит всерьёз задуматься над своей моделью выбора. Вероятнее всего в ней имеется какой-то сбой, который сам по себе никуда не денется. Придётся проработать.