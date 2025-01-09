Предложить девушке выйти замуж это только половина дела. Важно сделать это правильно, соблюдая все мыслимые и немыслимые правила. Мужчины в этих вопросах оказались крайне изобретательны, например популярной идеей является предложение сделанное на крыше высотки. Или можно подговорить посетителей торгового центра, чтобы в самый неожиданный момент толпа начала аплодировать, вокруг заиграла романтическая мелодия и совершенно незнакомый человек принёс букет из 101 розы. Кто-то в своей оригинальности пошёл ещё дальше и спрятал кольцо в пельмень, чтобы за ужином спутница услышала «давай поженимся?». Но это всё только контекст, ведь всем известно, что парень должен обязательно принять правильную позу. Вот об этом сегодня и поговорим. Почему мужчины встают на колено когда делают предложение и надо ли так делать?

Что такое проскинеза и при чём тут колени?

Вставать на колено придумали древние Персы. У них возникла целая традиция, согласно которой перед царём нужно было сначала приклониться, затем встать на одно колено, а после этого поцеловать ноги. Парадоксально и то, что люди мечтали пройти такую процедуру потому что только так можно было приблизиться к солнцеликому и стать чуть ближе к всемогущему господину. Азиатские подданные готовы были в очередь вставать, чтобы совершить проскинезу.

Чуть позже ощутить себя могучим царём решил и Александр Македонский. Но в его империи дела с коленопреклонением не заладились. Окружение, которое оказалось родом из Эллады и Македонии, восприняли данную традицию как унижение и категорически отказались вставать на колено. О том, чтобы целовать царя в ноги, даже речи не шло. Поэтому проскинеза не прижилась и на долгие столетия осталась лишь воспоминанием.

О, мой рыцарь..

Романтический подтекст коленопреклонение обрело в эпоху рыцарей. Сами рыцари существовали в Европе с 8 по 15 век, но наибольшего расцвета достигли ближе к 13. У них вообще было много интересного, например любовь практиковалась чаще платоническая, без малейшего намёка на физическую близость. Рыцари то и дело влюблялись в замужних женщин, которым обещали даровать свою свободу и жизнь, при необходимости. Совершали подвиги, защищали, оберегали, готовы были пойти на смерть во имя своей принцессы. А взамен ничего.

Девушку буквально боготворили, поэтому часто использовали ритуалы, адресованные Всевышнему или Лорду. Разницы особой не было, и тут и там рыцарь давал клятвы и присягал на верность. Тут то и всплыла древняя традиция вставать на колено перед тем, кому ты, твоя жизнь и свобода принадлежат полностью, без остатка. Тяжеловооруженный всадник признавался в любви и вставал на колено, чтобы подчеркнуть превосходство дамы сердца над собой.

Истории о рыцарях вообще очень красивы. Это были феодалы, особый класс граждан, которые умели красиво ухаживать, обладали манерами и при этом достойно сражались в боях. Однако появление огнестрельного оружия, дешёвых наёмников и современной армии лишило всадников всякого смысла. Они оказались никому не нужными. И самое обидное, что дамам, перед которыми они вставали на колено и ради которых многим жертвовали во имя любви, они также были не нужны. Платоническая любовь на то и придумана, чтобы витать в облаках, соблюдать ритуалы и наслаждаться общением, а не рожать детей, создавать семьи и баловаться плотскими утехами.

Знак покорности

Ещё одним обоснованием коленопреклонения также являются рыцари. Почитав множество литературы по этой теме я вдруг обнаружил, что на колено кроме древних персов и рыцарей в Европе никто не вставал. Но тут интересно ещё и для чего они это делали. Первая версия описана выше, она заключается в признании женщины чем-то между Богом и Лордом. Но оказывается есть другая версия.

Вставая на правое колено рыцарь оказывался беззащитным, потому что ножны располагались слева и человек физически не мог быстро достать оружие. Такой жест применялся во время посвящения, а также в общении с женщиной. Он символизировал покорность и доверие, выражал готовность быть полностью беззащитным перед лицом своей избранницы. Конечно всё это было формальностью, одним из знаков, популярных во времена рыцарей и принцесс!

Вместо итога

Таким образом версий всего две и обе намекают на преклонение перед женщиной, как перед божеством. Как к этому относиться пусть каждый решает сам. С одной стороны это акт унижения, нарушающий баланс значимости в отношениях. А с другой никто не говорил, что всё это всерьёз. Можно было бы сказать, что подобные действия являются данью традициям, только вот и традиция это не наша. Зародилась то ли в древней Персии, то ли в средневековой Европе. Где-то во Франции или Испании. Лично я, изучив информацию, не могу ответить на вопрос «Почему мужчины встают на колено когда делают предложение», наверное это просто акт поклонения спутнице, либо несуществующая традиция, которую кто-то очень хорошо пропиарил.