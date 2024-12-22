А вы когда-нибудь задумывались над тем, почему мужчины носят галстуки? Во многих журналах моды этот атрибут одежды называют самым бесполезным аксессуаром, при этом сам он больше напоминает петлю на шее, которую ещё нужно научиться завязывать. Существуют специальные курсы, обучающие данному мастерству, но до сих пор сотни тысяч представителей сильного пола просят супругу помочь, потому что самостоятельно с задачей не справляются. И ради чего все эти муки?!

Как и когда появился галстук?

Принято считать, что первые галстуки, точнее их подобие, появились во время тридцатилетней войны. Тогда религиозный конфликт между католиками и протестантами Римской империи захватил практически всю Европу. Одним из важных участников бойни была Франция, которая использовала хорватских наёмников для достижения поставленных целей. А те, в свою очередь, запомнились забавными платками, повязанными на шею. После завершения войны воины предстали перед Людовиком 14 и тот заметил необычный элемент одежды, что вызвало бурный интерес.

Оказалось, что шейные платки выполняют огромное количество функций. Во-первых утепляют шею в случае ветров и холодов. Во вторых в жару ими удобно смахивать капли пота с лица. В третьих намочив аксессуар, его удобно применять в качестве мокрой тряпки. В четвёртых получив ранение, платок эффективен при затягивании конечности выше раны. В пятых разные цвета шейных платков помогали отличать на поле боя своих от чужих. В общем вещь крайне полезная и многофункциональная. Королю она настолько понравилась, что он дал ей название «La Cravate» и велел произвести для него такую «штуку». Это был 17 век.

В 19 веке шейные платки появились уже в Англии. Их слегка доработали, сделали и удобнее и симпатичнее, поэтому аксессуар быстро набрал популярность. Использовали его уже не только военные, но и мирные жители. В 1924 году некий Джесси Лангсдорф, будучи предпринимателем, запустил серийное производство галстуков и эта дата считается днём рождения «шейной петли». С тех пор каждый уважающий себя джентельмен обязан его носить.

Для чего галстук современному человеку?

Вещь действительно многофункциональная, только зачем она офисному работнику, который на поле боя окажется очень вряд ли, а смахивать пот и перетягивать раненую ногу ему придётся с ещё меньшей долей вероятности? В современном мире поменялся не только внешний вид галстука, но и его предназначение. Теперь это скорее показатель статуса, без которого нельзя себе представить мужчину занимающего высокую должность. Перечислим основные потребности людей, использующих этот атрибут одежды.

Демонстрация своего положения в обществе. Галстук чаще всего завязывают мужчины, желающие продемонстрировать своё положение в обществе. Это либо предприниматель, либо чиновник. Чтобы окружающие сразу понимали, что перед ними деловой человек, необходимо показать им дорогой аксессуар именитого бренда. Абы какая повязка на шею тут не годится, важна дороговизна! И самое интересное то, что согласно опросам это действительно работает. Девушки идентифицируют таких представителей сильного пола как «обладатель статусной должности».

Отличительная черта студентов. В некоторых странах университеты используют галстуки по старинке, для того чтобы отличаться от всех остальных и сообщать о принадлежности к определённому факультету. Такая традиция хорошо знакома и советским людям, неоднократно завязывающим на своей шее специальный пионерский галстук. На улице подобный сигнал легко считывался и все понимали, что перед ними именно пионер, а не кто-нибудь другой.

Элемент дресс кода. Здесь мнение людей по поводу «шейной петли» неоднозначное. Если человек соглашается одеваться так, как требует начальство, значит он по всем признакам подчинённый. Офисный планктон. Даже шутка на этот счёт имеется — мужчины, которые носят рубашку, пиджак и галстук, всегда работают на мужчин, которые носят шорты и сланцы. И стоит признать тот факт, что есть в этом высказывании доля правды. Скорее всего даже львиная доля..

Польза для ораторов. Люди, которые выступают на публику или часто дают интервью, сталкиваются с несколькими проблемами. Во-первых рубашка расползается по причине незафиксированного воротника. Во-вторых психологи выяснили, что зритель акцентирует внимание на лице только при наличии галстука. Это банальный визуальный эффект, который вынуждает замечать мимику говорящего. Поэтому многие мужчины покупают галстук не забавы ради, а исключительно с практической точки зрения.

Вместо итога

На сегодняшний день галстуки потеряли свои первоначальные функции. Войны конечно же не прекратились, к великому сожалению, но перетягивать раны лучше специальным жгутом, а от ветра спасают отлично спроектированные элементы формы. Да и пот с лица можно убрать множеством иных методов, не обязательно привязывать на шею платок. Имиджевая история, которая позволяла выделиться из толпы и заявить о своём статусе, тоже подходит к концу. Сегодня человек в галстуке выглядит не как большой начальник, а как жалкий подчинённый, который вынужден наряжаться как новогодняя ёлка, чтобы соответствовать идиотским правилам руководителя. Найдётся ли галстуку новое применение, пока неясно, но вполне возможно спустя несколько десятилетий мы окончательно забудем об этом аксессуаре. Впрочем, чего загадывать, будем посмотреть!