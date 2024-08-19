Почему мужчины любят стерв? Мнение психолога

Чтобы полноценно ответить на вопрос «Почему мужчины любят стерв», необходимо немного погрузиться в терминологию. Согласно словарю Даля стерва это дохлое животное, мертвечина, падаль. В отношении женщин это слово применяется в ином контексте и обозначает скандальную, подлую, со скверным характером. Представительница нежного пола рядом с которой невозможно оказаться в эмоциональном комфорте, она всегда держит в тонусе, регулярно провоцирует конфликты и способна выходить из них победителем просто потому что давит оппонента наглостью.

Под словом любовь в контексте нашего вопроса мы подразумеваем нездоровую привязанность и зависимость. Так как уважение и эмоциональный комфорт с точки зрения психологии здесь отсутствует, говорить о любви будет неправильно. В результате мы получаем примерно такую конструкцию — почему некоторые мужчины предпочитают оставаться рядом со скандальными и непригодными для здоровых отношений женщинами? Что вынуждает их терпеть унижения?

Привычная модель коммуникации

Выбор партнера во взрослой жизни тесно связан с детско-родительским опытом. Вариантов здесь очень много, но самый примитивный можно образно охарактеризовать как предпочтение привычного новому. Проще говоря человек находит спутника, который повторяет те принципы и условия коммуникации, которые были использованы родителем.

Если у мальчика в детстве отношения с мамой выстраивались по модели иерархии, где она власть, а он подчинённый, то и во взрослой жизни ему будут нравиться хозяйки. Опять же слово «нравится» мы употребляем не в контексте наслаждения, а с точки зрения привычки. Всегда так было, по-другому не бывает, пусть ничего не меняется. Мама командовала, ругала, подавляла и обесценивала, пусть женщина делает также.

В результате стерва даёт мужчине эмоции, которые он считает необходимыми. Может и не кайфует от них, но его подсознание убеждено — если нет насилия, то и любви нет! Поэтому спокойные, добрые и нежные девушки, уважающие такого парня, будут ему неинтересны. Он сквозь презрение и конфликты движется к ласке и заботе. Иной путь кажется ему несуществующим или как минимум опасным. Никогда такого не было, зачем начинать?!

Критическое падение самооценки

Иногда люди замечают парадоксальную ситуацию — успешный, привлекательный и обеспеченный мужчина живёт со скандалисткой и хамкой. Это как раз тот случай, когда стерва не удерживает спутника, более того всем своим поведением кажется отталкивает его, но тот даже не думает уходить. Терпит и начинает любить ещё сильнее. Происходящее кажется нелогичным, но только до того момента как мы обратимся к психологической теории.

Самооценок у каждого из нас две. Первая внутренняя, вторая внешняя. Они под влиянием внутренних и внешних сигналов постоянно меняются, в статичном положении не находятся никогда. И в этом нет ничего страшного, однако иногда расхождение между ними становится критическим и тогда индивида ждут различные последствия. В нашем случае можно говорить о падении внутренней самооценки, которая сильно отстала от внешней. Тогда психика начнёт «прибиваться к одному из берегов», а вниз как известно идти легче.

Подобный процесс называется самоунижением. Ранее я о нём уже рассказывал. По итогу сознание нуждается в источнике негатива для подтверждения своей никчёмности. Как и почему это происходит здесь рассказывать не буду, об этом было много отдельных статей. Просто зафиксируем один любопытный факт — вы думаете что мужчина терпит унижения, оскорбления, обесценивания и скандалы, а он на самом деле ими питается. Психика нуждается во всём вышеперечисленном, с помощью стервы это удаётся получить. А с другими девушками ему скучно.

Важно понимать, что сам представитель сильного пола эти процессы может не осознавать. Они на приёме у психолога когда о подобных механизмах узнают, приходят в ужас. Потребности есть осознанные, а есть подсознательные и мы сейчас говорим о вторых.

Нездоровая привязанность

Этот пункт лучше выделить. Дело в том, что страдать в отношениях это привычка. Не случайность, а именно осознанный выбор. Стервы только на первый взгляд кажутся истеричками и психопатками, в действительности их скандальность и конфликтность нередко сменяется нежностью и лаской. Таким образом ценность второго кратно увеличивается наличием первого.

Дефицит всегда толкает стоимость вверх и когда чего-то хорошего становится много, мы перестаём его ценить. В отношениях со стервой присутствуют эмоциональные качели, то есть комфорт сменяется насилием и последнее постоянно преобладает. Когда баланс значимости нарушается в сторону партнёра, возникает нездоровая привязанность. В такой ситуации психика начинает тратить ресурсы на восстановление своего положения, индивид пытается заслужить одобрение, получить похвалу.

Стерва идеальный партнёр для подобных «игр». Если мужчина склонен к иерархии и с удовольствием вступает в модель «убегающий-догоняющий», то другие девушки ему совершенно ни к чему. Здесь он получает унижения и дистанцирование, с которыми начинает бороться и в случае локального успеха получает свою дозу эндорфинов.

Вместо итога

Мы не можем однозначно ответить на вопрос «почему мужчины любят стерв», потому что размыта терминология. Все по-разному понимают любовь и мало кто разобрался с понятием «стерва». Выше описаны самые популярные причины желания мужчин вступать в отношения, где нет эмоционального комфорта, либо его нужно добиться, подождать, выстрадать. Есть какая-то вторичная выгода, ради которой всё затевается, либо речь идёт о зависимости. Каждую ситуацию следует разбирать индивидуально.