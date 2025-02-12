Почему мужчины домогаются женщин? Мнение психолога

В основе любого романтического союза находятся этапы знакомства, выражения симпатии и заявление о своих потребностях. Однако каким образом достичь всех трёх поставленных целей, чтобы не угодить во френдзону, не потратить время в пустую и доступно объяснить желания, сохранив высокие шансы на успех, совершенно непонятно. Выбирая различные инструменты представители сильного пола нередко переступают черту, за которой ухаживания превращаются в агрессивное насилие. Виноваты ли в этом сами девушки? И как стереотипы вынуждают парней по всей планете игнорировать их личные границы? Сегодня попробуем выяснить почему мужчины домогаются женщин.

Контекст, в котором домогательства становятся нормой

Поведение индивида всегда является ответной реакцией на окружающую среду. А в неё входят мораль, обычаи, традиции, законы, правила. Следовательно мужчина, применяющий эмоциональное насилие, шантаж, угрозы и физическую силу, не закрывает свои потребности напрямую, он использует всё это для достижения своей цели. Интима, отношений, присутствия спутницы, её внимания к своей персоне. Неважно чего именно он хочет, важно лишь то, что в его окружении сформировались определённые рамки дозволенного и обязательства, без которых получить желаемое невозможно. Теперь расскажу в чём наши главные ошибки.

Конечная точка действий

Ухаживания в широком смысле это трудоёмкий и энергозатратный процесс. Вам нужно знать чего хочет девушка, добыть это, организовать, вручить. На всё требуются ресурсы, такие как время, усилия и деньги. Когда индивид вкладывается во что-либо, его психика фиксирует затраты и ждёт компенсации. Мы можем заплатить 100 000 рублей за телевизор, но остаться довольными, потому что теперь у нас есть шикарный экран, на котором показывают фильмы, футбол и телепередачи. Но что если вы просто выронили из кармана тысячу? Потеряли. Сумма кратно меньше, но человек расстроился. Это довольно логично, не так ли?

Теперь вернёмся к теме статьи. Когда мужчина имеет конкретную цель и ищет способы её достижения, важно не ошибиться с тем и другим. В его планы не входило водить тебя по ресторанам, покупать цветы и подарки, чтобы увидеть улыбку и услышать спасибо. А если провалы случаются регулярно, то в подсознании представителя сильного пола накапливается «долг». Сводил 10 девушек на свидания, потратил кучу денег и времени, но ни одна не дала. Хотя цель заключалась именно в этом. Или полгода ухаживал за женщиной, вбухал гору ресурсов, но замуж она так и не пошла, хотя именно такого финала он ожидал.

Возникает вопрос — девушкам начать давать за каждый кусочек пиццы и выходить замуж за любого, кто припёрся на свидание с цветами? Или мужчинам стоит прекратить любую активность, направленную на представительниц противоположного пола? Подписывать договор, в котором указан объём потраченных денег и услуги, оказанные взамен? Что делать вообще?! К счастью выход есть.

Ухаживать нужно за своей женщиной. До того момента, как она вступила с парнем в любой формат взаимоотношений, никаких ухаживаний быть не может. Вы два свободных и самодостаточных человека, которые на свиданиях увлечены выполнением каких-то совместных задач, например спортивные занятия, прогулки, игры, разговоры. Узнаёте друг друга и оцениваете степень эмоционального комфорта от присутствия. Здесь никто не обязан ни за кого платить, никто не должен доказывать своё право на встречи, добиваться внимания и конкурировать с другими.

В противном случае вы провалите баланс значимости, а девушка попадёт в список должников. Психика будет думать, что она вам чем-то обязана и тогда либо начнутся домогательства, либо агрессия. Зайдите в любые посты по теме и увидите сколько гневных мужчин с ненавистью высказываются о женщинах. Это те, кто не решился «выбивать долги» силой. Они мстят всему женскому роду другими методами, оскорбляют их, презирают и втаптывают в грязь словами. Потому что для его подсознание условия были просты — я ухаживаю, ты соглашаешься на близость. Просто интим или серьёзные отношения, неизвестно, тут у всех по-разному. Но он свою часть договора выполнил, а вы нет. Ожидания не оправдались, возникла обида. Это же так просто.

Взаимность как основа коммуникации

Все участники общества должны уяснить один базовый закон — фундаментом любой коммуникации является взаимность. Но многие девушки считают, что проявлять симпатию должен мужчина и быть настойчивым он тоже обязан. Огромное количество историй связаны с тем, что представительница нежного пола была не против, но для приличия сказала ‘нет». Парень отступил, но на него обрушился хейт. Что за мужик такой, исчез при первом отказе, не боролся за любовь, значит не нужна была, тот кто любит по-настоящему, из под земли достанет! Иногда ситуация ещё сложнее. Мужчину погружают в конкурентную среду, заявляя о том, что претендентов много, добивайся. И гнобят тех, кто отказался.

В результате формируется убеждение — женское нет это пустой звук, я должен быть настойчивым, чтобы получить желаемое. На взаимность всем плевать и довольно проблематично разделить тех, чьё нет означает «нет» и тех, чьё нет означает «да, но будь смелее». Если женщины никогда не говорят правду и всегда отвечают отказом, при том что шансы всё равно есть, то теряется всякий смысл прислушиваться к ним. Какая разница чо она там болтает, мне нужно выиграть конкуренцию, разогнать всех прочик ухажёров, прижать её к стене и унести к себе домой. Хотела добытчика, способного охотиться на жертву? Вот он я. Я тебя отвоевал, ты мой трофей, не рыпайся.

У меня тоже бывали такие истории. Однажды я несколько раз предлагал знакомой увидеться, но каждый раз она отвечала отказом. Пришлось найти другую. Но спустя примерно год мы случайно встретились на улице и она вдруг заявила — что ж ты в тот раз пропал то? Вроде так хотел, а потом исчез. Я возразил — ты же сказала нет, я звал, но ты не пошла. Она парировала в ответ — ты же знаешь где я живу, мог бы и приехать! Что ж вас, мужиков, на всё наталкивать надо, обидчивые все стали, чуть что, уходят в туман. Я сначала расстроился и подумал, что не дожал, нужно было быть настойчивее и всё получилось бы, а потом взял себя в руки и ответил — вот только сейчас я всё понял. Послушал тебя и окончательно осознал, что я поступил максимально правильно. Нафиг мне твои брачные игры тушканчиков, научись говорить ДА, когда ты согласна. А лучше оставайся с теми, для кого твоё мнение не важнее куриного. Кудахтает что-то, слушать не обязательно, бери и тащи её в суп.

Равноправие

На всех этапах взаимодействия мужчины и женщины должно сохраняться равноправие. Здесь речь идёт о балансе значимости, который в большинстве случаев нарушается в самом начале общения. Когда мужчину осуждают за его естественные потребности, говорить о них он больше не может. Следовательно вынужден врать и подстраиваться, а это ведёт к обману и по итогу оба живут иллюзиями. Вам приходится гадать любит он по-настоящему или просто пытается затащить в постель, потому что в обществе запрещено говорить правду. Было бы намного проще, если бы каждый высказывал свои истинные потребности, а собеседник оценивал совпадение желаний.

Схема «сначала докажи, дай гарантии, добейся, а потом я подумаю» неизбежно приводит к домогательствам. Потому что мужчины устают от череды поражений и перестраивают своё поведение. Ищут способы сначала получить желаемое, а потом тратить какие-то ресурсы. Это самый распространённый сценарий в иерархической коммуникации, когда начальник склоняет подчинённую к близости взамен на должность, зарплату или что-то ещё.

Никто и не говорит, что эти мужчины ментально здоровые, но сам контекст вынуждает их действовать таким образом. Большинство компенсаториков специально стремятся к положению, при котором им нельзя будет отказать. Тут точно нельзя обвинять жертв, но проблему можно решить с помощью построения иных форм взаимодействия. Каждый должен знать, что равноправие это не модная западная штука, а единственно возможный инструмент здорового взаимодействия между людьми. Нам придётся научиться уважать потребности друг друга, тогда при их совпадении будут возникать полноценные союзы. В том числе романтические.

Право на выход из коммуникации

При нарушенном балансе значимости, когда один вынужден вкладывать ресурсы без каких-либо гарантий, возникает сразу несколько проблем. Во-первых неизбежен абьюз, потому что ты выполнил свою часть негласного договора, отвоевал, добился, заслужил и теперь относишься к человеку как к трофею. Недопустимо, чтобы женщина просто взяла и ушла к другому, ведь ты потратил уйму сил, буквально инвестировал в неё. А теперь кто-то просто взял и отобрал у тебя игрушку, которую ты купил за дорого. Возможно звучит это мягко говоря не очень, но именно так психика мужчины будет воспринимать ситуацию. Как будто ты 10 лет строил дом, а теперь в него пришли другие люди и живут там.

Во-вторых женское «нет» мы уже обесценили, следовательно для многих это пустой звук. Из каждого утюга трещат о том, каким должен быть мужчина и чтобы соответствовать критериям, приходится сильно менять свои привычки и поступки. А когда потребность закрывается таким трудом, право на отказ воспринимается как акт агрессии. Следовательно игнорирование отказов с вероятностью близкой к 100% приведёт к домогательствам. Не хочешь по хорошему, возьму по плохому. Ишь чо удумала, ломается зараза!

Но правда в том, что женщина имеет полное право отказать вам на первом свидании, через год после замужества и даже через 20 лет брака. Может подать на развод и всё. Представляете!? Отношения живы, пока в них есть обоюдная зона ответственности, взаимная симпатия и совпадение потребностей. Как только одна из опор уходит, отношения прекращаются. И от этого вообще никто не застрахован. Если вы этого не понимаете, то жить вам будет тяжеловато.

Давалок не существует в природе

Огромное заблуждение мужчин касается легкодоступных женщин. Многие думают, что все девчонки слабы на передок, но почему-то дают только «плохим парням». Мне значит цветы надо купить, в кафе сводить, помогать и решать её проблемы, но по итогу ничего взамен не прилетает, а кому-то бесплатно, сейчас, всё самое лучшее, безусловно. Возникает желание разгадать эту загадку и в большинстве случаев недалёкие умы приходят к выводу о том, что нужно брать силой, использовать шантаж и манипуляции. Всего одна ошибка мышления оборачивается катастрофой.

В действительности никаких легкодоступных девушек не существует. Она может быть такой для конкретного мужчины, но точно не для всех. Я знал много представительниц нежного пола с подмоченной репутацией, которые были совсем не против интересно провести время, но при этом отказывали они в десятки раз чаще. Таким образом для кого-то в определённом контексте они максимально доступны, а для всех остальных нет и домогаться категорически недопустимо.

Девушки, которые хотят оградиться от Ш и Б, чаще всего попадают в ловушку. С одной стороны отказывают себе в удовольствиях, пытаясь сохранить репутацию леди, а с другой обнаруживают, что ничем от них не отличаются. В какой-то момент просто взяла и отдалась на первом свидании. Миф про давалок придумали две категории мужчин. Первый — обиженные, которым даже самые легкодоступные не дали. Вторые — неоценившие собственного счастья. Девушка посчитала его достойным и решила не мурыжить, а он её за это отблагодарил оскорблением на букву ш. А раз так, то и незачем уважать женщину, домогательства становятся единственным эффективным инструментом получения желаемого.

Вместо итога

Домогательства являются прямым следствием отсутствия уважения. Причём в этом вопросе не получится свалить всю вину на представителей одного из полов. Каждый пытается создать условия, при которых баланс значимости окажется на его стороне, а выгода кратно превысит потраченные ресурсы. Парадоксально то, как некоторые женщины гневно высказываются о харассменте, подгоняя под него все истории подряд. Одно дело когда хам ни с того ни с сего решил прикоснуться, потискать, пошло пошутить или попытался изнасиловать. Повода не давали, никакого взаимодействия не было, но он подумал что имеет на это право. В данном случае можно говорить о действиях, попадающих под уголовное преследование.

Но в большинстве случаев весь харассмент построен на ложных убеждениях всего общества. Мы сами создаём контекст, в котором у мужчин не остаётся других вариантов, кроме как домогательства. В противном случае он рискует потерять ресурсы впустую. Выполнить часть негласного договора и быть кинутым. Чтобы остановить это колесо насилия нужно раз и навсегда определиться с правилами, исключающими любые недопонимания. Во главу угла придётся возводить уважение, понимание, взаимность и равноправие. Иначе домогательства не исчезнут никогда.