Почему мужчины часто выбирают некрасивых женщин для отношений и брака?

У многих в голове сидит стереотип, что все мужчины гонятся исключительно за красавицами. Но мир куда сложнее, и сегодня мы обсудим почему мужчины выбирают некрасивых женщин. Ведь довольно часто происходит именно так. Давайте разберемся, что на самом деле движет мужчиной, когда он делает свой выбор, и почему внешность далеко не всегда становится решающим фактором, а иногда привлекательная, востребованная девушка вызывает отвержение вместо симпатии, в то время как «серая мышка» или представительница нежного пол с дефектами внешности напротив, становится желанным объектом для любви.

Почему мужчины выбирают некрасивых женщин: личные предпочтения Каждый человек — целая вселенная, и это в полной мере относится к нашим вкусам. Что одному кажется прекрасным, другому может быть совершенно безразлично. Эта глубочайшая индивидуальность распространяется и на то, как мужчины воспринимают женскую красоту. Общепринятые стандарты, модные тренды — все это может просто не работать для конкретного человека. Представьте: кто-то ищет в глазах искру ума, кто-то ценит заразительный смех, а для кого-то важно особенное телосложение, которое не имеет ничего общего с параметрами 90-60-90. Мужчина может найти привлекательность в необычной родинке, в особой манере держаться или в уникальном голосе. Это не делает такую женщину «некрасивой», это лишь означает, что её красота не укладывается в общепринятые рамки. Именно такие детали, которые для других могут быть незаметными, порой становятся для мужчины той самой изюминкой, за которую он цепляется. Например, согласно опросам среди мужчин, большинство предпочитает стройных, длинноногих девушек. Но мой друг без ума от «пышек». Глядя а жену он не устаёт повторять — «облачко моё поплыло». Большая грудь считается эталоном женственности, но огромное количество представителей сильного пола влюбляются в 1 размер. Таким образом сам термин ‘некрасивая’ становится неоднозначным и непонятным. Однако встречаются ситуации, когда женщина объективно уступает конкуренткам по привлекательности. Но их тоже выбирают. Почему? Внешность, безусловно, играет свою роль при первом знакомстве. Она вызывает первоначальный интерес, но дальше в игру вступают совсем другие факторы. Чем дольше люди общаются, тем больше на первый план выходит то, что находится внутри. Мужчины, как и женщины, ищут в партнере гораздо больше, чем просто привлекательную обертку. Я обожаю читать форумы, в них постоянно находятся темы для статей. И вот там, если присмотреться, большинство мужчин транслируют одну и ту же мысль — понравилась по фоткам, при встрече тоже вызывала положительные эмоции и возбуждала своим видом, но как только она открыла рот…. Целый час я хватался за голову и хотел её заткнуть, потому что всё что она говорила, провоцировало меня на убийство, ахахах.

Личностные качества, характер, чувство юмора, доброта, умение слушать и слышать – вот что создает настоящую, глубокую связь. Зачем мужчине идеальная картинка, если ему скучно, некомфортно или он не чувствует поддержки? Часто именно внутренняя красота, душевная гармония и личностные черты становятся магнитом, притягивающим мужчину к женщине, независимо от её внешних данных.

Моделей приятно возить по баням и таскать по отелям, но для семейной жизни хочется иметь под боком человека. Ту, которая способна дать внимание, понимание, заботу и поддержку. Ту, с которой приятно побеседовать и интересно смотреть сериалы по вечерам. Быть может её ноги не от ушей и лицо не подходит под стандарты глянцевых журналов, зато с ней реально создать крепкий брачный союз.

Как самооценка влияет на отношения? Собственная самооценка играет огромную роль в том, какую партнершу выбирает мужчина. Если он не до конца уверен в себе, чувствует себя не совсем комфортно в центре внимания, то и партнершу, которая постоянно привлекает восторженные взгляды, он может подсознательно избегать. Рядом с очень красивой женщиной его могут преследовать мысли о том, что он «недостаточно хорош», что ему придется постоянно соответствовать или конкурировать. При этом желающих отобрать спутницу будет много и каждый такой акт превратится в очередной удар по самооценке. Придётся ревновать, переживать, контролировать, следить. И ждать, когда она всё-таки променяет тебя на «нормального».

Выбор женщины, которая не обладает общепризнанной внешностью, позволяет мужчине чувствовать себя более спокойно, уверенно и свободно. Он не испытывает давления, не боится сравнений и может быть самим собой. Такое ощущение защищенности и заботы, которое он может проявить, когда его партнёрша не затмевает его собственной самооценки, становится для него очень ценным.

Наверняка вам кажется такое объяснение странным, но у меня лично есть знакомый, который как-то учил меня жизненной мудрости. Я, кстати, не просил. Но он сказал мне — «жену ищи страшненькую. Была у меня красотка, она пока с работы шла, с ней пятеро знакомились. А она так балдела от количества внимания, что нет, нет, да и да! Вон моя нынешняя сейчас идёт и никому даром не нужна. Я спокоен. Понимаешь?!» Я его конечно не послушал, но зато теперь знаю, насколько такое мнение популярно среди парней.

Играют ли детские установки роль? Наш прошлый опыт, особенно детство и отношения с родителями, формирует некие архетипы и представления о том, какой должна быть идеальная избранница. Если образ матери, например, был наполнен любовью, теплом и заботой, но при этом не соответствовал стандартам глянцевых журналов, мужчина может подсознательно искать эти черты в своей партнерше. Важны не идеальные черты лица, а те качества, которые ассоциируются с уютом, безопасностью и безусловной любовью.

Этот «личный образ привлекательной женщины» формируется на основе индивидуального опыта и может сильно отличаться от того, что принято считать красивым. Для мужчины это может быть очень специфический набор качеств или даже внешних особенностей, которые для других людей могут быть совершенно незаметными. Именно такое глубокое, подсознательное соответствие образа партнёрши его внутренним представлениям часто становится ключевым фактором в выборе.

Вместо итога

Иногда выбор мужчины в пользу женщины с «невыдающейся» внешностью объясняется совершенно прагматичными причинами. Одна из них – отсутствие лишнего внимания и конкуренции. Если избранница не является общепризнанной красавицей, мужчина может быть уверен, что вокруг нее не будет виться рой поклонников. Конечно зачастую это ошибочный вывод, серые мышки порой бывают куда похотливее красавиц. Нередко именно они без труда изменяют и с радостью соглашаются на предложения сторонних мужчин. Всё это стереотипы, но парни, особенно обладатели низкой самооценки, склонны в подобные утверждения верить. Это создает у них ощущение спокойствия и стабильности в отношениях, избавляет от ревности и лишних волнений.

Кроме того, порой такая ситуация воспринимается как гарантия «меньших проблем» или «меньших требований». Девушка модельной внешности будет требовать денег, дорогих подарков, решения всех её проблем (которые она сама и создаёт). В некоторых случаях мужчины думают, что с некрасивой женщиной «проще», она менее капризна и не требует постоянных усилий для поддержания отношений. Это, конечно, очень упрощенный взгляд, но он имеет место быть в некоторых мужских размышлениях, добавляя ещё один пункт в список причин, почему красота не всегда важна.

В конце концов выбор не самой привлекательной спутницы может быть результатом опыта. Один мой знакомый, который успешно для себя пережил 90-е, рассказывал, как все симпатичные и стройные выживали в суровом мире беспредела. Их легко соблазняли на походы в рестораны и роскошный отдых с продолжением. Их насиловали. Их избаловали настолько, что к семейной жизни многие оказались не готовы. Поэтому бандиты часто женились на неприметных, домашних девчонках. И создавали крепкие семьи. Кому не хватило ума, ввязались в войну за местную модель и остались ни с чем. Подобные истории лишь укрепили убеждения в том, что для сауны существую одни девушки, а для семьи другие. И кто-то по сей день так думает. А мы не будем спорить, возможно так и есть. Тем смешнее наблюдать за содержанками, рассказывающими о требованиях к мужчине. Жениться то на них всё равно никто не планирует.