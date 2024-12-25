Для начала давайте разберём структуру вопроса «почему мужчина игнорирует женщину которая ему нравится». Дело в том, что это оценочное суждение, потому что сам представитель сильного пола не сознавался в игнорировании и открыто не заявлял о наличии симпатии. То есть ваши выводы по части того, что он вас демонстративно не замечает и вы ему нравитесь, запросто могут быть ошибочными. Это очень важно понимать, чтобы не загонять психику в ложный путь, из которого нет выхода. Поэтому мы будем говорить о возможных причинах такого поведения, но в голове сохраним мысль, что вероятно это не ваш случай и к вам написанное не относится. Зачем обманывать себя, верно?!

Проверка интереса с вашей стороны

Непонятно что вы имеете ввиду под словом «игнорирует». Иногда это молчание в ответ на вопросы, нулевая реакция на просьбы и избегание совместной деятельности. А иногда женщина воспринимает банальное отсутствие активности с его стороны так, будто её этим оскорбили. Ничего не делает, не пристаёт, не звонит, не пишет. Козёл! Поэтому тут тоже придётся спуститься с небес на землю и посмотреть правде в глаза. Если он ранее делал шаги навстречу, каким-то образом проявлял интерес, а потом вдруг резко прекратил любые попытки, затаившись без движения, то скорее всего он хочет понять насколько происходящее нужно лично вам.

Как в той поговорке, которая гласит — «между вами 10 шагов, сделай свои 5 и замри. Если к тебе не подошли, разворачивайся и уходи». Возможно парень выразил симпатию, попробовал сблизится, но не добился успеха. Подумал, что вы дистанцируетесь или не способны на быстрое принятие решений, поэтому отношения будут сложными, если вообще когда-нибудь начнутся. Боясь ошибиться он решил проверить всё на практике, замер и ждёт ваших усилий. Тех самых 5 шагов.

Отказ в результате разочарования

Теперь возьмёмся за понятие «нравится». Влюблённость от любви тем и отличается, что мы испытываем влечение на уровне химии, под воздействием определённых гормонов, при этом мало что знаем об объекте вожделения. Именно интерес заставляет нас стремиться к сближению. Посмотрите на котят, которые заметили новую, необычную, но яркую игрушку. Они аккуратно подходят, напрягают и зрение и слух и нюх, нежно касаются лапкой. Хотят узнать, что это за ерунда такая и может ли она быть полезной. Чуть позже информации станет достаточно для того, чтобы сделал выводы — люблю я эту игрушку или она мне больше не нужна.

В межличностных отношениях всё тоже самое. Сначала гормоны, интерес и влечение, а потом два варианта. Первый — наигрались и ушли, либо поменяются условия, контекст, обстановка, что приведёт к невозможности оставаться вместе. Второй — человек станет родным, вам покажутся ценными и значимыми его характеристики, достоинства войдут в перечень идеализируемых вами, а недостатки легко покроются с помощью компромисса. Партнёр будет близким и вы испытаете такую форму уважения, которую по праву будете считать любовью.

Та вот, если мужчина «игнорирует женщину, которая ему нравится», значит вы вероятнее всего немного неправильно построили само предложение. Он не проявляет интереса к женщине, которая нравилась ему ранее. Сейчас, после более плотного знакомства, ваши характеристики (характер, поведение, убеждения, взгляды, мировоззрение, детали внешности, привычки) кажутся ему не столь значимыми. Ваша ценность снизилась до критического уровня, на котором дальнейшая активность не имеет смысла. Он не игнорирует, он просто ничего не делает.

Деструктивное проявление влюблённости

Ещё одно популярное объяснение — низкий эмоциональный интеллект мужчины. В его арсенале нет эффективных инструментов взаимодействия, возможно он не получил правильный опыт коммуникации в детстве и просто не знает как выразить симпатию. Такое часто встречается у детей, которые стесняются признаться в чувствах, пока ещё не научились об этом говорить и плохо понимают собственные эмоции. Поэтому понравившейся девочке они бьют портфелем по голове и дёргают её за волосы. Привлекают внимание так, как могут.

Будучи взрослым понимают, что уронить женщине на голову рюкзак или припечатать ей кулаком по носу, было бы, мягко говоря, странно. Но и ничего путного сообразить не получается, поэтому приходится демонстративно показывать безразличие, надеясь на то, что она это заметит. Манипуляция, в которой нет ни логики ни смысла, но это всё, что кажется ему более менее полезным действием. Внимание же получено, значит всё сделал как надо!

Страх перед удачей

Подобное может произойти с мужчиной, у которого низкая самооценка. Ему очень нравится девушка, но в глубине души он понимает, что такую не потянет. Вдруг она согласится? Что тогда делать? Это можно образно представить в виде ядовитых ягод. Хочется съесть, потому что выглядит аппетитно, но вам уже сказали, что потом точно будет диарея и давление тыща на тыщу. Начинается конфликт эмоций внутри сознания, чувства, диаметрально противоположные, сражаются между собой. Хочется и колется.

Тогда представитель сильного пола проявит симпатию, даст понять, что влюблён, но позже сам откажется от намерений и начнёт избегать объект зависимости. Страшно получить согласие на сближение. Психика ненавидит лишние проблемы и сталкиваться с негативно окрашенными эмоциями ей ни к чему. Может слишком дорого, а может придётся конкурировать с более ресурсными мужчинами. Мало ли неприятностей от женщин, которых ты недостоин. А мужчина с критически низкой самооценкой именно так вас и воспринимает.

Жестокая манипуляция

Психология поведения индивида хорошо изучена, вы и сами можете видеть как легко телефонные мошенники «разводят» жертв на необходимые жуликам действия. Знают как и что говорить, без труда отрабатывают возражения, усыпляют бдительность, искусственно провоцируют потребности. Многие мужчины решили, что пары книжек по пикапу достаточно, чтобы ловко подчинять девчонок. При чём видимо не дочитали до конца, так как пикап подразумевает удовлетворение представительницы нежного пола, неважно какими инструментами, но по итогу все должны быть счастливы. Перед вами же скорее всего чайник, усвоивший только один психологический закон.

Значимость объекта кратно растёт, если он приносил очевидную пользу, а потом сократил её до минимума. Это как похмелье. Организму нужна новая доза, в данном случае внимания, восхищения, поддержки, присутствия. Вы в своём вопросе прямо об этом и сообщаете. Мужчина игнорирует женщину, которая ему нравится. То есть он демонстрировал симпатию, проявлял какую-то активность, а теперь залёг на дно. Подсадил на крючок и диктует условия игры. Когда девушка будет готова на всё, ради возвращения прежнего интереса к своей персоне, вам сообщат требования.

Вместо итога

На вопрос «Почему мужчина игнорирует женщину которая ему нравится» невозможно ответить без изучения конкретной ситуации. С вами происходит одно из вышеперечисленных, но что именно, непонятно. Но в любом случае подобное начало отношений не сулит ничего хорошего. Со своей стороны девушке стоит проявить понимание и рассудить происходящее с позиции взрослого. Если симпатия взаимна, сообщите об этом, но не забудьте обозначить личные границы. При обоюдном влечении вы на близость (эмоциональную и физическую) готовы, пусть не сразу, но хотите двигаться в этом направлении. Об этом нужно прямо сказать. А вот качели, суета и брачные игры тушканчиков, это не для вас. Гадать и угадывать, ментально здоровым людям не нравится. Если вам нравится, то лучше пойти к психологу и починить головушку, а то намучаетесь.