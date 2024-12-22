Поведение представителей противоположного пола может вызывать разные эмоции и далеко не всегда они положительные. Иногда это недоумение, непонимание, страх. Всё дело в том, что поступки не часто можно охарактеризовать однозначно, нет никаких гарантий того, что человек не намеревается причинить вред. Например, почему мужчина долго смотрит на женщину издалека? Насмехается, наслаждается или он вообще маньяк?! Давайте разбираться.

Любуется

Девушка привлекательна для мужчины по разным причинам. Во-первых базовые механизмы психики, акцентирующие внимание на представительницах противоположного пола с целью спаривания/начала отношений. Поэтому не обманывайте природу, на вас смотрят мужчины и в большинстве случаев они вас хотят. Прямо здесь, прямо сейчас, даже если женаты, плохо выглядят, старые, слишком молоды и так далее.

Во-вторых косметологи и модельеры добились своего, современная женщина выглядит кратно лучше, чем ей позволила природа. Ногти, волосы, брови, губы, грудь (пушап), ноги (колготки и юбки), всё это придаёт изюминки даже тем, кто давно курагулинка. Элементы внешности притягивают взгляды, что и становится причиной пристального внимания.

В третьих образ девушки сильно распиарили маркетологи. Теперь уже непонятно, то ли женщина рекламирует продукт, то ли продукт женщину. Даже в рекламе автомобильных шин и пены для бриться обязательно появляется симпатичная представительница нежного пола. В результате ассоциативное мышление мужчины ставит равенство между чем-то желанным и девушкой. Это то, что всегда вместе. Поэтому будучи в хорошем настроении мы подсознательно ищем где-то поблизости какую-нибудь красотку. А она точно должна быть!

Всё это вроде бы очевидно, но почему смотрит издалека? А тут ещё проще. У него либо нет цели подходить, либо он не имеет такой возможности. Лицезреть хочется, но вступить в коммуникацию не получается. Может жена рядом, может слишком много народу, а может он движется по своим делам и не хочет тратить время на знакомства. При этом ничто не мешает ему полюбоваться симпатичной девчонкой пару-тройку минут.

Удивляется

Можно было бы сказать недоумевает или даже испытывает негативно окрашенные эмоции, но в этом случае как правило наблюдается одна из форм агрессии. Пассивная или словесная. А вот удивление это ситуация, когда мужчина увидел нечто выходящее за рамки его привычного мира. То, что в своей обычной жизни он либо никогда не встречал, либо лицезреет крайне редко.

На вас может не отрывая глаз смотреть пожилой дед, просто потому что вы вырядились в короткую юбку, а это для него уже дефицитное зрелище. Он вас скорее всего не хочет и не может, просто его психика отреагировала на что-то «необычное» в его действительности.

Пирсинг, тату, оголённые бёдра, мелькающие трусы, синий цвет волос, очень яркий макияж, полностью чёрная кожаная одежда. Все имеют право на самореализацию и в нормальном обществе люди не подвергаются насилию за это, но вы должны понимать, что нестандартный внешний вид будет привлекать внимание. На вас будут смотреть, при чём долго и скорее всего издалека.

Флиртует

Психологи обнаружили в мужском поведении одну закономерность. Если он долго и целенаправленно смотрит в глаза другому мужчине, то это с большой долей вероятности выражает готовность к открытому конфликту. А если он также долго и целенаправленно смотрит в глаза незнакомой девушки, то это почти всегда флирт.

По каким-то причинам он стесняется или боится подойти, но испытывает острое желание вступить в коммуникацию. Иногда таким образом подаётся подсознательный сигнал, якобы вон он я, заявляю о своём намерении сблизится, ты можешь сказать мне привет, я этого жду. Брачные игры на минималках, невербальное общение в действии.

Демонстрация власти и доминирования

Многие девушки сталкивались с чем-то подобным на собеседовании. Будущий начальник разглядывал её с ног до головы и при этом смотрел очень пристально, буквально раздевал глазами, но при этом делал это издалека, не разрывая физическую дистанцию. Чаще всего представительницы нежного пола думают, что это харассмент и откровенное домогательство. Однако на практике не всегда так.

Мужчины таким образом могут демонстрировать своё превосходство и возвышенное положение. Такой вид коммуникации основан на иерархии, то есть он подсознательно показывает, что находится выше вас по статусу. Это важно понимать, чтобы не думать, будто вас повсюду хотят поиметь. Иногда, а скорее даже очень часто, такие выводы ошибочны. Грубо говоря, можно расценивать это как «вот такая женщина у меня в подчинении, я альфа».

Задумался..

В психологии есть любопытный поведенческий феномен индивида, который называется синдром навязчивых грёз. О нём у меня есть статья, довольно забавная «болезнь». Тяжёлым отклонением не является, но такой человек постоянно «залипает», уходя в собственные фантазии. Иногда в самый неподходящий момент.

Любопытно то, что его взгляд может зациклиться на любом окружающем объекте, после чего сознание погружается в мир иллюзий, а глаза на автомате следуют за предметом. Смотрят, но не видят. Поэтому довольно часто представитель сильного пола долго смотрит на женщину издалека, просто потому что завис и витает в облаках. А вы оказались таргетом для зрачков, случайным объектом в его поле зрения.

Вместо итога

Долгий и пристальный взгляд мужчины издалека в абсолютном большинстве случаев не несёт в себе никакого негатива. Многим девушкам даже нравится, когда это происходит. Если по каким-то причинам лично вас подобная ситуация волнует, пугает или раздражает, то вероятнее всего вы находитесь не в лучшем эмоциональном состоянии.

Минимизировать взгляды мужчин можно лишь двумя способами. Первый — одеваться и выглядеть скромнее, чтобы «сливаться с толпой». Второй — реже появляться там, где девушка в принципе может оказаться в центре внимания. Если добиться первого не сложно, то со вторым возникнут проблемы. Не становиться же затворницей, не выходящей из дома.

Учтите также и культурные особенности, например в регионах и странах, где преобладает население проповедующее ислам, вы будете выделяться даже если просто наденете юбку до колен или обтягивающие джинсы. А в светском обществе невозможно избежать взглядов, если вы надели хиджаб. Мужчины в этих случаях не похотливо смотрят и далеко не всегда презирают, просто вы становитесь объектом, который выбивает из привычного течения жизни. Нарушаете автоматизм психики.