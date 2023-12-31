Сегодня мир стал более лояльным и гибким, а значит многие правила претерпели изменения под давлением обстоятельств. Россия многонациональная страна и на одной лестничной площадке способны уживаться представители различных религий, поэтому довольно сложно оставаться в стороне таких масштабных событий как новогодняя ночь. Тем не менее было бы интересно почему мусульмане не празднуют новый год, ведь такое ограничение действительно существует.

Для начала хотелось бы вспомнить слова одного Дагестанского имама, который предостерёг людей от показательного протеста против этого праздника. Не праздновать самому и мешать это делать другим, совсем не одно и то же. Верующий человек строг к себе, но это не означает, что нужно пытаться ограничить окружающих. А теперь вспомним об источниках запрета и попытаемся выяснить почему мусульмане зачастую игнорируют празднование нового года.

Нет такого праздника!

В Исламе каждый праздник имеет одну единственную цель — восхваление Аллаха. Новогодняя ночь ни с чем подобным не связана, следовательно отмечать нечего и повода для радости быть не может. Это всего лишь очередной день в календаре. Одновременно с этим в исламе имеется собственный новый год, правда он не слишком привязан к датам и отмечать его особо тоже никто не стремится.

Событие под названием Хиджра имеет отсылку к дню переселения мусульман под руководством Пророка из Мекки в Медину. Случилось это в 622 году, поэтому когда мы отмечаем 2024, они встречают примерно 1446. Примерно, потому что в календаре хиджры 355 (вместо 365 в григорианском) дней и произвести точный расчет могут только знающие люди. Кстати, на Руси с датами тоже была путаница, сейчас многие уже не помнят, но новый год отмечали 1 сентября. И так было вплоть до 1700 года!

Провокация на грехи

Православные привыкли к тому, что наступление нового года это большой праздник, отмечая который принято устраивать массовые гуляния, застолья и активные мероприятия. Столы ломятся от угощений, повсюду песни и пляски, народ не спит до утра. Мусульман видят в этом некую провокацию, так как неизбежно человек поддастся расточительству и возможно даже пьянству, что категорически запрещено религией.

Кто-то считает, что праздники такого размаха невозможны без совершения греховных поступков, поэтому бойкотируют само событие, другие просто не желают рисковать. Вдруг в момент веселья не удержусь?! Как бы то ни было многие верующие осторожно относятся к подобным праздникам и мусульмане здесь точно не исключение.

Но существует ли запрет?!

Доводы тех, кто всячески избегает празднования нового года звучат убедительно. Но существует и противоположное мнение. Так представители ислама, с удовольствием отмечающие наступление нового года, говорят о том, что прямого запрета в Коране нет. В разных странах отношение к празднику складывается по своему.

Так за присоединение к празднованию можно схлопотать штраф в Иране, Саудовской Аравии, Брунее и Сомали. На форумах жители Таджикистана высказывали противоположные мнения. Кто-то ссылался на наличие запрета, а кто-то утверждал, что спокойно отмечает и никаких проблем не замечал.

Нельзя забывать и о том, что у самих православных новогодняя ночь приходится прямо в эпицентр рождественского поста. Но мало кого это смущает, потому что есть традиции, которые не уступают религиозным канонам. Примерно такая же ситуация и в исламе — официального запрета в Коране нет, в целом праздник таковым не является, но поучаствовать в массовых гуляниях всё же хочется. А тут как в старой шутке — если нельзя, но очень хочется, то можно.

Современный взгляд мусульман на Новый Год

В современном мире большинство мусульман не считают новый год запретным праздником и с радостью посещают центральные площади, ходят друг к другу в гости, накрывают стол. Отмечать подобные события и не совершать при этом грехи вполне возможно, достаточно не налегать на алкоголь, не есть свинину и не тратить деньги бездумно. Совсем не обязательно опускаться до мракобесия, а вот весело провести время и найти дополнительный повод созвониться с родными и близкими, всегда приветствуется!