Сайты знакомств переполнены женщинами со статусом разведена и многие из них ведут себя крайне негативно по отношению к мужчинам, что хорошо заметно по недовольным комментариям представителей сильного пола на форумах. Общение неприятное, свидания похожи на собеседования, а завышенные ожидания постоянно выливаются в отрицательную оценку спутника и сопровождаются фразами «нормальных мужчин нет», «ты очередной козёл», «вам всем только одного и надо, вы не готовы брать на себя ответственность!». При этом, если смотреть объективно, ситуация прямо противоположная. Отсюда вопрос — почему многие разведенные женщины такие злые и можно ли с этим что-то сделать?

Во-первых стоит признать, что статус разведённой женщины сам по себе не является проблемой. Это не клеймо. Однако существует некоторые неизбежные последствия неудачного брака, благодаря которым девушки становятся злыми и чересчур требовательными. Мы не знаем о каком проценте речь, но судя по собранной мной информации как минимум треть «разведёнок» ведут себя крайне неприлично. Мы с пониманием относимся к их состоянию, но важно понимать, что страдают от этого и парни, попавшиеся на пути и сами женщины.

Неоправданные ожидания

Поведение таких девушек в большинстве случаев является результатом обиды, которая в свою очередь построена на неоправданных ожиданиях. Вступая в серьёзные отношения, а тем более в брак, мы склонны строить планы, представлять романтический союз в виде полной чаши счастья, где всё намного лучше, чем у остальных. Но если ошибиться с выбором спутника или оказаться неготовым к бытовухе, то при столкновении с проблемами семья разваливается на запчасти. Что именно разрушило идеальный мир конкретной женщины мы не знаем, но в большинстве случаев это предательство, неспособность находить компромиссы, несовпадение типов привязанности, бедность. Так или иначе ожидания не оправдываются и на выходе мы получаем обиженную представительницу нежного пола.

Такое состояние характерно гиперкомпенсацией. Психика ощущает утрату ресурсов и чувствует поражение, которое необходимо как-то отыграть. Доказать бывшему, что она достойна лучшего, вернуть опору, которая ушла вместе с ним. А для всего этого нужен мужчина «высокого качества». Обеспеченный, заботливый, внимательный, щедрый. Планка задирается так высоко, что соответствовать критериям могут единицы, но они, зная о своей ценности, либо уже в браке, либо ориентируются на совсем другие объекты. На тех, кто молод, не был замужем, не имеет детей.

Вот и получается несостыковка. Одни идеально подходят под требования, но не намерены вступать в коммуникацию. Другие готовы к отношениям (коротким или длительным), но кажутся разведенной женщине недостойными. Проблема ещё и в том, что психика, нацеленная на компенсацию, корректирует поведение таким образом, чтобы получать больше, чем отдавать. Следовательно баланс значимости нарушается с первых минут общения. А это абсолютно неинтересно ментально здоровым мужчинам. По итогу рядом остаются те, кто и правда больше подходит под определение «ненормальный» и «козёл». Другие существуют и их много, только встретиться с ними не получается.

Нет опыта отношений с мужчиной

Парадоксально, но львиная доля разведенных женщин никогда не состояли в полноценных отношениях с представителем сильного пола. В нормальной ситуации девочка сначала взаимодействует с отцом, который не только уважает её личные границы, но и отстаивает свои. В результате формируется тип привязанности и привычки, которые после сепарации будут перенесены на романтического партнёра. Я не идеализирую этот мир, но именно по такому пути идут те, кто готов к полноценной коммуникации с партнёром. К сожалению, так бывает далеко не всегда.

Нам кажется, что если девушка была замужем, то она прекрасно знает что такое отношения, семья, совместное проживание с парнем, бытовуха, компромиссы и так далее. Но это иллюзия. Девочка могла не получить нужного опыта с папой, затем побывать в череде абсолютно сломанных союзов, зарегистрировать один из них официально, естественным образом вылететь из последнего и зарегистрироваться на сайте знакомств. Как общаться с мужчинами и что делать внутри серьёзных отношений она понятия не имеет, вы прямо сейчас разговариваете с маленькой девочкой в теле взрослой женщины. Беседа не клеится, вы друг друга не понимаете, ваши потребности находятся на разных этажах. Поэтому она уверена, что вы дебил, а вы видите, что она злая. Тупик.

Репродуктивный вклад

Брак занимает определённое время и разведенная женщина редко бывает очень молодой. Это как минимум 27-28, но чаще уже за 30. Это важный нюанс, потому что психологи обнаружили феномен под названием репродуктивный вклад. То есть усилия и ресурсы, которые тратят мужчина и женщина на зачатие, рождение и воспитание ребёнка. С точки зрения физиологии от представителя сильного пола требуется 2 минуты времени, а вот девушка теряет годы и при этом отдаёт своё здоровье. Но есть и другая сторона медали, так было установлено, что партнёр компенсирует вложения своим участием в этом процессе.

Ещё более любопытная информация ждала исследователей дальше. Оказывается, девушки по-разному оценивают репродуктивный вклад со своей стороны. Кто-то убеждён, что вынашивание ребёнка не является чем-то запредельно сложным, а для кого-то это героический поступок. Кому-то относительно легко даётся уход за малышом, а кто-то испытывает сильнейший стресс, эмоциональное напряжение, адскую физическую усталость. Кто-то наслаждается материнством, а для кого-то это тяжелейший труд и каторга.

Разведённая женщина либо уже является мамой, либо в её возрасте материнство становится тяжелой ношей. От мужчины она ждёт внушительной компенсации, гарантий бесконечной помощи. Чем выше она оценивает свой репродуктивный вклад, тем значительнее будут её ожидания от спутника. А так как ресурсов у неё поубавилось за последние годы, партнер должен взять на себя гораздо больше, чем он хочет и может. Желающих не много, поэтому гнев в данном случае абсолютно понятен.

Дефицит близости

Пожалуй самое примитивное объяснение. Но оно зачастую самое верное, потому что физическая близость имеет огромное значение для здоровья женщины. При чём как на уровне физиологии, так и на уровне эмоций. Именно активная половая жизнь становится источником гормонов, регулирующих критически важные процессы в организме. Многие почему-то думают, что у женщин эта потребность ограничена и можно запросто годами жить без интима, не испытывая никаких негативных последствий. Но сексология давным давно признана научной дисциплиной, плотно стоящей на наблюдениях и специалисты уже сделали все нужные выводы. Представительницы нежного пола могут сколько угодно говорить, что им это не надо, но мы видим совершенно обратное. Злость — один из «побочных эффектов’, который трудно скрыть.

Вместо итога

И так, во-первых далеко не все женщины после разрыва отношений становятся злыми. Огромное количество примеров доказывают обратное. Иногда развод становится точкой роста и способом освобождения от источника насилия. Нередко девушки без труда находят любовь и прекрасно чувствуют себя в отношениях. Их опыт наоборот становится полезным, быть рядом с ней одно удовольствие. Но раз уж мы сегодня обсуждаем злых разведенок, то нельзя забывать и про «во-вторых».

А тут очень важно правильно установить причинно-следственную связь. Она разведена потому что злая или злая потому что развелась? В первом случае ментально здоровому мужчине достаточно дистанцироваться и не ввязываться в коммуникацию, которая не сулит ничего хорошего. Во втором следует проявить понимание и оказать человеку поддержку. Сейчас девушка в тяжёлом эмоциональном состоянии, поэтому может вести себя некрасиво и иметь завышенные ожидания, но если погрузить её в комфортную среду, где есть внимание, уважение и при этом нет нарушения личных границ, то её настроение улучшится. Быть может крах романтического союза и правда больно ударил по психике, ей просто нужно время. А ещё лучше психолог, который посодействует в избавлении от последствий травмы.