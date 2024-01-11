Большинство людей с раннего детства знакомы с кошками. У кого-то питомец жил в квартире, кто-то тискал хвостатого приезжая в деревню к бабушке. И для нас совершенно привычна ситуация, когда в качестве лакомства усатому дают коровье молоко. Порой животное само приходит во двор, где доят корову и ждёт когда его покормят. Ничего необычного мы в такой ситуации не видим, но для общего развития сегодня поговорим о том, почему кошкам нельзя молоко. Оказывается это действительно так!

Котятам можно, взрослым котам нельзя!

В организме кошки, как и у человека, вырабатывается фермент под названием лактаза. Именно он отвечает за полное переваривание цельного молока. И здесь есть любопытный нюанс, который ранее мы обсуждали в статье «почему нельзя пить молоко после 50 лет«. Всё дело в том, что в один прекрасный момент данный фермент перестаёт вырабатываться как у человека, так и у кошек. Только у последних это происходит примерно на 12 неделе жизни.

Нельзя мести всех под одну гребенку, потому что кто-то и во взрослом возрасте не испытывает никаких проблем, у кого-то лактоза не переваривается частично, у кого-то полностью. В результате вы напоили питомца молоком, у него случилась диарея или настиг метеоризм, но в чём дело вы не поняли. Если подобные симптомы случались, то от молока лучше отказаться вовсе.

Если вдруг поправился..

Та самая лактоза является дисахаридом, то есть состоит из глюкозы и галактозы. Эндокринологи хорошо знают, что употребляя молоко вы поглощаете чистый сахар. В детском возрасте и люди и котята спокойно это усваивают и извлекают огромную пользу для растущего организма. С возрастом начинаются проблемы ведущие к ожирению.

В зоне риска находятся стерилизованные кошки, которые на таком питании гарантированно наберут вес. Снижается и физическая активность, что в совокупности с лактозой обернется пухлой мордой и толстыми боками. Нас умиляют подобные персонажи, ведь жирный кот это буквально мечта эстета! Но о здоровье хвостатого тоже следовало бы подумать, молоко его погубит, не делайте так!

Совершенно бесполезно

Многие считают, что несмотря на возможный вред для кошки, польза несоизмеримо больше. Особенно в раннем детстве, когда не было возможности оставить питомца с мамой на время кормления. Однако ветеринары опровергают этот миф, никакой пользы в коровьем молоке для котов нет. Оно сильно отличается по составу от материнского, содержит повышенный уровень лактозы, непривычное количество белков, жиров и углеводов.

Нельзя забывать и о том, что главная задача материнского молока в том, что ребенок, в нашем случае котёнок, во время кормления получает иммунный ответ на бактерии и вирусы, подхваченные в первые недели жизни. Поэтому заменить данный процесс просто невозможно ничем и никогда. Следовательно коровье, козье и какое-бы то ни было другое молоко для котёнка что есть что нет. Ничем не полезнее воды, а вот вреда может быть достаточно.

Почему же они его так любят?

Последний аргумент в пользу полока для кошек — они его очень сильно любят, значит в нём что-то есть. Давайте посмотрим на ситуацию трезво. Многие обожают чипсы. Или трескают булки, когда сами уже давно превратились в сдобный пирожок. Есть такое понятие «ложные потребности» и кошки не лишены этих заблуждений. Любят потому что вкусно. А диарея и рвота это так, мелочи. Подумаешь, поправился, это кость широкая, молоко не виновато!

Играет роль и привычка. Все хотят пить, а коты и кошки подавно, если питаются сухим кормом. Усатому требуется около 200 миллилитров жидкости в сутки и потребность эту нужно как-то закрывать. Приучив котёнка пить молоко вы просто не оставляете другого выбора. Оно вкуснее воды и по этой причине питомец может проявлять живой интерес к данному напитку. Но это совершенно не значит, что оно хоть чем-то полезно и никак не гарантирует отсутствия нежелательных последствий.

Вместо итога

Ветеринары не могут заставить хозяина кошки кормить её определенным образом. Но если вы заботитесь о своём питомце и не хотите проблем, то от молока стоит отказаться вовсе. Чистая вода намного полезнее. Также пополнять объём жидкости в организме можно с помощью специального корма.

Сегодня даже для самых маленьких продаются специальные смеси, чтобы хоть как-то компенсировать молоко матери. А вообще лучше сделать так, чтобы новорождённый хвостатик какое-то время пожил с мамой-кошкой и получил все необходимые витамины естественным путём. У таких животных иммунитет в разы крепче.