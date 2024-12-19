Почему кошка спит в ногах хозяина: причины и объяснения

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Кошки удивительные создания, которые всегда выводят в приоритет личный комфорт. Они не станут терпеть, если им что-то не нравится и никогда не пойдут туда, где им плохо. Следовательно любой выбор хвостатого нужно расценивать как стремление к уюту. Однако в некоторых случаях нам кажется странным предпочтение питомца, например близкое расположение к стене, когда взгляд устремлён в никуда или тесные коробки, в которых даже пошевелиться сложно. Сегодня попробуем выяснить почему кошка спит в ногах хозяина.

Соблюдение температурного режима

Кошки теплолюбивы и повсюду ищут источники достаточного уровня тепла. Но значение имеет не столько наличие жары, сколько комфортная температура в данный момент. Иногда питомец может буквально залезть в батарею, а порой располагается в прохладном месте. Этим объясняется привычка спать в ногах в любое время года. Зимой чтобы согреться, так как человек создаёт тепло в конечностях, а летом чтобы остудиться, так как люди не любят когда горят пятки и следовательно кладут ноги в холодок. Если из всех членов семьи кошка выбирает именно вас, значит она уважает ваши навыки по созданию нужной температуры. Вы в этом разбираетесь и с вами приятно иметь дело!

Давай дружить?

Кошки одиночки по своей натуре, они без труда надолго остаются одни и выжили, как вид, благодаря навыкам дистанцирования от окружающего мира. Тем не менее в какой-то момент стало понятно, что получить доступ к благам можно только в случае дружбы с человеком. Тут тебе и еда и вода и тепло и безопасность. Поэтому устанавливать коммуникацию и вступать в связь с людьми кошки умеют чуть ли ни лучше всех. Из всех обитателей квартиры как правило выбирается один любимчик, кто-то воспринимается как обслуживающий персонал, а остальные интересны только если приносят какую-то пользу.

Если именно ваши ноги стали магнитом для питомца, значит вас хвостатый любит по-настоящему. Периодически животное будет лезть «на ручки», а временами предпочтёт сохранять связь на расстоянии. Расположившись в ногах кошка чувствует близость, но при этом остаётся независимой. Хозяин рядом, но не слишком близко. И не забывайте, что расстояние выбирает она, не пытайтесь прогнать или наоборот прижать к себе. Сейчас она хочет именно так.

Немножечко абьюза

Животные, способные устанавливать коммуникацию с человеком, имеют те же привычки, что и люди. Мы хотим контролировать объект зависимости и знать где он находится, чтобы не потерять. За передвижение, как несложно догадаться, отвечают ноги, поэтому контроль над ними обеспечивает некоторые гарантии. Пока я на них лежу, мой хозяин никуда не убежит!

Особенно отчётливо это заметно в ситуациях, когда любимчик кошки регулярно покидает квартиру. Например, ежедневно ходит на работу. В течении дня питомец тоскует и ждёт вашего возвращения, а когда вы наконец улеглись в кровать, возникает желание лечь поближе к ногам, чтобы уж на этот раз точно не допустить расставания! Такая версия абьюза кажется довольно милой, но главное никакого насилия здесь нет. Всего лишь выражение привязанности.

Признание лидерства

Кошки, несмотря на свою независимость и самобытность, склонны к построению отношений на основе иерархии. Они определяют своё положение в стае и ведут себя соответствующим образом. Тех, кто снизу, могут кусать, царапать и игнорировать. Равных себе уважительно обходят стороной и взаимодействуют по минимуму. А тому, кто по их мнению оказался выше рангом, демонстрируют лояльность. Специалисты обнаружили, что человек, в ногах которого спит домашняя кошка и человек, которого она никогда не поцарапает, это один и тот же человек! Тот самый лидер, хозяин, вожак, глава.

Царь горы!

Признавая иерархию и положение хозяина в ней, кошка осознаёт, что его кровать является местом под солнцем. Быть рядом с вожаком может только избранный, поэтому занять такую позицию очень хочется. Располагаясь в ногах любимого человека питомец сообщает окружающим о том, что он приближённый в главарю. Об этом должны знать и люди, живущие на одной территории с хвостатым и другие животные, которые могут случайным образом здесь оказаться. Демонстрация своего статуса, как «правой руки’ вождя, играет ключевую роль в поведении кошки. Она царь горы!

Энергетический фильтр

Эзотерики выдвигают свою версию происходящего. В ногах человека скапливается негативная энергетика, которая может навредить, если накопиться в избыточных объёмах. Кошки всегда славились своими сверхспособностями и связями с самим дьяволом, поэтому принято считать, что они очень хорошо улавливают недоступные для людей волны. То землетрясение предскажут, то найдут дорогу домой из самых отдалённых мест. Исходя из этих убеждений суеверные люди верят в способность и желание питомца уберечь своего любимчика от бед. Кошка просто забирает весь негатив и трансформирует его в положительно заряженную энергию. Теперь хозяин в безопасности и с ним точно ничего не случится!