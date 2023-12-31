Задаваясь вопросом «почему кошка мяукает без причины» мы упускаем из вуду две важные детали. Во-первых ничего в этом мире не происходит просто так, следовательно причина точно есть, просто она в данной конкретной ситуации не понятна или неизвестна лично вам. Во-вторых мяуканье это чуть ли не единственный способ взаимодействия домашнего питомца с окружающим миром, в частности со своими хозяевами.

Исходя из этого сам вопрос можно переформулировать. Он как минимум должен звучать так — вследствие чего кошка может подавать голос и мяукать в течении дня? Рассматривая каждую версию можно определить наиболее вероятную и отталкиваясь от своих предположений помочь кошке решить её проблемы, чтобы «криков» стало меньше. Давайте перечислим все, а вы уже решите что подходит больше остального.

Кошка заболела

Здесь важно понаблюдать за тем, что делает кошка во время мяуканья. Например, если домашний питомец издаёт крики при посещении лотка, то возможно присутствуют проблемы с мочевыводящей системой. Проверьте кал животного, вдруг у неё понос или запор. Нередко кошки мяукают просто сидя на месте. Вероятно внутреннее воспаление.

В данной ситуации самым разумным решением будет посещение ветеринара. Сдача анализов и осмотр специалистом помогут выявить заболевания, которые и становятся причиной ора. Кошки не могут сказать об этом прямо, но когда что-то болит, молчать не получается. Это либо стоны, либо просьбы помочь, ведь вы для хвостатого что-то типа бога, который, по его мнению, точно знает как облегчить страдания.

Кошка манипулятор

Все животные и даже человек склонны к манипуляциям. Чтобы закрыть свои потребности и получить желаемое мы совершаем различные действия по принуждению окружающих. И если получилось хотя бы однажды, в будущем такая привычка станет основной. Хочешь сладенького, начинай орать.

Люди сами приучают домашнего питомца к подобному поведению. Если кошка мяукает, то многие начинают ускорять шаг, быстрее бежать выполнять требование, лишь бы четырёхлапый замолчал. Так кошка понимает, что чем громче её крик, тем скорее человек сделает всё что она хочет. В какой-то момент вы сыграли в эту игру, отныне манипуляции будут ежедневными.

Кошке скучно

Чаще всего такое происходит по причине нарушения режима и сопровождается высокой активностью животного. Днём вы на работе или заняты своими делами, кошка спит, а ночью вы вдруг ложитесь спать, когда хвостатому хочется играть. Атмосфера полной тишины никак не вписывается ситуацию, кошке становится скучно и одиноко.

Она умышленно гремит и катает предметы, устраивает тыг-дык и мяукает. Всё для того, чтобы разбудить людей. Нельзя забывать, что коты и кошки являются хищниками и наиболее активны они именно в ночное время, поэтому бодрствование в тёмное время суток не должно вас удивлять. Но необходимо научить питомца соблюдать режим, чтобы во время своей «охоты» ему не становилось грустно без человека.

Кошка хочет кота, а кот кошку

Для многих из нас домашние питомцы это что-то вроде мягкой игрушки, только движущейся без батареек. С таким подходом мы упускаем главное — у животного есть инстинкты и потребности. Если ваша кошка ходит по квартире и громко мяукает, то вероятнее всего она хочет кота. Но здесь «диагностика» не займёт много времени, ведь внешний вид буквально кричит об имеющемся желании. С самками ещё проще, они встают в абсолютно понятную позу. Следует либо удовлетворить потребность, либо отвезти животное на стерилизацию.

У кошки стресс

Бывает и такое. Нередко животное испытывает стресс в ночное время, например проснулось, а вокруг тишина и непонятно кто где. Либо все домочадцы ушли из дома, а кошке вдруг стало одиноко и она не заметила, что кто-то остался. Громкое мяуканье сигнализирует об остром беспокойстве. Попробуйте позвать питомца к себе, погладить и поговорить с ним. Если успокаивается и перестаёт кричать, значить дело было в этом.

Рассказывая о том, почему кошки любят коробки, мы упоминали их своеобразный нрав. В попытках избежать стресса они склонны прятаться и если ваш питомец регулярно так делает, то возможно его что-то сильно беспокоит. Попробуйте проанализировать обстановку, быть может в вашей квартире часто включают пылесос и другую шумную технику, может дети не позволяют животному укрыться от «потискиваний». Позаботьтесь о наличии специального домика, где хвостатый мог бы побыть наедине и отдохнуть.