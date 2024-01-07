Горечь во рту после сна — довольно расплывчатый симптом, который указывает на пару десятков различных патологий — от проблем с питанием до хронического стресса. Без полноценного обследования сделать какие-то выводы просто невозможно.

Но можно обозначить круг возможных проблем и поочерёдно исследовать их. Таким образом, методом исключения можно вывести причину утренней горечи во рту. Рассмотрим самые популярные расстройства, которые приводят к этому неприятному симптому.

Почему горечь во рту по утрам: застой желчи

Проблемы с печенью — самая популярная причина утренней прогорклости во рту. Причина застоя желчи бывает разной — и дисфункция печёночных тканей, и слабая моторика ДПК, и язвенные поражения желудка. В любом случае они приводят к нарушениям печёночных функций. Выброшенная желчь скапливается в избытке и не выводится из тела — это явление называется холестаз. Оно и вызывает горький привкус. Распознать холестаз можно в ходе УЗИ-обследования.

Почему горечь во рту по утрам: стресс

Если после пробуждения вы испытываете стресс (например, боитесь отправляться на работу или учёбу), то организм может на это отреагировать непродолжительным выбросом желчи. Это и приводит к неприятному симптому, который проходит сама собой через полчаса после пробуждения. Это не патология, лечить такое состояние не нужно. Выброс желчи — нормальная реакция организма на стрессовые ситуации.

Чтобы не испытывать горечь во рту, определите, что именно вызывает у вас такой дискомфорт с утра. Может, вы не высыпаетесь, а потому по утрам ненавидите весь мир? Или работаете в компании, где каждый день как на войне? Устраните причину переживаний, и горечь во рту пропадёт.

Почему горечь во рту по утрам: расстройства ЖКТ

Язва и гастрит приводят к горечи сразу после еды. Если вы ощущаете прогорклый привкус утром после завтрака, то проблема может быть в желудочно-кишечном тракте. Вас должны насторожить другие признаки:

ноющая боль в нижней или средней части живота;

регулярное несварение;

тяжесть после еды;

периодическая тошнота и рвота.

Беременность

Горечь у беременных — нормальное явление. Из-за изменения гормонального фона будущая мать может страдать от неприятных ощущений во рту как по утрам, так и в течение всего дня. Конечно, проверить печень на всякий случай стоит. Но обычно причина оказывается лишь в изменении выработки гормонов.

Приём лекарств

Если вы перед сном или с утра пьёте какие-нибудь медикаменты (например, антигистаминные препараты, антибиотики), то горькая слюна может появляться именно из-за них. Даже если вы быстро проглатываете таблетку, небольшой объём её оболочки может остаться во рту и вызывать неприятные ощущения. Это совершенно нормально. Проследите, чтобы горечь пропала после окончания курса медикаментозного лечения. Если неприятный привкус больше не появляется, то никакой патологии нет.

Курение

У курильщиков со стажем нарушаются дыхательные функции. Из-за этого они чаще других людей страдают от храпа и апноэ — кратковременной задержки дыхания во сне. Курильщики часто спят с приоткрытым ртом, а поэтому за ночь в полости рта скапливается изрядное количество микробов и пыли. Они придают своеобразный вкус слюне.

Если помимо горечи вы чувствуете с утра наличие какой-то плёнки или налёта на языке, нёбе — скорее всего, причина в том, что ночью вы дышите ртом и/или храпите. Лечение очевидно — откажитесь от курения. А чтобы прогорклый привкус быстрее уходил, обязательно чистите с утра не только зубы, но и всю полость рта. Купите зубную щётку со специальной резиновой «спинкой», которая будет удалять неприятно пахнущий налёт.