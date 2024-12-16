Почему девушки становятся красивыми после расставания?

Многие замечали, что после разрыва отношений представительница нежного пола вдруг становится привлекательнее, свежее и симпатичнее, чем была ранее. На это обращают внимание как подруги с родственниками, так и бывший партнёр. Но истинная причина происходящего непонятна, хоть и кажется очевидной. Нам проще поверить в то, что романтический союз угнетал девушку, её выматывали эмоциональные качели и бесконечная тревожность, а теперь она наконец-то вырвалась на свободу и чувствует себя прекрасно, что мгновенно сказалось на внешности. Однако это не единственное объяснение, поэтому попробуем обсудить детали.

Взгляд глазами бывшего

На консультациях я неоднократно слышал о подобном феномене от мужчин. Они убеждали меня (но больше самих себя) в том, что экс-спутница невероятно красива и найти ей замену просто невозможно. После расставания резко стала ещё симпатичнее, сменила причёску, начала по-другому одеваться и теперь от неё глаз не оторвать! Конечно же главной причиной принято считать желание девушки срочно кого-нибудь себе найти, поэтому внешность подкручивается до максимума.

Но парадокс в том, что парню кажутся безумно возбуждающими и прошлые фотографии девушки. Он их видел раньше, но всю красоту вдруг начал замечать только сейчас. В действительности здесь нет никакого волшебства, всему виной базовые механизмы психики, выполняющие свою стандартную работу. Ценность людей меняется на разных этапах жизни и в зависимости от её уровня меняется восприятие объекта. Грубо говоря особо значимые становятся максимально привлекательными, а те, на которые нам плевать, наоборот.

Тут очень важно немного углубиться в психологические теории. Вспомним чем любовь отличается от зависимости. И так, любовь это уважение и привычка. Мы знаем все достоинства и недостатки партнёра, почитаем его за первое и без труда уживаемся со вторым. Находим компромисс или все его минусы не кажутся нам проблемой. По итогу адекватно оценивая вторую половинку, при этом открыто преследуя личные потребности, мы воспринимаем его как объект с достаточным уровнем значимости. На этом фундаменте строится безусловная любовь. Мы любим как бы за что-то, но у человека в наших глазах такой авторитет, что мы считаем возможным вкладывать в него ресурсы не задумываясь о каких-то балансах. Делаем всё что нужно просто потому что он этого заслуживает.

С зависимостью всё совершенно не так. Здесь баланс значимости нарушен, нам кажется, что партнёр настолько ценный, что заполучить его присутствие практически невозможно. Это состояние может возникать в отношениях, близких к расставанию, когда спутница оказывается в роли убегающего, а вы становитесь догоняющим. Но чаще это происходит после фактического разрыва, когда девушка уже ушла. Как только психика получит убеждение о высокой ценности объекта и столкнётся с негативно окрашенными эмоциями по поводу его отдаления, этот самый объект выведется в приоритет. Добиться и сократить дистанцию станет критически важно.

Естественно в такой ситуации все эмоциональные ресурсы будут перестраиваться и психике просто невыгодно обращать внимание на недостатки. Образ девушки превращается в идеал из-за наличия плюсов и полного отсутствия минусов. Вы просто акцентируетесь на признаках красоты, игнорируя всё остальное. По этой причине психологи рекомендуют использовать один неприятный, но очень эффективный трюк — больше говорите о том что вам не нравится в бывшем партнёре. Это позволяет выбраться из состояния зависимости. Только после этого можно рассуждать о необходимости возвращать отношения либо напротив, отказа от такой активности.

В результате резко похорошевшая после расставания девушка это чаще всего иллюзия. Она, скорее всего, не настолько привлекательна, как вам кажется. Или всегда была такой, но раньше вы этого не ценили, а теперь вдруг заметили. В любом случае сам факт происходящего свидетельствует о том, что никакой любви здесь нет. Это всего навсего зависимость, в которую вы угодили потому что провалили баланс значимости. Фраза «она так красива, что другие на её фоне страшилы и другую такую мне никогда не найти» является ложью от и до. А самое печальное, что врёте вы сами себе. Точнее ваша психика обманывает ваше сознание.

Ресурсная яма

Мы, реагируя на внешние раздражители, используем внутренние ресурсы для противостояния. Например, при попадании в организм вирусов и бактерий, в дело вступают лейкоциты. Психика с воспалением горла напрямую не борется, но зато она отвечает на все эмоциональные травмы, которые по простому можно объединить одним словом стресс. Он в свою очередь бывает ситуативным и затяжным. К первому относятся ситуации короткой опасности, например собака за вами бежит или на встречку вылетел лихач. В кровь выбрасывается огромное количество гормонов, превращающих вас в сверхчеловека. Скорость реакции, выносливость и сила кратно возрастают. Вы на допинге.

Ко второму типу стресса относятся раздражители, которые вынуждают сохранять повышенный уровень реагирования, но при этом не грозят убить мгновенно. Например потенциальная угроза, когда ужасное то ли случится, то ли нет, но вы должны быть готовы всегда. Неудовлетворительные отношения относятся сюда же. Придёт ли муж пьяным сегодня, будет ли скандалить, начнёт ли предъявлять претензии, применит физическое насилие или не дойдёт до этого. Изменит или нет. Ударит или нет. Любит или нет.

Затяжной стресс внутри романтического союза можно дополнительно разделить на реальный и преувеличенный. Первый будет строится на фактическом поведении спутника, превращающий жизнь в опасную среду (абьюз). Второй представляет собой завышенные ожидания. Хочу айфон и яхту, а он 30 тыщ в месяц зарабатывает, не хочет ради меня стремиться к лучшему. Как бы то ни было подобные состояния требуют большого количества ресурсов, в первую очередь эмоциональных. Гормоны стресса в крови всегда повышены, а мы хорошо знаем, что на длинной дистанции они становятся ядом для организма.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что находясь внутри деструктивных отношений человек начинает выглядеть хуже. Он испытывает целый спектр негативно окрашенных эмоций, его мимика всё чаще выдаёт усталость, злость, разочарование и отчаяние. Гормоны выматывают и разрушают волосы, ногти, кожу. Чем больше в паре скандалов, ссор и конфликтов, тем больше ресурсов уходят на сложные процессы. После расставания очень часто самочувствие кратно улучшается. Здесь нет никакого волшебства, просто действие гормонов стресса снизилось, яд перестал уничтожать организм изнутри. Если бывший был единственным источником негатива, то эффект может оказаться довольно заметным.

Смена образа

Иногда всё намного проще. Бывший запрещал носить определённую одежду, например не позволял надевать обтягивающие джинсы, короткую юбку и приталенное платье. После расставания гардероб обновился и теперь все достоинства фигуры стали очевидными для окружающих. Бывает так, что сама девушка, встретив вторую половинку, перестаёт ухаживать за собой. Зачем кому-то нравится, когда я уже в отношениях?! Мешковатые штаны нормально, макияж ни к чему, тратить деньги на новое платье не обязательно, вполне сгодится старое. Диета мне не нужна, меня и такую любят!

Вылет из романтического союза, даже если причина была в мужчине и решение принимала она, вынуждает «возвращаться в игру». Флирт требуется для поддержания самооценки, а внешность нужна для сохранения конкурентоспособности. Ведь теперь снова придётся кого-то искать, не хотелось бы оказаться хуже всех. Девушки после разрыва отношений почти всегда меняют причёску, обновляют гардероб, записываются на фитнес и активнее следят за маникюром, педикюром, макияжем. В некоторых случаях это очень сильно заметно, поэтому окружающие вдруг замечают, что представительница нежного пола похорошела после расставания.

Вместо итога

Здорово, когда человек начинает лучше выглядеть. Это положительно сказывается на его настроении и привлекает больше внимания со стороны окружающих. Однако очень важно учитывать причины таких резких изменений. В абсолютном большинстве случаев ничего необычного не произошло, этот эффект возник по трём причинам. Первая — вы находитесь в состоянии зависимости и неосознанно преувеличиваете красоту объекта в результате ряда ошибок психики. Вторая — человек вышел из состояния затяжного стресса, из-за чего его волосы, ногти, кожа, взгляд и мимика заметно похорошели. Третья — банальна смена образа с помощью одежды и макияжа. Достоинства подчёркнуты, недостатки грамотно спрятаны. Вот, собственно, и всё.