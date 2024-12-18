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Особенности поведения противоположного пола нередко вызывают удивление, неумение или как минимум вопросы. Мы хотим понять, какие физиологические причины заставляют человека поступать определённым образом и есть ли в его действиях тайный смысл. Например, что значит, если мужчина при разговоре смотрит девушке в глаза? А как понимать ситуацию, когда наоборот не смотрит? Девушка поправляет волосы потому что я ей нравлюсь или длинные локоны чешут лицо? Для чего парни суют руки в карман, что у них там зудит? Быть может так равновесие держать удобнее?! Сегодня попробуем выяснить почему девушки скрещивают ноги и есть ли здесь какой-то секрет.

Почему девушки скрещивают ноги когда стоят?

Чаще всего такое можно встретить на улице, когда девушка ждёт автобус на остановке или свою очередь в магазине. На первый взгляд положение тела совершенно неудобное, вся нагрузка падает на одну из конечностей, следовательно позвоночник искривляется, что должно доставлять дискомфорт. Однако на практике всё совершенно иначе, представительниц нежного пола никто не заставляет стоять таким образом, это их собственный выбор. Но почему?!

Во-первых такая поза позволяет избавится от усталости в ступнях. Те, кто длительное время носил неудобные туфли на каблуке, вероятнее всего понимают о чём речь. В результате на одной ноге, расположив вторую методом скрещивания, девушка стоит не забавы ради, а во имя избавления от мук! Как правило тело слегка покачивается, чтобы расслабить одну из ног. Через некоторое время они поменяются местами, на отдых вместо левой пойдёт правая. И наоборот.

Во-вторых, как бы банально это не звучало, представительницы нежного пола ставят ноги иксом в ситуации, когда сильно хотят в туалет. Я, как любитель поюзать форумы, столкнулся с таким ответом многократно. Сами девушки уверяют, что выбранная поза влияет на ощущения и именно скрещенные ноги позволяют почувствовать себя лучше. Что ж, поверим на слово.

В третьих мною была получена ещё более пикантная информация. Многие женщины способны испытывать удовольствие близкое к эйфории при сжатии мышц в области таза. Такой вид удовлетворения называется миотоническим. Быть может не всегда можно дойти до пика, но раз приятно, то чего себе в этом отказывать? При общении с понравившимся парнем представительница нежного пола может использовать позу Х, мы думаем что она стесняется, но вполне вероятно, ошибаемся.

В четвёртых во имя моды девушки нередко выбирают неподходящую одежду. Не все колготки способны защитить от ледяного ветра, если вместо штанов дама нарядилась в юбку. Логично предположить, что замерзают не только нос, руки и ноги, но и внутренняя сторона бёдер. Чтобы защититься от холода вполне адекватным решением может стать скрещивание ног. Элементарная погоня за теплом!

В пятых нельзя забывать про психологию человека. Некоторые части тела могут казаться не такими привлекательными, как хотелось бы. Естественно недостатки хочется замаскировать. Девушки, которые испытывают подобные проблемы, предпочитаю располагать ноги буквой Х, таким образом колесообразные конечности выглядят очень даже ничего. Окружающие ничего не заметят. Чаще всего опасения надуманы и преувеличены, но бывает и такое. Также этим трюком пользуются обладательницы длинных и стройных ног, фотографы считают, то позирование в этом стиле привлекает внимание, акцентируя его на одной из самых привлекательных частей тела.

В шестых это способ оградиться от окружающих. В психологии есть термин «закрытая поза», который объясняет жесты людей в той или иной ситуации. Иногда мы не хотим вступать в коммуникацию и как-то взаимодействовать с теми, кто нас окружает, поэтому подсознательно сжимаемся. Скрещивание конечностей, неважно рук или ног, демонстрирует нежелание сближаться.

В седьмых скрещенные ноги это не всегда перенос баланса на одну из них. Многие девушки утверждают, что таким образом ловят баланс и держать равновесие так гораздо удобнее. Если присмотреться, то действительно кто-то скрещивает и прижимает ноги друг к другу, а кто-то со стороны очень сильно похож на букву Х. Положение таза гораздо устойчивее, чем если бы ноги были раздвинуты в разные стороны.

Почему девушки скрещивают ноги когда сидят?

Со стоячим положением вроде разобрались, но почему ноги скрещиваются ещё и сидя? Все вышеперечисленные причины здесь будут неактуальны, поэтому пришлось отправится на поиски новых. Форумы и прямые вопросы помогли докопаться до истины. Озвучиваю полученные результаты, приготовьтесь!

Первая и самая очевидная причина заключается в том, что сидя с широко раскинутыми ногами окружающим открываются удивительные виды. Если представительница нежного пола решила надеть юбку, то любая другая поза становится для неё недоступной. В противном случае будет очень стыдно и неловко. Но даже если на ней штаны, то со стороны расставленные ноги выглядят дерзко и даже по хамски. В сети регулярно обсуждают так называемый мэнспрединг, когда мужчина располагается на сидении так, будто решил захватить маршрутку. Женщины считают такое поведение проявлением невоспитанности, поэтому сами ведут себя скромнее. Либо прижимают колени друг к другу, либо закидывают одну ногу на вторую.

Вторая причина заключается в удобстве. Руки можно замкнуть в виде замочка именно на колене, расположенном на достаточной высоте. Добиться этого можно только скрестив ноги. Эзотерики считают, что такая поза закрывает для девушки доступ к женской энергии. Впрочем, они и в брюках ходить не рекомендуют. Вряд ли представительницы нежного пола задумываются о чём-то подобном. Садятся так, как удобно.

Вместо итога

Большинство опрошенных мной девушек, а также тех, кто поделился мнением на форумах, не придают значения положению ног, когда стоят или сидят. Это происходит подсознательно, автоматически. Причинами в той или иной степени могут являться все перечисленные факты, но даже конкретная девушка сегодня может стоять в позе Х потому что у неё от каблуков ноги отваливаются, а завтра она же так встанет потому что замёрзла. И в обоих случаях никакого решения она не принимала, всё произошло само по себе. Если спросить почему стоишь или сидишь именно так, ответ скорее всего будет простым — не знаю, мне удобно.