Почему девушка притягивает ненормальных мужчин?

Каждая девушка имеет некий образ хорошего парня, с которым мечтает вступить в отношения. Чем выше планка и больше критериев, тем ниже вероятность успеха, в психологии такой расклад называется журавлизмом. Но порой бывает иначе, представительница нежного пола самостоятельно притягивает в свою жизнь ненормальных парней, а потом пытается разобраться почему так произошло. Давайте сделаем это вместе.

Розовые очки

Романы, сказки и красивое кино оказывает сильное воздействие на психику. Девушка смотрит и читает, а сознание начинает верить в возможность подобных историй. Ждут принца на белом коне, верят в существование доброго дяди заменившего папу, накручивают себя убеждениями из серии «настоящий мужчина должен» и так далее. Поэтому так популярны папики, а лапша на ушах крайне эффективна. Но в итоге всё не то и всё не так.

Девушка игнорирует очевидные факты в поведении спутника, реагируя только на доказательства её теории. Дарит подарки, значит любит. Ухаживает и добивается, значит нужна. Конкурирует с другими и готов убить любого, кто посмеет вмешаться, значит никогда не бросит. Всё это короткий путь в абьюзерские отношения, но многие ли понимают что происходит? Чем больше ложных убеждений, тем выше вероятность встречи ненормального мужчины.

Вера в то, что мужчину можно изменить под себя

Человек формируется под воздействием контекста. К половозрелому возрасту это уже личность, построенная из опыта, убеждений, мировоззрения и потребностей. Наша задача узнать спутника получше и разобраться в том, что он из себя представляет. Но некоторые девушки идут другим путём.

Как в шутке про мужчин, которые влюбившись в ямочку на щеке по ошибке женятся на всей женщине. Представительницы нежного пола делают точно также. Обнаружив одно или несколько достоинств, идеализируют партнера и начинают верить в то, что именно он им нужен. А на все недостатки реагируют довольно просто — я его изменю!

Мужчина хороший, а то что пьющий, ерунда. Вот буду его любить, он поймёт как я ему дорога и ради меня бросит. Бабник это не помеха, вот рожу ему ребёнка и он остепениться. Ударил меня разок, это неприятно конечно, но у меня есть квартира и машина, однажды он поймёт насколько я значима и не посмеет поднимать на меня руку! Тут убеждений тысячи, каждая верит в свою собственную сказку. И терпит поражение, потому что так не работает.

Игнорирование недопустимого

Влюбившись мы хотим получать больше того, что нам нужно. Объятия, поцелуи, присутствие партнера. Так как это очень ценные потребности, всё остальное психика предпочитает игнорировать. Главное взять желаемое. Начало отношений опасно тем, что на фоне гормонального всплеска мы сильно идеализируем спутника, отказываясь анализировать его недостатки.

Например, есть железобетонное правило — нельзя начинать отношения с теми, кому плохо. Вероятнее всего человек просто компенсирует какой-то дефицит за ваш счёт. Нельзя добиваться, выпрашивать и заслуживать чьё-то внимание, так теряется ваша ценность и изначально нарушается баланс значимости. Категорически запрещено вступать в коммуникацию, если отсутствует взаимная симпатия и у вас нет обоюдных целей на жизнь. Если вы эти и подобные им правила не соблюдаете, то результат всегда будет печальным.

Критически низкая самооценка

Человек с адекватной самооценкой точно знает чего хочет и на меньшее не согласен. Его требования не носят компенсаторный характер, он не завышает планку, не пытается получить лучшее, чтобы возвысится, а его самоощущение не завязывается на окружающих,в том числе партнера. Но таких людей не много, мы можем встретить два типа девушек, обречённых на провал.

Девушки с критически низкой внешней самооценкой испытывают дефицит ресурсов. Не могут самостоятельно заработать денег, обеспечить все свои потребности, чувствуют что далеки от успеха. В этом случае хочется найти ресурсного мужчину, чтобы за его счёт поселиться в хорошей квартире, поездить на хорошей машине, купить нормальную одежду, посетить ОАЭ.

Девушки с критически низкой внутренней самооценкой становятся спасателями. Угождают, подстраиваются, пытаются завалить благами, даже там где никто не просил. Цель проста — заслужить одобрение и признание. Им кажется, что «спасённый» поймёт как много для него сделали и будет за это в ноги кланяться до конца жизни.

Ошибочные умозаключения

Потерпев одну неудачу, наша психика перестраивается и пытается предотвратить повторение травмирующего опыта. К сожалению в большинстве случаев выводы она делает ошибочные, что влияет на следующие отношения. Например, девушки выросшие без отца в будущем требуют от партнера гарантий, чтобы избежать очередного предательства. И «ведутся» на ухаживания, обещания вечной любви, активное участие в конкуренции за её внимание.

Так и в журавлизм попадают. Отдалась мужчине, но через месяц он бросил. Значит нужно мурыжить следующего не менее месяца, чтобы проверить чувства. Или тратила на парня деньги, покупала ему подарки, но всё закончилось буквально ничем. Возникло ощущение, что потеряла больше чем получила. Значит теперь нужно сначала как можно больше взять и только потом что-то начать отдавать.

И вся эта белеберда заканчивается тем, что ментально здоровые мужчины вообще никак не реагируют на такую девушку. Её планки, ожидания и требования абсолютно неинтересны. Отныне всеми спутниками представительницы нежного пола будут болтуны и лжецы, которые раз за разом будут играть в её игру ради получения выгоды. Тупик.

Неспособность радоваться мелочам

Губительно влияет перфекционизм и завышенные ожидания. Девушка привыкла, что всё должно быть идеально, обращает внимание только на тех мужчин, которые однозначно будут одобрены подругами, родителями, окружающими. И постоянно ждёт чего-то особенного. Как только понимает, что мужчина совершенно обычный, теряет интерес.

Погоня за чем-то ценным смещает акцент внимания. Теперь она уже не может быть счастливой от банальных прикосновений, объятий, совместного приготовления ужина, просмотра фильмов вдвоём, прогулок по парку. Нужно что-то большее. Ходить по улице за ручку не интересно, хочется чтобы он как минимум привёз туда на хорошей машине. Наслаждаться присутствием не получается, надо чтобы перед этим хотя бы подарили цветы. Всё это конечно здорово, но со временем удовольствие оказывается недоступным, требуются условия, которые всё сложнее соблюдать.

Непереносимость одиночества

Нужда всегда притягивает безразличие. Оказавшись неспособной быть наедине с собой девушка начинает соглашаться на любые варианты, лишь бы кто-то присутствовал в её жизни. Сначала конечно пытается найти что-то достойное, затем планка снижается и дело заканчивается доступным. Наличие партнера становится более ценным, чем собственные принципы и личные границы.

В такой ситуации встретить нормального мужчину не получится. Во-первых вы постоянно в отношениях и даже если кому-то нравитесь, проявлять симпатию он уже не станет. Разговоры «если нужна, заберёт!» оставьте наивным девочкам, мир устроен по-другому.

Во-вторых окружающие видят, что вы соглашаетесь на всё подряд. Кривой, косой, пьющий, гулящий, лишь бы был. Это точно не прибавляет вам ценности. Призом называют женщин, которые интересны достойным мужчинам, но остаются недоступными по причине того, что точно знают чего хотят и не боятся оставаться одинокими.

Вместо итога

Ненормальные люди не приходят в нашу жизнь без спроса. Мы притягиваем то что заслуживаем и то, что позволяем. В результате ложных потребностей и ошибочных убеждений девушки подпускают к себе тех, кто либо пользуется, либо не нравится на самом деле. Прекратите винить во всём мужчин, вы сами их выбрали. Это одновременно и хорошая и плохая новость. С одной стороны вам придётся поработать над убеждениями, с другой вы всё ещё управляете собственной жизнью. И это прекрасно.