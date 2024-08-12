Многим мужчинам непонятно почему девушка не хочет встречаться но общается, потому что с их точки зрения это выглядит нелогично. Ведь если парен симпатичен, то с ним хочется всего и сразу, а если он непривлекателен, то какой смысл вообще сохранять коммуникацию? Она не замужем, он всё для неё делает и слышит в свой адрес комплименты, но дальше ничего не происходит. Давайте разбираться с причинами происходящего.

Не воспринимает как мужчину

Наша психика оценивает объекты по ряду характеристик. Допустим феррари это хороший автомобиль? Безусловно да, он красивый и быстрый. А если нам нужно перевезти тысячу кирпичей на дачу? Получается автомобиль плохой. Мы будем катать на нём девчонок и гонять по автобану, а вот для иных задач возьмём камаз. Ничто и никто не может быть классным со всех точек зрения. Очевидно вы для девушки надёжный друг, коллега или что-то ещё, при этом на роль любовника, мужа и партнёра не годитесь.

Здесь многие почувствуют себя неважно, ведь по факту это низкая оценка их значимости. Но посыпать голову пеплом ни к чему, у каждой представительницы нежного пола имеется свой личный опыт детско-родительской коммуникации, из которой вырастают потребности, желания, влечения, представления и не отыгранные сценарии.

Простой пример — у девочки был добрый, нежный, заботливый папа, которого подавила холодная, грубая, властная мама. Подобный расклад чаще всего приводит к тому, что дочь чувствует себя проигравшей конкуренцию, а отца жалеет. Во взрослой жизни ей будут нравится женатые и бабники, потому что есть конкурентная среда, в которой повзраслевшая девочка хочет взять реванш. Она будет вас убеждать в том, что мужчина классный, просто к сожалению женат. Но в действительности его главная ценность заключается в наличии супруги или других женщин.

Вы можете нравиться ей как человек, быть может она даже понимает насколько вы ей подходите, но её психика занята отыгрышем сценария и отсутствие конкуренток вынуждает её снижать интерес к объекту. Дружить и общаться пожалуйста, но дальше ничего быть не может. Ты и так у её ног, с тобой скучно. Не потому что ты плохой, а просто потому что ты феррари посреди колхоза. Клёвый, но ей нужно возить кирпичи. И это только один пример, подсознательных сценариев на самом деле очень много.

Надеется на лучшую долю

Наверняка вы слышали про такой феномен как журавлизм. Термин новый, но проблема известна очень давно. Девушка понимает, что она молодая, симпатичная и востребованная, она слышит комплименты, ловит на себе мужские взгляды. У этого зарплата 100 000, у другого 200 00, но жильё скромное. Вася ездит на мерседесе, но нигде не работает, кутит на родительские деньги. Петя настоящий трудяга, но ему мало платят. Этот депутат, но абьюзер. Тот любит и готов на всё, но выглядит не очень, слишком уж пузатенький. Ощущая свою значимость ей хочется не ошибиться с выбором и этот процесс может затянуться на долгие годы.

Вполне возможно твоя подруга одна из них. Ты ей точно нравишься, раз общение продолжается, но есть ощущение, что можно отыскать вариант получше. Приходится держать парня на расстоянии, чтобы совсем не ушёл, но и сильно не приближался. Зачем размениваться, лучше подождать принца и отдаться ему. Если вдруг ничего интереснее не подвернётся, то можно остановить свой выбор на тебе. Удобно.

Вовремя не поцеловались

Удивительно насколько сильно работает это правило. В процессе сближения мужчины и женщины есть короткий промежуток времени, когда действовать нужно срочно. Упустили этот момент и дальше шансов нет вообще никаких, вы навсегда застряли во френдзоне. Сложно объяснить это какими-то умными словами, просто имейте ввиду, что на практике это работает безотказно, как швейцарские часы. Девушка просто не видит в вас полового партнера, вы для неё друг, а с друзьями не спят. Психика этого не допустит. Для неё ваши планы звучат дико, всё равно что за родного брата замуж выйти.

Естественно сложившаяся ситуация никак не препятствует тёплому общению. С братьями же девушки созваниваются, гуляют, чем-то совместным занимаются, поддерживают друг друга, помогают. Вот и вы можете рассчитывать на всё вышеперечисленное, только в один из дней она отправится на свидание, там парень не растеряется и не дожидаясь попадания во френдзону снимет с неё штаны. Тут и вы не плохой и она вполне нормальная, просто кто-то проспал свою станцию «отношения» и вышел на следующей под названием «дружок».

Бывает ситуация ещё проще. Парень думает, что если он хороший, надежный, верный и преданный, то девушка это оценит и сделает первый шаг. Всё сложится само по себе. Он о своих намерениях не сообщает, права на спутницу не выставляет, однозначно потребности не озвучивает. Вот она и думает, что ему большего не надо. Удобный френд.

Вместо итога

Я когда готовился к написанию этой статьи, прошвырнулся по форумам и разным сайтам в интернете. Почитал коллег даже. Всегда так делаю, это позволяет не упустить что-нибудь важное. Но весь прикол в том, что ничего ценного в изученных материалах я не нашёл. Психологи как один советовали быть настойчивее и терпеливее, красиво ухаживать, показать девушке свои чувства, заслужить её доверие. Вы человек взрослый, делайте что хотите, но будьте готовы к тотальному поражению. Это самая аварийная дорожка из всех возможных.

Для тех кому лень было прочитать весь текст, обозначу вкратце. Причин, по которым девушка не хочет встречаться, но общается, всего три. Первая — её психика обозначила другой типаж для отыгрыша детских сценариев. Она может измениться со временем, но прямо сейчас вы не отвечаете её потребностям и исправить это нельзя.

Вторая — девушка ищет вариант получше и запуталась в выборе. Не знает чего хочет, ориентируется на общепринятые нормы из серии богатый, красивый, щедрый, заботливый и так далее. Вы эффекта вау не произвели, но и из игры вас пока не выключили. Ждите, мож чо перепадёт!

Третий — вы наслушались бабушек и насмотрелись вредных фильмов. Пошли по пути, который не ведёт к половому влечению. Удобный, хороший, правильный, но не мужчина с точки зрения животных инстинктов. Проспали момент, когда при всём уважении следовало прижать к стене и распустить руки. Психика не иденцифицировала в вас самца, а на остальные роли вы вполне годитесь, вот с вами и дружат.

Что всё это значит? Да по большому счёту ничего, кроме того, что это не ваша девушка и шансы здесь минимальны. Вы можете продолжать дружить, в этом нет ничего плохого. Как таковой дружбы между мужчиной и женщиной не существует, но общаться, поддерживать коммуникацию и быть друг другу полезными в чём-то, вполне возможно. Если же вы не воспринимаете никакие варианты кроме отношений, физической близости и других вор тесного взаимодействия, то об этом придётся прямо сказать.

А то она может и не знает даже о ваших желаниях, думает вам очень нравится быть другом. Я не шучу, лично знаком с девчонками, для которых становилось открытием желание ухажёра. Они были искренне убеждены, что ему ничего не надо. Потому что были шансы, но он повёл себя как джентельмен и тем самым поставил крест на дальнейшем сближении. А если ваша возлюбленная ищет получше или через женатика компенсирует отцу его страдания в отношениях с матерью, то вам стоит отойти в сторону. Вы тут намучаетесь.