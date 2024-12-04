Смерть, как физиологический процесс, вряд ли может у кого-то вызывать положительные эмоции. Мы часто говорим, что человеку к лицу похудение или набор веса, омоложение или напротив седые волосы, но вот смерть, пожалуй, никого симпатичнее не делает. Однако всё ещё любопытно знать, почему человек после смерти не похож на себя, как так происходит, что изменения способны оказаться настолько существенными, что глядя на покойника многие восклицают — это не он! Сегодня обратимся к специалистам, для выяснения этого феномена.

Расслабленные мышцы

Лицо и его выражение формируется по большей степени за счёт мышц, которых в области головы огромное количество. Иногда люди так привыкают к напряжению, что даже взгляд становится другим. Это может проявиться с годами, от полученного жизненного опыта, тогда мы замечаем, что наш близкий, знакомый или друг, стал хмурым. Видны все пережитые страдания, страхи, травмирующие события.

Бывает и наоборот. Жизнерадостный человек всегда немного улыбается, пребывает в отличном настроении и за время общения вы запросто могли никогда не видеть его грустным. Любые эмоции транслируются с помощью мышц, которые способны фиксироваться, то есть оставаться в одном положении навсегда. Таким образом лицо удерживается в определённой конфигурации так, будто застёгнуто подтяжками.

После смерти происходит расслабление всего организма, мышцы «отпускают лицо» и тогда оно может вытянуться или потерять выражение, демонстрирующее эмоции. Вы смотрите на покойного и не узнаёте того самого родственника, который был вам знаком всю жизнь. Это уже не он. Не похож совершенно! Даже сходств никаких нет. А всё потому что мы не видим скелета и формы черепа, мы запоминаем расположение мышц на лице. Их форму и область напряжения. В гробу всё привычное может просто исчезнуть. Туман рассеялся, как говорится..

Обезвоживание тела

Живой человек поддерживает баланс жидкости в организме различными способами. Избегает жары, снижая потоотделение, пьёт воду, регулирует процессы с помощью систем выделения и контроля метаболизма. После смерти все эти функции уже недоступны и тело оказывается в условиях, при которых жидкость покидает тело и больше не поступает в него. Например, когда вы видите, что у покойного идёт кровь из носа, то вероятнее всего это мокравица, или, говоря по научному, лимфа. Выходит не столько сама кровь, сколько соединительные ткани и прочие элементы в жидком виде.

Теряет влагу и кожа. Сюда добавляется эффект схода жидкости вниз, так образуются трупные пятна. По итогу форма большинства частей тела сильно изменяется, ведь она поддерживалась за счёт воды, крови и так далее. Теперь всего этого нет. Родственники смотрят и видят как заостряется нос, пропадают щёки, съёживаются скулы. Порой изменения настолько существенные, что вы уже неспособны узнать близкого. Это не он. Даже сходств никаких нет!

Дополнительные факторы влияния

Две вышеописанные причины являются основными. Но есть ещё несколько, оказывающих воздействие на внешний вид покойного. Во-первых важно как человек умирал. Могли оказаться в напряжении мышцы лица, которые человек при жизни использовал крайне редко. Речь не о самих мышцах, а о конфигурации, мимике, эмоциях. Один из моих родственников погиб в ДТП и в последний момент очевидно заметил угрозу, летящую прямо на него. Даже монеты на глаза не помогали, потому что веки находились буквально на лбу. При падении с высоты люди почти всегда сильно напряжены и после смерти мимика чаще всего застывает. Так как вы никогда не видели его таким, у вас возникнет ощущение, будто это и не он вовсе!

Во-вторых температура тела в организме жёстко регулируется при жизни, существует целый ряд инструментов её снижения и повышения. Но после смерти, естественно, ничего этого не происходит. Вы часто могли слышать фразы из серии «ого, какой ты бледный» или «ты от злости весь покраснел». И почти всегда сказанное заканчивалось словами «сам на себя не похож». Покойного уже не тошнит, ему не жарко и не холодно, но кожа лица, оказавшись в определённых температурных условиях, меняет свой внешний вид. Именно поэтому мы больше не узнаём человека, это будто бы и не он..

Существует и суеверная версия, якобы лицо усопшего изменяется настолько, на сколько он натворил греховных поступков. Чем больше сделал зла, тем сильнее портится внешний вид. Я должен был написать об этой версии, но поддерживать её было бы неразумно. Логически это объясняется следующим образом — злые люди постоянно находятся в напряжении, у них нахмурены брови, поджаты губы. Даже скулы участвуют в формировании грозного выражения лица. После смерти, как уже было сказано выше, мышцы расслабляются и человек становится другим. Вроде бы полноценное объяснение, только вот и добрые люди тоже теряют свой привычный облик. Следовательно теория с греховностью покойного разбивается на части. Теряет всякий смысл.